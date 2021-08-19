10¸Ä¤Î¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤ÆÃµ¤ë¡ª¡¡¤¢¤Ê¤¿¤Î¡ÈÎø°¦ÂÎ¼Á¡ÉÅÙ¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤¡©
¾ï¤ËÈà»á¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤òÎø°¦ÂÎ¼Á¤Ê½÷¡¢¤Ê¤ó¤Æ¸Æ¤ó¤À¤ê¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Èà»á¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í¤«¤é¸«¤ë¤ÈÁ¢¤Þ¤·¤¤¶Á¤¤Ë¤â´¶¤¸¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤Ê¤¼¤«ÃËÀ¤¬Êü¤Ã¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¡¢µ¤¤ò°ú¤¯¤Î¤¬¾å¼ê¤Ê½÷»Ò¤Ã¤Æ¤¿¤·¤«¤Ë¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÏÎø°¦ÂÎ¼Á¤Ê¤Û¤¦¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡¡¤¼¤Ò¿´Íý¥Æ¥¹¥È¤ÇÀê¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
10¸Ä¤Î¼ÁÌä¤ÇÃµ¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
°Ê²¼¤Î¼ÁÌä¤Ë¥¤¥¨¥¹¡Ê¤Ï¤¤¡Ë¡¢¥Î¡¼¡Ê¤¤¤¤¤¨¡Ë¤ÇÅú¤¨¤Æ²¼¤µ¤¤¡ª
1¡¡¾®³Ø¹»Äã³ØÇ¯¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï½éÎø¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤¿¡©
2¡¡¥â¥Æ´ü¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¿¤·¤«¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¤·¡¢¼«Ê¬¤Ë¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¡©
3¡¡Îø¤ËÍî¤Á¤ë½Ö´Ö¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¼Â´¶¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡©
4¡¡¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¥¤¥±¥á¥ó¤è¤ê¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¿Í¤Ë¼æ¤«¤ì¤ä¤¹¤¤¡©
5¡¡¤â¤Ï¤ä¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ·ç¤«¤»¤Ê¤¤¹á¿å¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥ê¥Ã¥×¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤¬¤¢¤ë¡©
6¡¡Í§Ã£¤«¤é¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤¢¤Î¿Í¤Î¤³¤È¤½¤³¤Þ¤Ç¹¥¤¤Ê¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡©
7¡¡ÄÉ¤¤¤«¤±¤é¤ì¤ë¤è¤ê¤â¡¢ÄÉ¤¦Îø¤Î¤Û¤¦¤¬³Ú¤·¤¤¤È»×¤¨¤ë¡©
8¡¡Èà¤Î¿´¤¬Î¥¤ì¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢Ì¤Îý¤Ê¤¯»×¤¤ÀÚ¤ê¤è¤¯ÊÌ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Û¤¦¡©
9¡¡°ì¤Ä°ì¤Ä¤ÎÎø°¦¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡©
10¡¡À¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â¡¢¤Þ¤¿½÷¤Ç¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¦¡©
²óÅú¤Ï¡Ä¥¤¥¨¥¹¤¬7¸Ä°Ê¾å¤À¤Ã¤¿¤é¡¢Îø°¦ÂÎ¼ÁÅÙ¤Ï80¡ó
¥¤¥¨¥¹¤¬7¸Ä°Ê¾å¤ÈÂ¿¤«¤Ã¤¿¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤Ä¤é¤¤¤³¤È¤â´Þ¤á¡¢Îø°¦¤½¤Î¤â¤Î¤òÂç¤¤¤Ë³Ú¤·¤ß¡¢Ì£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¤Ê¤¿¤ÎÎø°¦ÂÎ¼ÁÅÙ¤Ï80¡ó¤È¤«¤Ê¤ê¹â¤á¡£ÉÕ¤¹ç¤¦Áê¼ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤âÂç¤¤¯ÊÑ²½¤·¤¿¤ê¡¢À®Ä¹¤·¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢½÷À¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤É¤ó¤É¤ó¿¼¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÒ»×¤¤¤äÆ»¤Ê¤é¤ÌÎø¤ò¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬½ý¤Ä¤¯¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¥Ñ¥ï¡¼¤È°Õ»Ö¤Î¶¯¤µ¤â³ÊÊÌ¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¤Þ¤¿Îø°¦ÂÎ¼Á¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥¤¥¨¥¹¤¬5¡Á6¸Ä¤À¤Ã¤¿¤é¡¢Îø°¦ÂÎ¼ÁÅÙ¤Ï60¡ó
¥¤¥¨¥¹¤¬5¡Á6¸Ä¤ÈÈ¾¿ô°Ê¾å¤À¤Ã¤¿¤¢¤Ê¤¿¤ÏÎø°¦¤ËÂÐ¤·¤ÆÁ°¸þ¤¤Ç¡¢ÌÀ¤ë¤¤²Ú¤ä¤«¤µ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤ÎÎø°¦ÂÎ¼ÁÅÙ¤Ï60¡ó¤È¤ä¤ä¹â¤á¡£¤â¤È¤â¤È°¦¤µ¤ìÂÎ¼Á¤Ç¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¼«Ê¬¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Áê¼ê¤ò¤È¤³¤È¤óÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¼¹Ãå¤Ö¤ê¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢´ðËÜÅª¤Ë²ÄÇ½À¤ÎÄã¤¤Îø¤Ë¤Ï¼ê¤ò½Ð¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ó¤Ê¥¹¥Þ¡¼¥È¤µ¤âÎø°¦¾å¼ê¤È¸À¤ï¤ì¤ëÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£¥¤¥¨¥¹¤¬3¡Á4¸Ä¤À¤Ã¤¿¤é¡¢Îø°¦ÂÎ¼ÁÅÙ¤Ï40¡ó
¥¤¥¨¥¹¤¬3¡Á4¸Ä¤È¾¯¤Ê¤á¤À¤Ã¤¿¤¢¤Ê¤¿¤ÏÎø°¦¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï±ü¼ê¤Ê¤Û¤¦¡£¹¥¤¤Ê¿Í¤¬¤Ç¤¤Æ¤â¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¹¤ëÍ¦µ¤¤¬»ý¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¹¤°¤Ë¿È¤ò°ú¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤ÎÎø°¦ÂÎ¼ÁÅÙ¤Ï40¡ó¤È¤ä¤äÄã¤á¤Ç¡¢Îø°¦¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¶¯¤¤¤³¤À¤ï¤ê¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤È¤â¤È¿µ½Å¤ÊÀ³Ê¤Î¤¿¤á¡¢Îø¤Î¿ÊÅ¸¤Ï¥¹¥í¡¼¥Æ¥ó¥Ý¡£Îø°¦¤ÏÎÌ¤è¤ê¤â¼Á¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥¤¥¨¥¹¤¬1¡Á2¸Ä¤À¤Ã¤¿¤é¡¢Îø°¦ÂÎ¼ÁÅÙ¤Ï20¡ó
¥¤¥¨¥¹¤¬1¡Á2¸Ä¤È°µÅÝÅª¤Ë¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¸½ºß¤Î¤È¤³¤íÎø°¦¤Ï¤½¤ì¤Û¤ÉÍ¥Àè½ç°Ì¤¬¹â¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤â¤È¤â¤ÈÃ¸Çñ¤Ê¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤«¡¢¼«Ê¬¤Ò¤È¤ê¤Ç¤¤¤ë¤Û¤¦¤¬µ¤³Ú¤Ç¹¥¤¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Îø°¦ÂÎ¼ÁÅÙ¤Ï20¡ó¤È¤«¤Ê¤êÄã¤á¡£¤·¤«¤·¤½¤ó¤Ê¤¢¤Ê¤¿¤ò°ìÊÑ¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê±¿Ì¿¤Î¿Í¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Î²ÄÇ½À¤â¤Þ¤À¤Þ¤À¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Îø°¦ÂÎ¼Á¤Ë¶á¤Å¤¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢¤â¤Ã¤ÈÎø°¦¤ËÂÐ¤·¤Æµ¤»ý¤Á¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤·¤ç¤¦¡£