ÃÝºâµ±Ç·½õ¡ßÃöÄÍ·òÂÀ¡¢ÃçÎÉ¤·¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤â¡¡¡Ø·à¾ìÈÇ¥Ý¥ë¥Î¥°¥é¥Õ¥¡¡¼¡ÙÆÃÅµ±ÇÁü²ò¶Ø
¡¡BLÌ¡²è¤Î¸¶ºî¤ò¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ²½¤·¡¢FOD¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤ÈSNS¤ÇÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¡¢Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ±Ç²è²½¤µ¤ì¤¿¡Ø·à¾ìÈÇ¥Ý¥ë¥Î¥°¥é¥Õ¥¡¡¼¡Á¥×¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯¡Á¡Ù¤ÎBlu-ray¡¦DVD¤¬9·î8Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤ËÀè¶î¤±¡¢ÆÃÅµ±ÇÁü¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¤Î°ìÉô¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ËÜÊÔ¤µ¤Ê¤¬¤é¡Ê!?¡Ë¤ËÃç¤ÎÎÉ¤¤¥¥ã¥¹¥È¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È±ÇÁü¤äÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÌ©Ãå¤·¤¿½é¸ø³«±ÇÁü¤â¾¯¤·¤À¤±¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¸¶ºî¤Ï¡¢´ÝÌÚ¸Í¥Þ¥¤Î¡Öåô¡¦¥Ý¥ë¥Î¥°¥é¥Õ¥¡¡¼ ¥×¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯¡×¡Ê¾ÍÅÁ¼Ò on BLUE comics¡Ë¡£±Ç²è¤Ï¡¢º£Ç¯2·î26Æü¤è¤ê3½µ´Ö¸ÂÄê¾å±Ç¤µ¤ì¤¿¡£´±Ç½¾®Àâ¤Î¡Ö¸ý½ÒÂåÉ®¡×¤È¤¤¤¦´ñÌ¯¤Ê½Ð°©¤¤¤ò¤Ø¤ÆÎø¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢´±Ç½¾®Àâ²È¡¦ÌÚÅçÍýÀ¸¡ÊÃÝºâµ±Ç·½õ¡Ë¤ÈÂç³ØÀ¸¡¦µ×½»½ÕÉ§¡ÊÃöÄÍ·òÂÀ¡Ë¡£ÌÚÅç¤¬ÅÄ¼Ë¤ØÎ¤µ¢¤ê¤·¤Æ¤«¤é¤â¡¢Ê¸ÄÌ¤Ç±óµ÷Î¥Îø°¦¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿Æó¿Í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢½¢¿¦¤·¤¿¤Æ¤Îµ×½»¤È¤¹¤ì°ã¤¤¡¢µ¤¤Þ¤º¤¤¶õµ¤¤Ë¡£¤½¤ó¤ÊÀÞ¡¢´ñ¤·¤¯¤âºÆ¤ÓÏÓ¤òÉé½ý¤·¤¿ÌÚÅç¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢ÃÏ¸µ¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿ÀÄÇ¯¡¦ÀÅÍº¡Ê±üÌîÁÔ¡Ë¤Ë¥Ú¥ó¤ò°®¤é¤»¤ë¡£¤½¤³¤Øµ×½»¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ä¡£
¡¡¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢»£±Æ¤Î¹ç´Ö¤Î¥¥ã¥¹¥È¤ÎÁÇ´é¤¬Â¿¿ô¤ª¤µ¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ç±é¤ÎÃÝºâ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÃöÄÍ¡¢µÈÅÄ½¡ÍÎ¤é¤Î¾Ð¤¤¤¬Àä¤¨¤Ê¤¤¸½¾ì¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¤ä¸½¾ì¤Ç¤Î¥ß¥Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤â¼ýÏ¿¡£ÌòÊÁ¤ò½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤¿¤è¤¦¤Ê¶õµ¤´¶¤ò´¶¤¸¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¡¢¥·¥ê¡¼¥º¤òÄÌ¤·¤ÆÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿ÀäÌ¯¤Ê¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤ÎÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë±ÇÁü ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£