°Â½»¿Â°ìÏº¡õ¹áÀî¾ÈÇ·¡ØTHE TIME¡¤¡Ù¡¢¿Ê¹ÔÌò¥¢¥Ê¤Ë¿ù»³¿¿Ìé¡õ¹¾Æ£°¦¡õ±§²ì¿À¥á¥°
¡¡¤³¤Î½©¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¡¢TBS¤Î°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬Áí¹ç»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ëÄ«¤Î¿·¾ðÊóÈÖÁÈ¡ØTHE TIME¡¤¡Ê¥¶ ¥¿¥¤¥à¡Ë¡Ù¡ÊTBS·Ï¡¿Ëè½µ·îÍË¡Á¶âÍË5»þ20Ê¬¡Ë¤Ë¡¢Æ±¤¸¤¯TBS¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¹¾Æ£°¦¤È±§²ì¿À¥á¥°¤¬¿Ê¹ÔÌò¤Ç½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ØTHE TIME¡¡Ù¤È¡ØTHE TIME¡¤¡Ù¤ËÂ³¤±¤Æ½Ð±é¤¹¤ë¿ù»³¿¿Ìé¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼
¡¡Áí¹ç»Ê²ñ¤ò°Â½»¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬Ì³¤á¡¢¹áÀî¾ÈÇ·¤¬¶âÍË»Ê²ñ¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡ØTHE TIME¡¤¡Ù¤Ï¡¢¡Ö¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤ÎÄ«¤¬¤ß¤¨¤ë¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢JNN³Æ¶É¤«¤é¤ÎÎóÅçÃæ·Ñ¤Ê¤É¤â¸ò¤¨¡¢¥Æ¥ó¥Ý¤è¤¯¡¢º£µá¤á¤é¤ì¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¤äÍÍ¡¹¤Ê¾ðÊó¤òÅª³Î¤«¤ÄÀ¿¼Â¤ËÆÏ¤±¤ë¾ðÊóÈÖÁÈ¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊËÜÈÖÁÈ¤Ë¿Ê¹ÔÌò¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ø¤Ò¤ë¤ª¤Ó¡ª¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡Ø²»³Ú¤ÎÆü¡Ù¤ä¡ØCDTV¥é¥¤¥Ö¡ª¥é¥¤¥Ö¡ª¡Ù¤Ê¤É¡¢À¸ÊüÁ÷¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¤ä¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤ò¿ôÂ¿¤¯Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¿Æþ¼Ò13Ç¯ÌÜ¤Î¹¾Æ£¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¡¢¡Ø²¦ÍÍ¤Î¥Ö¥é¥ó¥Á¡Ù¤ä¡Ø¿ÍÀ¸ºÇ¹â¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ù¡Ø¤Ô¤Ã¤¿¤ó¤³¥«¥ó¡¦¥«¥ó¡Ù¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢º£ºÇ¤â¿¤ÓÀ¹¤ê¤Î´üÂÔ¤Î¼ã¼ê¡¢Æþ¼Ò4Ç¯ÌÜ¤Î±§²ì¿À¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡£
¡¡¹¾Æ£¥¢¥Ê¤Ï¡¢¡Ö½Ð±é¼Ô¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤«¤¤²ÈÂ²¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÁ°¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÂçÀÚ¤ÊÄ«¤Î¤Ò¤È¤È¤¤ò°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡¢±§²ì¿À¥¢¥Ê¤Ï¡¢¡ÖÄ«¡¢À²¤ì¤ä¤«¤Êµ¤»ý¤Á¤Î»þ¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤»þ¤â¤¢¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤¬ÁÇÅ¨¤Ê°ìÆü¤ò²á¤´¤»¤ë¤è¤¦ÁÖ¤ä¤«¤Ë¡¢¤½¤·¤ÆÂçÀÚ¤Ê¾ðÊó¤òÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤ªÅÁ¤¨¤Ç¤¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤½¤ì¤¾¤ì¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ØTHE TIME¡¤¡Ù¤Ø¤ÈÂ³¤¯Á°ÈÖÁÈ¤Î¡ØTHE TIME¡¡Ù¡ÊÆÉ¤ß¡§¥¶ ¥¿¥¤¥à¥À¥Ã¥·¥å¡¢Ëè½µ·îÍË¡Á¶âÍË4»þ30Ê¬¡Ë¤Î»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë¿ù»³¿¿Ìé¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¡ØTHE TIME¡¤¡Ù¤Ë¤â½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤âÊ»¤»¤ÆÈ¯É½¡£¡Ö³ØÀ¸»þÂå¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÄ«·¿¿Í´Ö¤Î»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Ä«¤ÎÈÖÁÈ¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤Î¤ÏÆþ¼Ò»þ¤«¤é¤ÎÌ´¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¿ù»³¥¢¥Ê¤Ï¡¢¡Ö¥À¥Ã¥·¥å¤«¤é¥¿¥¤¥à¤Þ¤Ç¡¢ËèÄ«¥í¥ó¥°¥¹¥Ñ¡¼¥È¤Ç¶î¤±È´¤±¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤·¤è¤í¤·¤±¤ì¤Ð¾¯¤·ÇÁ¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ó¤»¤¿¡£¡¡Ä«¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡ØTHE TIME¡¤¡Ù¤ÏTBS·Ï¤Ë¤Æº£½©¤è¤êËè½µ·îÍË¡Á¶âÍË5»þ20Ê¬ÊüÁ÷¡£Á°ÈÖÁÈ¤È¤Ê¤ë¡ØTHE TIME¡ì¡Ù¤ÏËè½µ·îÍË¡Á¶âÍË4»þ30Ê¬ÊüÁ÷¡Ê¢¨°ìÉôÃÏ°è¤ò½ü¤¯¡Ë¡£