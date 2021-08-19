¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤ÎÈÖ¤Ç¤¹ ·à¾ìÈÇ¡Ù¿·¥¥ã¥¹¥È¡¢¡ÈÆæ¤Î½÷¡ÉÌçÏÆÇþ¡¢¤Ä¤¤¤ËÅÐ¾ì¡ÈÁáÀî¶µ¼ø¡É¤Ï¼ò¸þË§
¡¡´ë²è¡¦¸¶°Æ¤ò½©¸µ¹¯¡¢¸¶ÅÄÃÎÀ¤¤ÈÅÄÃæ·½¤Î¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤Ç±Ç²è²½¤µ¤ì¤ë¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤ÎÈÖ¤Ç¤¹ ·à¾ìÈÇ¡Ù¡Ê12·î10Æü¸ø³«¡Ë¡£¥É¥é¥Þ¤Î¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤â½Ð±é¤¹¤ë·à¾ìÈÇ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ºÚÆà¡Ê¸¶ÅÄ¡Ë¤ÈæÆÂÀ¡ÊÅÄÃæ¡Ë¤¬¡¢°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¤¤¿¤¢¤ÎÆü¡¢¤â¤·¤â¡¢½»Ì±²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¤Î¤¬¡¢ºÚÆà¤Ç¤Ï¤Ê¤¯æÆÂÀ¤À¤Ã¤¿¤é¡©¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤¢¤Î¡È¸ò´¹»¦¿Í¥²¡¼¥à¡É¤¬»Ï¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é!?¡¡¤½¤ó¤Ê¤â¤·¤â¤ÎÀ¤³¦¤òÉÁ¤¯·à¾ìÈÇ¤Ë¡¢¿·¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤ÆÌçÏÆÇþ¤È¼ò¸þË§¤Î½Ð±é¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢ºÇ¿·±ÇÁü¤¬²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤ÎÈÖ¤Ç¤¹ ·à¾ìÈÇ¡ÙºÇ¿·±ÇÁü
¡¡·à¾ìÈÇ¤Î¼ç¤ÊÉñÂæ¤Ï¥¯¥ë¡¼¥ºÁ¥¡£ºÚÆà¤ÈæÆÂÀ¤¬¡¢°ú¤Ã±Û¤·¤«¤é2Ç¯¸å¡¢À²¤ì¤Æ·ëº§¤·¡¢½»Ì±²ñ¤òÄÌ¤¸¤ÆÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î½»¿Í¤¿¤Á¤ò¾·ÂÔ¤·¤ÆÁ¥¾å¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¹¬¤»¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÎºÚÆà¤ÈæÆÂÀ¤È½»¿Í¤¿¤Á¤ò¾è¤»¤Æ½Ð¹Á¤¹¤ë¥¯¥ë¡¼¥ºÁ¥¡£¤½¤·¤Æ¡¢µ¯¤³¤ë¡¢Ï¢Â³»¦¿Í¡£Æ¨¤²¾ì¤Î¤Ê¤¤Á¥¾å¤Ç¡¢°ì¿Í¡¢¤Þ¤¿°ì¿Í¤È»¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£Ææ²ò¤¤Ë¾è¤ê½Ð¤¹¡¢ºÚÆà¤ÈæÆÂÀ¤È½»¿Í¤¿¤Á¡£¤À¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢»×¤ï¤Ì»¦°Õ¤¬¸òºø¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ä¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£
¡¡¡È¤È¤¢¤ëÌÜÅª¡É¤Ç¥¯¥ë¡¼¥ºÁ¥¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤À¡ÖÆæ¤Î½÷¡×¤ò¡¢¿ô¡¹¤Î±Ç²è¤Ç±éµ»ÇÉ¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤ëÌçÏÆ¤¬Ç®±é¡£²¿°ì¤ÄÌÀ¤«¤»¤Ê¤¤¡¢Ææ¤Èµ¿ÏÇ¤ËËþ¤Á¤¿Èà½÷¤¬¡¢ºÚÆà¤äæÆÂÀ¡¢¤½¤·¤Æ¥É¥é¥Þ¤«¤éÂ³Åê¤¹¤ëÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤È¤É¤Î¤è¤¦¤ËÍí¤ó¤Ç¤æ¤¯¤«¤¬¡¢Âç¤¤Ê¸«¤É¤³¤í¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥É¥é¥Þ¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤ÏÆëÀ÷¤ß¿¼¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Ì¾Á°¤·¤«ÅÐ¾ì¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤¢¤Î¡ÖÁáÀî¶µ¼ø¡×¤ò¼ò¸þ¤¬±é¤¸¤ë¡£ÁáÀî¶µ¼ø¤È¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¿ÍÊª¤«¡©¡¡¤½¤·¤ÆËÜºî¤Ç¤ÏÈà¤Î¸¦µæÆâÍÆ¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ºÇ¿·±ÇÁü¤Ï¡¢¾×·â¤Î¥É¥é¥Þ±ÇÁü¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢ºÚÆà¡õæÆÂÀ¤Î¹¬¤»¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÎÁ¥¾å·ëº§¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤«¤é°ìÅ¾¡¢¾èÁ¥µÒ¤¿¤Á¤ÎÉÔ²º¤Ê¹ÔÆ°¤äÉ½¾ð¤«¤é¡Ö»¡×¤Þ¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ëÅÜ¤È¤¦¤Î±ÇÁü¡£¤Ê¤¼¤«¿å¤ÎÀª¤¤¤Ç¶õ¹â¤¯Èô¤ó¤Ç¤æ¤¯Æ£°æ¡ÊÊÒ¶Í¿Î¡Ë¡¢¡ÖÌÛÅø¡Á¡ª¡×¤ÈÍØ¤¦ÈøÌî¡ÊÆà½ï¡Ë¡£¤½¤·¤ÆÀäË¾¤ÎÉ½¾ð¤Ç²¿¤«¤ò¸«¾å¤²¤ëºÚÆà¤ä¡¢¤¤¤ï¤¯¤¢¤ê¤²¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¹õÅç¡ÊÀ¾Ìî¼·À¥¡Ë¡¢Æó³¬Æ²¡Ê²£ÉÍÎ®À±¡Ë¤Î²ÚÎï¤Ê¥¥Ã¥¯¡ª¡¡¤µ¤é¤Ë¤ÏÌçÏÆ¡¢¼ò¸þ¤â²ø¤·¤²¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¿·¤¿¤Ê¤ëÏ¢Â³»¦¿Í¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¿Í¡¹¤¬¡Ø¤¢¤ÊÈÖ¡Ù¥ï¡¼¥ë¥ÉÁ´³«¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¡£