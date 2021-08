20世紀スタジオ製作、英ロックスミス・アニメーションの新作映画『ロン 僕のポンコツ・ボット』(10月22日公開)の新着情報として、ポンコツ<Bボット>のロンと友達のいない少年バーニーの愛くるしさ満点の場面写真が解禁された。

【画像】一緒に草原で寝転んぶ“友情”の定番シーンも

本作に登場する、最新式のロボット型デバイス<Bボット>はネット、写真、通話、TV、ゲーム、音楽などあらゆるデジタル機能に加えて、持ち主にピッタリな友達も見つけ出してくれるという夢のようなデバイス。誰もがそんな<Bボット>と暮らしている世界で、友達のいない少年バーニーのもとに届いたのは不良品の<Bボット>のロンだった。

ローディングに異常に時間がかかり、オンラインにも接続できず、友達探しをすることもできないポンコツっぷりを見せるロンに、バーニーは彼なりの“友達の条件”を説明し“友達の作り方”を教え込んでいくが、やがてロンにはほかの<Bボット>たちにはない、特別な何かがあることに気づいていくことに…。

今回解禁されたのはポンコツボット・ロンの愛くるしさがあふれ出ている場面のカット。「How to be my friend (ぼくの友達になる方法)」と書かれたボードを前に、バーニーがロンに友達の作り方をアナログなスタイルで教えている場面や、バーニーとロンがハイタッチする姿、一緒に草原で寝転んでいる姿など、2人の距離がだんだん近づいていく様子のわかるカットがあるかと思えば、ハイテク機能を備えた最新式ロボット型デバイスらしからぬ目の位置がずれている姿や、プールサイドでびしょ濡れになっている、思わずクスッとさせられるシーンが切り取られている。

SNSでのコミュニケーションが多い昨今にあって、直に交流し友情を育むロン&バーニーの物語は、新たな感動と気づきを与えてくれそうだ。