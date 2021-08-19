Åìµþ¥Ñ¥é¡Ö»²²Ã¤·¤¿¤¤¡×¡¡¥¢¥Õ¥¬¥óÂåÉ½¤¬»Ù±çÁÊ¤¨
¡¡Åìµþ¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë½Ð¾ìÍ½Äê¤Î¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥ó¤ÎÂåÉ½Áª¼ê¤¬¾ðÀª°²½¤Ç½Ð¹ñ¤Ç¤¤º¡¢¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Ë»Ù±ç¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Æ¥³¥ó¥É¡¼¡¦¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥óÂåÉ½¡¢¥¶¥¡¼¥¢¡¦¥³¥À¥À¥Ç¥£Áª¼ê¡§¡Ö¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤ë¤Î¤Ë»ä¤ÏÂçÊÑ¤ÊÅØÎÏ¤ò¤Ä¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Ï²È¤«¤é°ìÊâ¤â½Ð¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£Çã¤¤Êª¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Îý½¬¤Ë¤â¹Ô¤±¤Þ¤»¤ó¡£¼«Ê¬¤¬¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«Ä´¤Ù¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡¥Æ¥³¥ó¥É¡¼ÂåÉ½¤Î¥¶¥¡¼¥¢¡¦¥³¥À¥À¥Ç¥£Áª¼ê¡Ê18¡Ë¤Ï¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥ó½é¤á¤Æ¤Î½÷À¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥¢¥ó¤È¤·¤Æ¡¢ÅìµþÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡ÀèÅ·Åª¤Ëº¸ÏÓ¤Î¾ã³²¤ò»ý¤Ä¥³¥À¥À¥Ç¥£Áª¼ê¤Ï¡¢¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯½Ð¾ì¤òÌ´¸«¤Æ¡¢½½Ê¬¤Ê»ÜÀß¤¬¤Ê¤¤¤Ê¤«¡¢¸ø±à¤äÎ¢Äí¤ÇÎý½¬¤òÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡17Æü¤ËÅìµþ¤ËÅþÃå¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥¤¥¹¥é¥à¼çµÁÀªÎÏ¡Ö¥¿¥ê¥Ð¥ó¡×¤Î¼óÅÔ¥«¥Ö¡¼¥ë¤Ø¤Î¿Ê¹¶¤Ç¶õ¹Á¤¬ÊÄº¿¤µ¤ì¡¢½ÐÈ¯¤Ç¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Æ¥³¥ó¥É¡¼¡¦¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥óÂåÉ½¡¢¥¶¥¡¼¥¢¡¦¥³¥À¥À¥Ç¥£Áª¼ê¡§¡Ö¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥ó¤Î½÷À¤È¤·¤Æ³§¤µ¤ó¤Ë¤ª´ê¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤«½õ¤±¤Æ²¼¤µ¤¤¡£Åìµþ¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë¤É¤¦¤·¤Æ¤â»²²Ã¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤É¤Ê¤¿¤«¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤ÆÄº¤±¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£À¤³¦Ãæ¤Î½÷À¡¢½÷À¤Î¸¢Íø¤ò¼é¤ëÃÄÂÎ¤Î³§¤µ¤ó¡¢³Æ¹ñ¤ÎÀ¯ÉÜ¤Î³§¤µ¤ó¡¢¤ª´ê¤¤¤Ç¤¹¡£¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥ó¤Î½÷À¤È¤·¤Æ¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¸¢Íø¤¬Ã¥¤ï¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë½õ¤±¤Æ²¼¤µ¤¤¡£»ä¤¿¤Á¤Ïº¤Æñ¤Ê¾õ¶·¤Î¤Ê¤«¤Ç¶ì¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤âÉ¬»à¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÀ®²Ì¤ò¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤ª¸«¤»¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£ÅØÎÏ¤òÌµÂÌ¤Ë¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤É¤¦¤«½õ¤±¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¡¡¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥óÂåÉ½¤È¤·¤Æ¥³¥À¥À¥Ç¥£Áª¼ê¤È¤È¤â¤ËÅìµþ¤Ë¸þ¤«¤¦¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿±ßÈ×Åê¤²¤Î¥Û¥µ¥¤¥ó¡¦¥é¥½¡¼¥êÁª¼ê¤â½ÐÈ¯¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£