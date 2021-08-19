¤Õ¤ì¤¢¤¤¹¾ì¤ÇÃË½÷¡È¥¦¥µ¥®Å¥ËÀ¡É¡¡´é¤Ë¸«³Ð¤¨¤¬¡Ä
¡¡ÉÙ»³¸©É¹¸«»Ô¤Ë¤¢¤ë¡¢¥É¥Ã¥°¥é¥ó¤Ê¤ÉÆ°Êª¤È¿¨¤ì¹ç¤¦»ÜÀß¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¡¢ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤Ç¤¹¡£
¡¡12Æü¡¢1Âæ¤Î·Ú¼«Æ°¼Ö¤¬¾è¤êÉÕ¤±¡¢¤½¤³¤«¤é¹ß¤ê¤Æ¤¤¿ÃË½÷¤¬¡¢¼ê¤Ö¤é¤Ç»ÜÀß¤ÎÊý¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢15Ê¬¸å¡¢»ÜÀß¤òÂÁá¤Ëµî¤í¤¦¤È¤¹¤ë2¿Í¡£ÃË¤Î¸å¤í¤òÊâ¤¯½÷¤Ï¡¢²¿¤«¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡Èï³²¤ËÁø¤Ã¤¿¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ï¡Ö»ä¤¬¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ëµ¯¤³¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¾®²°¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤é¡¢¥¦¥µ¥®¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡»ô°é¤·¤Æ¤¤¤¿¥¦¥µ¥®¤¬Åð¤Þ¤ì¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¶Ã¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡Èï³²¤ËÁø¤Ã¤¿¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ï¡¢¡Ö»ä¤Îµ²±¤Ç¤Ï¡¢º£¤Þ¤Ç2ÅÙ¡¢2¿Í¤Ç¤¤¤Ä¤âÃçÎÉ¤¯¡¢Æ°Êª¿¨¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡2¿Í¤Ï¡¢µÒ¤È¤·¤Æ¤³¤³¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢´é¤Ë¸«³Ð¤¨¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ï¡¢·Ù»¡¤ËÈï³²ÆÏ¤òÄó½Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖÌµ»ö¤ËÊÖ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¡Ö¥°¥Ã¥É¡ª¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×2021Ç¯8·î19ÆüÊüÁ÷Ê¬¤è¤ê¡Ë