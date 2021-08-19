¾®ÃÓÅÔÃÎ»ö¤¬ÇÛ¤ë30Ç¯Á°¤Î¡Ö¿·ÅÞ¥Ñ¥ó¥Õ¡×¹ñÀ¯Éüµ¢»ëÌî¤Î¸«Êý¤â
¡¡9·îËö¤Î¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁªµó¤ä½°µÄ±¡Áªµó¤Ë¸þ¤±¤Æµî½¢¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¾®ÃÓÉ´¹ç»Ò¡¦ÅìµþÅÔÃÎ»ö¤À¡£¼«Ì±ÅÞÆâ¤«¤é¤ÏÆó³¬½ÓÇî¡¦´´»öÄ¹¤Î¹ñÀ¯Éüµ¢¥é¥Ö¥³¡¼¥ë¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢ÀÐÇËÌÐ»á¤â±ÒÀ±ÊüÁ÷¤ÎTBS¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ê7·î22Æü¡Ë¤Ç¡Ö¹ñÀ¯¤Ø¤ÎÉüµ¢¤Ë°ãÏÂ´¶¤Ï¤Ê¤¤¡£Êý¸þÀ¤¬°ìÃ×¤¹¤ì¤Ð°ì½ï¤Ë¤ä¤é¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤ª¤«¤·¤¤¡×¤È¸ì¤ë¤Ê¤É¡¢¥Ý¥¹¥È¿û¤Î¥À¡¼¥¯¥Û¡¼¥¹¤È¤â¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤¬°ìÉô¤Ë¡Ö¿·ÅÞ¥Ñ¥ó¥Õ¡×¤òÇÛ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¹ñÀ¯Éüµ¢¤Î²±Â¬¤ËÇï¼Ö¤ò³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ñ¥ó¥Õ¤ÎÉ½Âê¤Ï¡ÒÅìµþÀ¯ºö¤È¤½¤ÎÊý¸þ¡¡¹ñºÝÊ¸²½ÅÔ»ÔTOKYO¤ò¤á¤¶¤·¤Æ¡Ó¡£¿·ÅÞ¥Ñ¥ó¥Õ¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢30Ç¯Á°¡¢¾®ÃÓ»á¤¬ÆüËÜ¿·ÅÞ¤«¤é¹ñÀ¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿º¢¤ËÆ±ÅÞ¤ÎÅÔµÄÁª»ñÎÁ¤È¤·¤ÆºîÀ®¤µ¤ì¤¿À¯ºö½¸¤À¡£ÆâÍÆ¤Ï¡ÒÆ¯¤¯½÷À¤Î¤¿¤á¤Î¾ò·ïÀ°È÷¤Î¿ä¿Ê¡Ó¡ÒºÒ³²¤Ë¶¯¤¤¤Þ¤Á¡Ó¤Ê¤É¤ÎÅìµþ¤Î²ÝÂê¤äÄó°Æ¤«¤é¡¢ÃÏÊý¼ç¸¢¤Ë¸þ¤±¤¿¹ñ¤ÎÀ©ÅÙ²þ³×¤ÎÉ¬Í×À¤Þ¤Ç31¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¾®ÃÓ¤µ¤ó¤ÏÆÉ¤ßÊÖ¤·¤Æ´¶¤¸¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢7·î¤ÎÅÔµÄÁªÁ°¸å¤«¤é¿Æ¤·¤¤ÅÔµÄ¡¢¹ñ²ñµÄ°÷¤Ê¤ÉÀ¯³¦´Ø·¸¼Ô¤Ë¡Ø¸½ºß¤âÄÌÍÑ¤¹¤ëÀ¯ºö¤è¤Í¡Ù¤È¥³¥Ô¡¼¤òÇÛ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÅÔÄ£´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤¼¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¸Å¤¤À¯ºö½¸¤ò»ý¤Á½Ð¤·¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤Î°Õ¿Þ¤À¡£
¡¡¾®ÃÓ»öÌ³½ê¤ËÊ¹¤¯¤È¡¢¡ÖÅÔÀ¯´Ø·¸¼Ô¤Ë¡¢30Ç¯Á°¤È¸½ºß¤È¤ÎÅìµþ¤ÎÀ¯ºö¤ÎÊÑ¤ï¤é¤ÌÊý¸þÀ¤ä¿Ê²½¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°Õ¸«¸ò´¹¤ÎºÝ¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¡×¤È²óÅú¤·¤¿¤¬¡¢¾®ÃÓ»á¤Î¼þÊÕ¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¿û¼«Ì±ÅÞ¤Îº®Íð¤Ö¤ê¤ò¸«¤Æ¡¢¼¡¤ÎÁíÁªµó¤ÇºÆ¤Ó¾®ÃÓ¹ñÀ¯¿·ÅÞ¤ò´úÍÈ¤²¤·¤Æ¾¡Éé¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡×¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢¡ÖÁíÁªµó¤Ç¹ñÀ¯Éüµ¢¤·¡¢¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ë½ÐÇÏ¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤ÇÀ¯¸¢¸øÌó¤òÎý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸«Êý¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åö¤Î¾®ÃÓ»á¤Ï¹ñÀ¯Éüµ¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÆ¬¤ÎÊÒ¶ù¤Ë¤â¤Ê¤¤¡×¤ÈÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤¬ÊÄ²ñ¤¹¤ì¤Ð¾®ÃÓ»á¤Ï¡È¥Õ¥ê¡¼¥Ï¥ó¥É¡É¤òÆÀ¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤â¤·¤â¿û¼óÁê¤¬ÁíºÛÁªÁ°¤Ë²ò»¶¡¦ÁíÁªµó¤ËÆ§¤ß¤¤ê¡¢Áªµó¸å¤ËÁíºÛÁª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¾®ÃÓ»á¤¬¼¡¤ÎÁíÁªµó¤Ç¹ñÀ¯Å¾½Ð¤¹¤ì¤ÐÁíÍý¤ÎºÂ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤Ê¤¤¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡£
¡¡Åìµþ¸ÞÎØ¡¦¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÀ»²Ð¤¬¾Ã¤¨¤¿¸å¡¢Èà½÷¤Î¡Ö½÷À½é¤ÎÁíÍýÂç¿Ã¡×¤Ø¤ÎÌî¿´¤Ë²Ð¤¬¤Ä¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¢¨½µ´©¥Ý¥¹¥È2021Ç¯8·î27Æü¡¦9·î3Æü¹æ