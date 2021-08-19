Âç±«1½µ´Ö¡¡À¸³èÄ¾·â¡¡¥¥å¥¦¥ê1ËÜ100±ß¡¡Á¯µû¤äÌîºÚ¹âÆ
¡¡ÄäÂÚ¤¹¤ëÁ°Àþ¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ëÂç±«¤¬¹ß¤ê»Ï¤á¤Æ¤«¤é18Æü¤Ç1½µ´Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ä¹ºê¸©Æâ¤Î±«µÓ¤Ï¼å¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤ÎÂç±«·ÙÊó¡ÊÅÚº½ºÒ³²¡Ë¤Ï18ÆüÌë¤âÈ¯ÎáÃæ¤À¡£Ä¹±«¤Ë¤è¤êÌîºÚ¤Î²Á³Ê¤¬¹âÆ¤¹¤ë¤Ê¤É¿©Âî¤Ë¤â±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¾¾Â¼¿¿Í§¡¢Ãæ»³ÆØµ®¡Û
¡Ú¥Ü¡¼¥È¤Çµß½õ¡¡³ÆÃÏ¤ÇÈÅÍô¡¢¿»¿å¡Û
¡¡±«¤Ï11Æü¸áÁ°3»þ¤´¤í¤«¤é¹ß¤ê»Ï¤á¡¢18Æü¸á¸å4»þ¤Þ¤Ç¤ÎÁí±«ÎÌ¤Ï¡¢±ÀÀç³Ù1266¥ß¥ê¢¦Ä¹ºê»ÔÄ¹±º³Ù1153¥ß¥ê¢¦Åç¸¶»Ô928¥ß¥ê¡½¡½¤Ê¤É¤òµÏ¿¡£3ÃÏÅÀ¤È¤â8·î¤ÎÊ¿¶Ñ¹ß¿åÎÌ¤Î4ÇÜ¶á¤¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£18Æü¤Î24»þ´Ö¹ß¿åÎÌ¤Ï¡¢±ÀÀç³Ù195¥ß¥ê¢¦¾¾±º»Ô148¥ß¥ê¢¦Ä¹ºê»ÔÄ¹±º³Ù147¥ß¥ê¡£¥Ô¡¼¥¯»þ¤ËÈæ¤Ù±«¤Ï¼å¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢±ÀÀç»Ô¤ËÅÚº½ºÒ³²·Ù²ü¾ðÊó¤¬½Ð¤ë¤Ê¤É¶ÛÄ¥¤¬Â³¤¤¤¿¡£
¡¡Ä¹ºêÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¤Ï¡¢19Æü¸á¸å6»þ¤Þ¤Ç¤Î¸©Æâ¤Î24»þ´Ö¹ß¿åÎÌ¤ò120¥ß¥ê¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°ú¤Â³¤ÅÚº½ºÒ³²¤Ê¤É¤Ë·Ù²ü¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿19Æü°Ê¹ß¤Ï¸©Æâ¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤¬30ÅÙ¶á¤¯¤Þ¤Ç¾å¾º¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢Ç®Ãæ¾É¤Ë¤âÃí°Õ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¡ÖÁ´ÈÌÅª¤ËÉÊÇö¡×
¡¡Ä¹±«¤Ë¤è¤êÁ¯µû¤äÌîºÚ¤Ê¤É¤ÎÉÊÇö¤ä²Á³Ê¹âÆ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Öµû¼ïÌä¤ï¤º¡¢Á´ÈÌÅª¤ËÉÊÇö¤À¡×¤È¤³¤Ü¤¹¤Î¤Ï¡¢Ä¹ºê»Ô¤Î¿·Âç¹©Ä®¾¦Å¹³¹¤Ë¤¢¤ëÁ¯µûÅ¹¤ÎÃËÀÅ¹°÷¡Ê56¡Ë¡£¡Ö±«¤Çµù¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é»ÅÊý¤Ê¤¤¡£17Æü¤«¤éÅ¹¤ò³«¤±¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥³¥í¥Ê¤â¤¢¤ë¤·¡¢µÒÂ¤ÏÎãÇ¯¤è¤êÁ´Á³¾¯¤Ê¤¤¡×¤Èº¤¤ê´é¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±¾¦Å¹³¹¤ÎÀ¾»³ÀÄ²ÌÅ¹¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤Î2ÇÜ¤Î¹âÃÍ¤È¤Ê¤ë1ËÜ100±ß¤ÇÅ¹Æ¬¤ËÊÂ¤Ö¥¥å¥¦¥ê¤ò¼ê¤Ë¼è¤ëµÒ¤Ï¤Þ¤Ð¤é¡£Å¹¼ç¤ÎÀ¾»³½¨À¸¤µ¤ó¡Ê72¡Ë¤Ï¡ÖËßÁ°¤ÈÈæ¤Ù»ÅÆþ¤ìÃÍ¤¬3ÇÜ¤Û¤É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Ê¥¹¤âÇÜ°Ê¾å¤À¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¹ß¤êÂ³¤¯¤È·Ð±ÄÅª¤Ë¤¤Ä¤¤¡×¤È¤¿¤áÂ©¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
ÇÀÎÓ¶ÈÈï³²202·ï
¡¡¸©ÇÀÀ¯²Ý¤Ë¤è¤ë¤È¡¢17Æü¸á¸å2»þ¤Þ¤Ç¤Ë¸©Æâ¤ÎÇÀÎÓ¶ÈÈï³²¤¬202·ïÊó¹ð¤µ¤ì¤¿¡£¼ç¤Ë¡¢Åç¸¶È¾Åç¤È¸©±û¤Î¹¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÈï³²¤¬Áê¼¡¤®¡¢ÇÀÃÏ¤È¼þÊÕ¤Î¿åÏ©¤Ê¤É¤ÎÂ»²õ¤¬·×177·ï¡¢»³Ê¢Êø²õ¤äÃÏ¤¹¤Ù¤ê¤¬·×14·ï¤À¤Ã¤¿¡£