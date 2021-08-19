¡Ø¸ÉÏµ¤Î·ì LEVEL2¡Ùs**t kingz¤È¥³¥é¥Ü¡ª¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥À¥ó¥¹PV¤¬¸ø³«
¡¡±Ç²è¡Ø¸ÉÏµ¤Î·ì LEVEL2¡Ù¡Ê8·î20Æü¸ø³«¡Ë¤È¡¢À¤³¦Åª¥À¥ó¥¹¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥°¥ë¡¼¥×¡¦s**t kingz¡Ê¥·¥Ã¥È¥¥ó¥°¥¹¡Ë¤¬¥³¥é¥Ü¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥À¥ó¥¹PV¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ø¸ÉÏµ¤Î·ì LEVEL2¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÂ¾¥¸¥ã¥ó¥ë¤È¥³¥é¥Ü¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö¥³¥í¥¦¥Î¥ÁVS¡Ê¥Ð¡¼¥µ¥¹¡Ë¡×¤òÅ¸³«Ãæ¡£º£²ó¥³¥é¥Ü¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢King & Prince ¤äSMAP¡¢»°±ºÂçÃÎ¡¢BLACKPINK¡¢EXO¤Ê¤É¡¢¿ôÂ¿¤¯¤ÎÍÌ¾¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¿¶ÉÕ¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë4¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Î s**t kingz¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎOguri¤¬ËÜÌ¾¤Î¾®·ª´ðÍµ¤È¤·¤ÆËÜºî¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢7·î20Æü¤Î±Ç²è´°À®ÈäÏª¥×¥ì¥ß¥¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï s**t kingz ¤¬¡Ø¸ÉÏµ¤Î·ì¡Ù¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¤½¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥À¥ó¥¹¤ÎPV¤¬¸ø³«¤Ë¡£¡Ø¸ÉÏµ¤Î·ì¡Ù¤ÎÇòÀÐÏÂ×½´ÆÆÄ¤¬PV¤â¼ê³Ý¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢ºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤È4¿Í¤Î¥¥ì¥¥ì¤Î¥À¥ó¥¹¤¬¸«»ö¤Ë¹ç¤ï¤µ¤Ã¤¿¥¯¡¼¥ë¤Ê±ÇÁü¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ø¸ÉÏµ¤Î·ì LEVEL2¡Ù¤Ï¡¢Í®·îÍµ»Ò¤Î¾®Àâ¤ò±Ç²è²½¤·¤¿¡Ø¸ÉÏµ¤Î·ì¡Ù¡Ê2018¡Ë¤ÎÂ³ÊÔ¡£Á°ºî¤«¤é3Ç¯¸å¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¹Åç¤ÎÎ¢¼Ò²ñ¤ò¤ª¤µ¤á¤Æ¤¤¤¿ÅÁÀâ¤Î·º»ö¡¦Âç¾å¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸å¡¢¤½¤Î°ä»Ö¤ò·Ñ¤¤¤À¼ã¤·º»ö¡¦Æü²¬½¨°ì¡Ê¾¾ºäÅíÍû¡Ë¤¬Ë½ÎÏÁÈ¿¥¤ò¼è¤ê»ÅÀÚ¤ë¤Ê¤«¡¢¤¢¤ëÃË¤¬½Ð½ê¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê»öÂÖ¤¬µÞÅ¾¤·¤Æ¤¤¤¯¤µ¤Þ¤ò´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÇÉÁ¤¯¡£¡Ê¿ÜÅÄÍþ¡¹¡Ë