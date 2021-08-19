´Ú¹ñ76ºÐÇÐÍ¥¡¡39ºÐ²¼½÷À¤Ë¡ÖÃæÀä¶¯Í×ÁûÆ°¡×¤Î¶ÄÅ··ëËö
¡Ö½÷À¤Ï¥¥à¡¦¥è¥ó¥´¥ó»á¤òÇ¥¿±ÃæÀä¶¯Í×Ì¤¿ë¤Îµ¿¤¤¤Ç¹ðÁÊ¤·¤¿¡×
£¸·î£²Æü¡¢¥½¥¦¥ë¡¦¿ðÁð·Ù»¡½ð¤ÎÈ¯É½¤Ï´Ú¹ñ·ÝÇ½³¦¤ò¿ÌÙþ¤µ¤»¤¿¡£¥¥à¡¦¥è¥ó¥´¥ó»á¤È¤Ï¡¢º£Ç¯76ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¥Ù¥Æ¥é¥óÇÐÍ¥¡£Ì¾ÏÆÌò¤È¤·¤Æ¡¢¿ô¡¹¤Î±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ï67Ç¯¤Ë¤µ¤«¤Î¤Ü¤ê¤Þ¤¹¡£¡ØÅ¥ËÀ¤ÎºÊ¡Ù¤ä¡ØÀÎ¤Î¥¯¥à¡¦¥¸¥ã¥ó¥Ç¥£¡Ù¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¡£KBS±éµ»Âç¾Þ¥Ù¥¹¥È¥«¥Ã¥×¥ë¾Þ¡¢MBCÊüÁ÷·ÝÇ½Âç¾ÞÍ§¾ð¾Þ¤ò¤Ï¤¸¤á³ÍÆÀ¤·¤¿¾Þ¤âÂ¿¿ô¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£97Ç¯¤ËÎ¥º§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢£²¿Í¤ÎÂ©»Ò¥Ï¡¦¥¸¥å¥ó¥¦ ¤È¥Á¥ã¡¦¥Ò¥ç¥Ì¤âÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¡Ê´Ú¹ñ·ÝÇ½³¦¤Ë¾Ü¤·¤¤¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¤½¤Î¥Ù¥Æ¥é¥óÇÐÍ¥¤¬¡¢½÷À¤«¤éÁÊ¤¨¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¤«¤é²º¤ä¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤âÍÆµ¿¤Ï¡¢ÃæÀä¶¯Í×Ì¤¿ë¤À¡£
¡Ö¹ðÁÊ¤·¤¿½÷ÀA¤µ¤ó¤Ï¸½ºß¡¢¥¥à»á¤è¤ê39ºÐ¤âÇ¯²¼¤Î37ºÐ¤Ç¤¹¡££²¿Í¤Ï¡¢08Ç¯¤Ë¥É¥é¥Þ¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¥¥à»á¤Ï62ºÐ¡¢A¤µ¤ó¤Ï23ºÐ¤Ç¤¹¡£°ÊÍè¸òºÝ¤Ï13Ç¯¤Ë¤ª¤è¤Ó¤Þ¤¹¡£·ëº§¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤º¤Ã¤È£²¿Í¤Î´Ø·¸¤ÏÎÉ¹¥¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
´Ø·¸¤¬°²½¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢º£Ç¯£³·î¤ËA¤µ¤ó¤¬¥¥à»á¤ËÇ¥¿±¤ò¹ð¤²¤Æ¤«¤é¡£¥¥à»á¤Ï½Ð»º¤ËÈ¿ÂÐ¡£A»á¤ÎÂåÍý¿Í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ç¥¿±ÃæÀä¤ÈÍÜ°éÈñÊü´þ¤Î³Ð½ñ¤òºî¤ë¤è¤¦¶¯Í×¡£¶¼Ç÷¤äË½¹Ô¤Ê¤É¤â¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡Ö¸½¼ÂÅª¤Ë¥à¥ê¡×
A¤µ¤ó¤Î¹ðÁÊ¤¬¸ø¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¥¥à»á¤Ï¥¹¥°¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡ÖÆâÍÆ¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¡ÒÇ¥¿±¤Î»ö¼Â¤òÃÎ¤ê¡¢´î¤Ó¤è¤ê¶Ã¤¤È¿´ÇÛ¤Î¤Û¤¦¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¡£Ì¤Íè¤òÌóÂ«¤·¤¿¤ê¡¢·×²è¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£»ä¤ÎÇ¯Îð¡¢ÍÜ°éÇ½ÎÏ¡¢Â©»Ò¤¿¤Á¤Ø¤Î¥á¥ó¥Ä¡¢¼Ò²ñ¤Î¸«¤ëÌÜ¤Ê¤É¡¢¹Í¤¨¤ë¤Ù¤¤³¤È¤¬°ìÅÙ¤Ë²¡¤·´ó¤»¤Æ¤¤¿¡£Áê¼ê¡ÊA¤µ¤ó¡Ë¤Ë¤Ï»ä¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤È¹Í¤¨¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¡Ø»Ò¤É¤â¤ò»º¤à¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¸½¼ÂÅª¤Ë¥à¥ê¤À¡Ù¤È¡Ó
Åö½é¤Ï½Ð»º¤ËÈ¿ÂÐ¤·¤Æ¤¤¤¿¥¥à»á¤Ç¤¹¤¬¡¢¿´¶¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ò¥á¥ó¥Ä¤è¤ê¤â»Ò¤É¤â¤¬Âç»ö¤À¤È¤¤¤¦ÅöÁ³¤Î»ö¼Â¤ò¼«³Ð¤·¡¢Â©»Ò¤¿¤Á¤ËÇ¥¿±¤Î»ö¼Â¤òÃÎ¤é¤»¤¿¡£¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Â©»Ò¤¿¤Á¤Ï¿·¤·¤¤Ì¿¤ò´¿·Þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£±þ±ç¤ò¼õ¤±¡¢¡Ø½Ð»º¡¢»Ò°é¤Æ¤Î¤¿¤á¤ËºÇÁ±¤ò¿Ô¤¯¤¹¡Ù¤È¡¢Áê¼ê¤äÂåÍý¿Í¤ËÊ£¿ô²óÅÁ¤¨¤¿¡Ó¡£¤¿¤À¡Ò½÷À¤¬¿´¤Ë¥¥º¤òÉé¤Ã¤¿¤Ê¤é»ÄÇ°¡Ó¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ë½¹Ô¤ä¶¼Ç÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê´Ú¹ñ»æµ¼Ô¡Ë
A¤µ¤óÂ¦¤Ï¡¢Â¨ºÂ¤ËÈ¿ÏÀ¤¹¤ë¡£¡Ö¥¥à»á¤ÎÏÃ¤ÏÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î¥á¥ó¥Ä¤ä¥¤¥á¡¼¥¸¤À¤±¤ò½Å»ë¤·¤¿¥â¥Î¡×¤È¡¢»ö¼Â¤È°ã¤¦¼çÄ¥¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡ÖA¤µ¤ó¤¬¹ðÁÊ¤·¤¿ºÇÂç¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¥¥à»á¤Î¸ÀÆ°¤Ë¡ØÂç¤¤Ê¶²ÉÝ¤ò´¶¤¸¤¿¤«¤é¡Ù¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Ë½¹Ô¤ä¶¼Ç÷¤Î»ö¼Â¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤È¡£ÂåÍý¿Í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÎ©¾Ú¤¹¤ë¾Ú¸ÀÏ¿¤äÏ¿²»µÏ¿¤òÄó½Ð¤¹¤ëÍÑ°Õ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤«¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡ØÍÜ°éÈñ¤ò´¬¤¾å¤²¤ë¤Î¤¬ÌÜÅª¤À¤í¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦½ñ¤¹þ¤ß¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»ö¼ÂÌµº¬¤ÈÈÝÄê¡£ÍÜ°éÈñ¤òÊü´þ¤¹¤ë³Ð½ñ¤ò¶¯Í×¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¥à»á¤À¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¤·¤«¤·£¸·î12Æü¡¢Î¾¼Ô¤ÎÁè¤¤¤Ï»×¤ï¤Ì·ëËö¤ò¸«¤ë¡£A¤µ¤ó¤¬¹ðÁÊ¤ò¼è¤ê²¼¤²¡¢ÏÂ²ò¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡ÖÄ¾ÀÜ²ñ¤Ã¤ÆÏÃ¤ò¤·¡¢¸í²ò¤ò²ò¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥¥à»á¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¸ÀÆ°¤ò¼Õºá¡£À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ë»Ò¤É¤â¤ò¸ÍÀÒ¤ËºÜ¤»¡¢½Ð»º¤äÍÜ°é¤Ë´Ø¤·¤Æ¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë»Ù±ç¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¥à»á¤ÎÂ©»Ò¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢40ºÐ¤Û¤ÉÇ¯¤ÎÎ¥¤ì¤¿¤¤ç¤¦¤À¤¤¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¤¹¤Ã¤¿¤â¤ó¤À¤ÎËö¤Î±ßËþ²ò·è¡£°ì»þ¤Ï¥¥à»á¤Ø¤ÎÈãÈ½¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿¥Í¥Ã¥È¾å¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â¡¢¸½ºß¤Ï½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬ÂçÈ¾¤À¡£