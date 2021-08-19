ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ï¡Ö¸åÀ¤¤Ë¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤ë¡×¡¡MLB¸ø¼°¤ÎMVPÍ½ÁÛ¤Ç¥²¥ì¡¼¥íJr.¤ËÂçº¹ÉÕ¤±1°Ì
MLB¸ø¼°¤ÎÀìÌç²È°Ñ°÷²ñ101¿Í¤¬MVPÍ½ÁÛ¤ÇÅêÉ¼¡¢ÂçÃ«¤Ï1°ÌÉ¼¤ò91É¼½¸¤á¤ë
¡¡¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±ßõÎõ¤ÊÁè¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¡£¥¿¥¤¥È¥ëÁè¤¤¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ëÃæ¡¢MLB¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÏÎ¾¥ê¡¼¥°¤ÎMVPÍ½ÁÛ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£Æ±¥µ¥¤¥È¤ÎÀìÌç²È°Ñ°÷²ñ¤¬¸½»þÅÀ¤Ç¤ÎÀ®ÀÓ¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¡È¥×¥ìÅêÉ¼¡É¤Ç¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬ÃÇ¥È¥Ä¤ÎÉ¼¿ô¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎMVPÍ½ÁÛ¤Ï1°ÌÉ¼¤¬5ÅÀ¡¢2°ÌÉ¼¤¬3ÅÀ¡¢3°ÌÉ¼¤¬1ÅÀ¤È¤¤¤¦·Á¼°¤ò¼è¤êMLB¸ø¼°¤ÎÀìÌç²È°Ñ°÷²ñ101¿Í¤¬ÅêÉ¼¡£¥¢¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÏÂçÃ«¤¬1°ÌÉ¼¤ò91É¼³ÍÆÀ¤·ÃÇ¥È¥Ä¤ÎMVP¸õÊä¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£2°Ì¤Ï¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Î¥Ö¥é¥Ç¥£¥ß¡¼¥ë¡¦¥²¥ì¡¼¥íJr.¤Ç1°ÌÉ¼¤Ï10É¼¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±¥µ¥¤¥È¤Ï¡ÖÎ¾¥ê¡¼¥°¤È¤â¤Ë¡¢¤¢¤ë1Áª¼ê¤¬Â¾¤òÆÍ¤Êü¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤Ï12¿Í¤¬¾¯¤Ê¤¯¤È¤â1É¼¤Î1°ÌÉ¼¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¥¢¡¦¥ê¡¼¥°¤Ï1°ÌÉ¼¤òÆÀ¤¿¤Î¤Ï2¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¥¢¡¦¥ê¡¼¥°¤ÏÂçÃ«¤È¥²¥ì¡¼¥íJr.¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò»ØÅ¦¡£
¡¡ÂçËÜÌ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿ÂçÃ«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Î¾¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤Î39ËÜÎÝÂÇ¡¢Åê¤²¤Æ¤â7¾¡¡¢ËÉ¸æÎ¨2.93¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤Ê¤ÉÆóÅáÎ®¤Ç¤ÎÀ®ÀÓ¤ò¾Î¤¨¡Ö¸åÀ¤¤Ë¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤ÎºÇÃæ¤Ë¤¤¤ë¡£Ëþ¾ì°ìÃ×¤ÎÁª½Ð¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ë¶á¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡×¤È¡¢Ã¯¤â¤¬Ç§¤á¤ë¥¢¡¦¥ê¡¼¥°MVP¸õÊä¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤Ê¤ë¥²¥ì¡¼¥íJr.¤Ï¡Ö¥ª¥ª¥¿¥Ë¤òMVPÁè¤¤¤Ç¾å²ó¤ë¤Ë¤Ï3´§²¦¤òÃ£À®¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤À¤¬¡¢8·î¤Î¥¹¥é¥ó¥×¤Î±Æ¶Á¤Ç¤½¤Î²ÄÇ½À¤¬¸º¾¯¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢ÂÇ·â¤Ç°µÅÝÅª¤ÊÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤¬¾ò·ï¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë