¡Ö¤³¤ì¤Ç»à¤ÌÍýÍ³¤¬¤Ç¤¤¿¡Ä¡×¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¿¦¤ò¼º¤Ã¤¿20Âå½÷À¤ÎSOS¤ÏÌò½ê¤ÇÌçÁ°Ê§¤¤¤Ë
¥¥ã¥Ù¥Ä¤Î³°ÍÕ¤Çµ²¤¨¤ò¤·¤Î¤®¡Ä60Âå½÷À¤¬¤½¤ì¤Ç¤â¡ÖÀ¸³èÊÝ¸î¤ò¼õ¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×ÍýÍ³ ¤«¤éÂ³¤¯
¡¡YouTube¤ÇÀ¸³èÊÝ¸îÍøÍÑ¼Ô¤ä¥Û¡¼¥à¥ì¥¹¤Ø¤Îº¹ÊÌ¤òÈ¯¿®¤·¤¿¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤ÎDaiGo¡£ÈãÈ½¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎÌµÃÎ¤¬¸¶°ø¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤ÎÊÛ¤ò½Ò¤Ù¤ë¤Ë»ê¤Ã¤¿Èà¤¬ÃÎ¤ë¤Ù¤¸½¼Â¤È¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡£
¡Ú¥Þ¥ó¥¬¡Û¡ÖÀ¸³èÊÝ¸î¡×¤Î¥ê¥¢¥ë¤ËÇ÷¤ë¡Ø·ò¹¯¤ÇÊ¸²½Åª¤ÊºÇÄã¸ÂÅÙ¤ÎÀ¸³è¡Ù1ÏÃ¤òÆÉ¤à
¡¡ºòÇ¯½©¤«¤é·ÑÂ³Åª¤ËÉÏº¤¤Î¸½¾ì¤ò¼èºà¤·¤Æ¤¤¤ë¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦Æ£ÅÄÏÂ·Ã»á¤¬¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Î¥ê¥¢¥ë¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡ÊÁ´2²ó¤Î2²óÌÜ¡£#1¤«¤éÆÉ¤à¡Ë
¡Ö¥á¥ó¥¿¥ê¥¹¥È¡×¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëDaiGo¡Ê¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡Ë
ÉáÄÌ¤ÎÊë¤é¤·¤¬ÆÍÁ³¤É¤óÄì¤ØÍî¤Á¤ë
¡½¡½Æ£ÅÄ¤µ¤ó¤ÏÉÏº¤¤Î¼èºà¤òÄ¹¤¯Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤È¤½¤ì°ÊÁ°¤È¤Ç¤Ï°ã¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Æ£ÅÄ¡¡¿æ¤½Ð¤·¤Ê¤É¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢°ÊÁ°¤ÏÃæ¹âÇ¯¤ÎÃËÀ¤¬Ãæ¿´¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤Ï¼ã¼Ô¤ä½÷À¡¢³°¹ñ¿Í¤Ê¤É¡¢Ç¯Îð¤äÀÊÌ¡¢¹ñÀÒ¤òÌä¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¿È¤Ê¤ê¤â¤¤¤ï¤æ¤ëÏ©¾åÀ¸³è¼Ô¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¿Í¤âÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤«¤í¤¦¤¸¤Æ»Å»ö¤â½»¤Þ¤¤¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¡¹¤¬¡¢¤¤¤¤Ê¤êÌÀÆü¿©¤Ù¤ë¤â¤Î¤Ë¤âº¤¤ë¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤Ë¤Þ¤ÇÆÍ¤Íî¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£²¿Æü¤â³¹¤òÊüÏ²¤·¡¢SOS¤ò¼õ¤±¤Æ¶î¤±ÉÕ¤±¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤¬¥Û¡¼¥à¥ì¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡Ä¡×¤È¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡Æ±¹Ô¼èºà¤Ç¤Ï¡¢20Âå¡¢30Âå¤Î¼ã¼Ô¤Ë½Ð²ñ¤¦µ¡²ñ¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£À¸³èÊÝ¸î¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¾ò·ï¤È¤·¤ÆÎô°¤ÊÌµÎÁÄã³Û½ÉÇñ½ê¡ÊÌµÄã¡Ë¤ËÊü¤ê¹þ¤Þ¤ì¡¢¡Ö¼ýÍÆ½ê¤Î¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç½õ¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈSOS¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¿20Âå¤ÎÃËÀ¤Î¤â¤È¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿¤ê¡¢¥ï¥ó¥ë¡¼¥à¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î1Éô²°¤Ë8¿Í¤¬µÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤¿¡ÈÃ¦Ë¡¥É¥ß¥È¥ê¡¼¡É¤ÇÊë¤é¤¹30Âå¤Î½÷À¤ÎÌëÆ¨¤²¤ò¼êÅÁ¤Ã¤¿¤ê¡¢¼èºà¤ò»Ï¤á¤ë¤Ê¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸½¾ì¤ËÁø¶ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¥³¥í¥Ê²Ò¤ÎÅö½é¤Ï¡Ö¥³¥í¥Ê¤Ç»à¤Ì¤«¡¢·ÐºÑ¤Ç»à¤Ì¤«¡×¤È¤¤¤¦µÄÏÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤â¼¡Âè¤ËÊ¹¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢´¶À÷¼Ô¿ô¤ä¤³¤³ºÇ¶á¤Ï¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÏÃÂê¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤ë¤Ç¡¢·ÐºÑ¤Ç»à¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Èºø³Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¡£
Æ£ÅÄ¡¡¼ÂºÝ¤Ë¤Ï½»Âð»Ù±ç¤äÉÔ°ÂÄê¸ÛÍÑ¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÊüÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿ÌäÂê¤Î¥Ä¥±¤¬¥³¥í¥Ê²Ò¤ÇÊ®½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿åÌÌ²¼¤Ç¤Ï³Î¼Â¤Ë¼Ò²ñ¤ÎÄì¤¬È´¤±¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢Èá¤·¤¤¤³¤È¤Ë¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÌäÂê¤¬À¯¼£¤ä¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÂç¤¤¯¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡»ëÄ°¼Ô¤Î¥¦¥±¤Ð¤«¤ê¤òÁÀ¤¤¡¢ÀìÌç²È¤Ç¤â¤Ê¤¤¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤ä¥¿¥ì¥ó¥È¤Ë¡ÈµÕÄ¥¤ê¡ÉÅª¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤òµá¤á¡¢ÌÜÀè¤Î¿ô»ú¤Ð¤«¤ê¤òÄÉ¤¤µá¤á¤ë¡½¡½¤½¤¦¤·¤¿°ìÉô¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Î»ÑÀª¤â¡¢DaiGo¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê¡ÈÌµÃÎ¡É¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡¢¤Ò¤È¤Ä¤ÎÍ×°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¿Íµ¤¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤ÎÊì¿Æ¤¬À¸³èÊÝ¸î¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¤À¸³èÊÝ¸î¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°¤¬´¬¤µ¯¤³¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¡¢°ìÉô¤ÎÀ¯¼£²È¤ä¥á¥Ç¥£¥¢¤âÀ¤¤ÎÃæ¤ËÉÔÀµ¼õµë¤¬Ì¢±ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¸í¤Ã¤¿È¯¸À¡¢È¯¿®¤ò¿â¤ìÎ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤ÏÉÔÀµ¼õµë¤ÎÁí³Û¤ÏÀ¸³èÊÝ¸îÈñÁ´ÂÎ¤Î0.4¡ó¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤¦¤·¤¿»ö¼Â¤ÏÌÛ»¦¤µ¤ì¡¢Âå¤ï¤ê¤Ë¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Ë¥¹¥Æ¥£¥°¥Þ¤È¼«¸ÊÀÕÇ¤ÏÀ¤¬¿¢¤¨ÉÕ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤ÏÂ¾¼Ô¤¬·è¤á¤ë¤³¤È¤Ç¤Ê¤¤
¡½¡½¤½¤ÎÉé¤Î°ä»º¤¬¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤ÇÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤¿¿Í¡¹¤ò¤Þ¤¹¤Þ¤¹¶ì¤·¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¹½Â¤¤¬¤¢¤ë¡£¤¿¤À¡¢Åö»þ¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æº£²ó¤ÎDaiGo¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤³¤ì¤À¤±ÈãÈ½¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï¡¢¶Ã¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Æ£ÅÄ¡¡¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤¬º¹ÊÌÈ¯¸À¤Ïµö¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆÀ¸³èº¤µç¤Ë´Ù¤ë¤³¤È¤äÀ¸³èÊÝ¸î¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¡Ö¤â¤Ï¤äÂÐ´ß¤Î²Ð»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÌÀÆü¤Ï²æ¤¬¿È¤À¡×¤ÈÀøºßÅª¤Ë¿È¤Ë¤Ä¤Þ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢º£²ó¤ÎÈãÈ½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤â´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤ÐÆ±ÍÍ¤Î¥Ø¥¤¥È¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Ç¤â¡¢²½¾ÑÉÊÂç¼êDHC¤Î²ñÄ¹¤Ë¤è¤ëºßÆü´Ú¹ñ¡¦Ä«Á¯¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ëº¹ÊÌÈ¯¸À¤Î¾ì¹ç¡¢¤â¤Á¤í¤óÈãÈ½¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¹ñÌ±¤Ë¤È¤Ã¤ÆÅö»ö¼ÔÀ¤¬´õÇö¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¤«¡¢º£²ó¤Û¤ÉÂç¤¤ÊÎ®¤ì¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤ÈÊ£»¨¤Ç¤¹¡£
Æ£ÅÄ¡¡¤Þ¤¿¡¢DaiGo¤µ¤ó¤Î°ì·ï¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¤Ò¤È¤Äµ¤¤¬¤«¤ê¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¼ÕºáÆ°²è¤ÎÃæ¤Ç¤â¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤âÈ´¤±½Ð¤»¤Ê¤¤¿Í¤¬¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦»Ý¤ÎÈ¯¸À¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤Î¼èºà¤Ç»ä¤Ï¡¢¡Ö¤®¤ê¤®¤ê¤Þ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¡×¤Ë¤¿¤Ó¤¿¤Ó½Ð²ñ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡È¥³¥í¥ÊÀÚ¤ê¡É¤ËÁø¤Ã¤¿¸å¤âÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ò²¡¤·¤Æ¥Í¥«¥Õ¥§À¸³è¤È½¢¿¦³èÆ°¤òÂ³¤±¤¿·ë²Ì¡¢SOS¤Ç¶î¤±ÉÕ¤±¤¿¤È¤¤Ë¤ÏÆý¤¬¤ó¤ÇÂ¨Æþ±¡¤¬É¬Í×¤Ê½÷À¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡£¤½¤ì¤ÏDaiGo¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¾¼Ô¤¬·è¤á¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é½õ¤±¤Æ¤¢¤²¤ë¡×¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¼«¸ÊÀÕÇ¤¡×¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¼«Ê¬¤Ç¾¡¼ê¤ËÈ½ÃÇ¤Ç¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤·¤¿¤é¡¢¤ä¤Ï¤êÐþËý¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤ò¤¨¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤é²ÁÃÍ¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ºÇ½é¤ÎÈ¯¸À¤È¤Û¤È¤ó¤ÉÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤»×¹Í¤Ç¤¹¡£
¡¡DaiGo¤µ¤ó¸Ä¿Í¤Î¹Í¤¨Êý¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÀõÇö¤Ê¼«¸ÊÀÕÇ¤ÏÀ¤äÐþËý¤µ¤¬»Ù»ý¤µ¤ì¤ë¼Ò²ñ¤Ï¡¢Âç¤¤¤Ë·Ù²ü¤¹¤Ù¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Æ£ÅÄ»á¤¬¼èºà¤·¤Æ¤¤¿¥³¥í¥Ê²Ò¤Î¸½¼Â¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¼ª¤Ë¤Ê¤«¤Ê¤«ÆÏ¤«¤Ê¤¤¡£¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¡Ø½õ¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦À¼¤µ¤¨Ã¥¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤ÈÆ£ÅÄ»á¤Ï¸ì¤ë¡£ºÇ¸å¤Ë¤½¤ó¤Ê´í¤¦¤¤¸½¼Â¤ò¡¢Ãø½ñ¡Ø¥Ï¥¶¡¼¥É¥é¥ó¥×¤òÃµ¤·¤Æ ÌÛ»¦¤µ¤ì¤ë¥³¥í¥Ê²Ò¤Î°Ç¤òÄÉ¤¦¡Ù¤«¤éºÆ¤ÓÈ´¿è¤¹¤ë¡£¤³¤Î¹ñ¤Çº£¡¢²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¡ÈÃÎ¤ë¡É¤Ù¤¤À¤í¤¦¡£
¡Ö¤³¤ì¤Ç»à¤ÌÍýÍ³¤¬¤Ç¤¤¿¡×
¡Ö¤³¤ì¤Ç»à¤Í¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡Ä¡£¤Û¤ó¤È¤ËÍè¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤À¡×
¡¡¶î¤±ÉÕ¤±»Ù±ç¤Ç¸½¤ì¤¿À¥¸Í¤µ¤ó¤ò½é¤á¤Æ¸«¤¿¤È¤¡¢°æ¾åÌ¤²Ä»Ò¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦20Âå¡Ë¤Ï¡¢¤½¤¦»×¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡2020Ç¯¤Î11·îÃæ½Ü¡£
¡¡°û¤Þ¤º¿©¤ï¤º¤ÎÏ©¾åÀ¸³è¤¬3ÆüÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£º£ÈÕ¤Ï¤³¤ÎÅß°ìÈÖ¤ÎÎä¤¨¹þ¤ß¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢³¹³Ñ¤ÎÂç·¿¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¡ÖÁ´ºâ»º¡×¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¥ã¥ê¡¼¥±¡¼¥¹¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï²ÆÉþ¤À¤±¡£´¨¤µ¤¬¤³¤¿¤¨¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢ÎÁ¶âÌ¤Ê§¤¤¤Ç·ÈÂÓ¤ÎÄÌÏÃµ¡Ç½¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿¡£½ê»ý¶â¤Ï¸½¶â1±ß¤ÈPayPay505±ß¤À¤±¡£Í¼Êý¡¢ÅìµþÅÔ¤ÎÁêÃÌÁë¸ý¡ÖTOKYO¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥Í¥Ã¥È¡×¤Ë¥Õ¥ê¡¼Wi-Fi¤ò»È¤Ã¤Æ¥á¡¼¥ë¤ÇÁêÃÌ¤·¤¿¡£·ë²Ì¤Ï¡ÖÅÅÏÃ¤ÇÏ¢Íí¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤¤Êý¤Ï¤ª¼õ¤±¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤¤¤¦ÌçÁ°Ê§¤¤¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡È¬Êý¤Õ¤µ¤¬¤ê¤Î¾õ¶·¤Ç°æ¾å¤µ¤ó¤Ï¤³¤¦»×¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤³¤ì¤Ç»à¤ÌÍýÍ³¤¬¤Ç¤¤¿¡×
¡¡Ì¯¤Ë¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¡¢¥À¥á¸µ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¥Í¥Ã¥È¤Ç¶öÁ³¸«¤Ä¤±¤¿¿··¿¥³¥í¥ÊºÒ³²¶ÛµÞ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÁêÃÌ¥Õ¥©¡¼¥à¤ËSOS¤Î¥á¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢°æ¾å¤µ¤ó¤ÎÍ½ÁÛ¤òÎ¢ÀÚ¤ê¡¢¤Û¤É¤Ê¤¯¤·¤ÆÊÖ¿®¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÊÖ¿®¤Ë¤ÏÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¤Î»þ´Ö¤È¾ì½ê¤Ê¤É¤È¤È¤â¤Ë¡ÖÈ¿ÉÏº¤¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ÎÀ¥¸ÍÂçºî»öÌ³¶ÉÄ¹¤¬¼Ö¤Ç¤¦¤«¤¬¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ1»þ´Ö¸å¡£ÌóÂ«¤·¤¿Åìµþ±Ø¶á¤¯¤ÎÈ¬½Å½§¥Ö¥Ã¥¯¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎÁ°¤Ë¡¢¥Ï¥¶¡¼¥É¥é¥ó¥×¤òÉÕ¤±¤¿¼Ö¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¿´¿È¤È¤â¤Ë¸Â³¦¤À¤Ã¤¿°æ¾å¤µ¤ó¤Î¶ÛÄ¥¤Ï´ÊÃ±¤Ë¤Ï´Ë¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡Ä¡Ä¡£±¿Å¾ÀÊ¤ÎÃË¤Î¿Í¤¬À¥¸Í¤µ¤ó¤Ã¤Æ¤¤¤¦¿Í¡© ÂçÊÁ¤ÇÉÝ¤½¤¦¡Ä¡Ä¡£»ä¡¢½ª¤ï¤Ã¤¿¤Ê¡Ä¡Ä¡£¤¤Ã¤È¤³¤ì¤«¤é¡¢¤É¤³¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤«¤ì¤ë¤ó¤À¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤Ê¤é¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤ä¡£¤â¤¦¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¡Ä¡Ä¡×
¡¡°æ¾å¤µ¤ó¤Ë¿´¤ÎÃæ¤Ç¡ÖÉÝ¤½¤¦¤ÊÃË¤Î¿Í¡×¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤ÉÃÎ¤ë¤è¤·¤â¤Ê¤¤À¥¸Í¤µ¤ó¤Ï¤³¤ÎÌë¡¢¶î¤±ÉÕ¤±»Ù±ç¤ÎÍ½Äê¤¬Î©¤ÆÂ³¤±¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£°æ¾å¤µ¤ó¤Ë¸åÉôºÂÀÊ¤Ë¾è¤ë¤è¤¦¤Ë¸À¤¤¡¢´ÊÃ±¤Ê¼«¸Ê¾Ò²ð¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¿·¤¿¤ÊSOSÈ¯¿®¼Ô¤¿¤Á¤Î¤â¤È¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¹²¤¿¤À¤·¤¯¼Ö¤òÈ¯¿Ê¤µ¤»¤¿¡£¤½¤Î¸å¤ÎÁêÃÌ¼Ô¤ÏÁ´°÷ÃËÀ¡£À¥¸Í¤µ¤ó¤ÏÈà¤é¤ò1¿Í¤º¤Ä½õ¼êÀÊ¤Ë¾·¤Æþ¤ì¤ë¤È¡¢¥Ú¥ó¤È¥Î¡¼¥È¤ò¼ê¤Ë¡¢ÁÊ¤¨¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤Æ¤¤¤¯¡£É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ¿©Èñ¤Ê¤É¤ò¼êÅÏ¤·¡¢¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¿©¤Ù¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤è¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¡ª¡×¤Ê¤É¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤ÏÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡À¥¸Í¤µ¤ó¤ÏÉáÃÊ¡¢Ê£¿ô¤ÎÁêÃÌ¼Ô¤òÆ±»þ¤Ë¼Ö¤Ë¾è¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤·¤Ê¤¤¡£¼ÖÆâ¤Ç¸ò¤ï¤µ¤ì¤ë²ñÏÃ¤Ï¡¢¶Ë¤á¤Æ¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÊÆâÍÆ¤À¤«¤é¤À¡£¤³¤Î¤È¤°æ¾å¤µ¤ó¤ò¼Ö¤Ë¾è¤»¤¿¤Þ¤Þ¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÇöÃå¤ÎÈà½÷¤òÎä¤¨¹þ¤ß¤¬¸·¤·¤¤²°³°¤ÇÂÔ¤¿¤»¤ë¤³¤È¤òí´í°¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤¿¤À¡¢À¥¸Í¤µ¤ó¤¬¿¿·õ¤ËÊ¹¤¼è¤ê¤Ë¤¢¤¿¤ëÍÍ»Ò¤ò¸åÉôºÂÀÊ¤«¤é¸«¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°æ¾å¤µ¤ó¤Ï¤è¤¦¤ä¤¯¿··¿¥³¥í¥ÊºÒ³²¶ÛµÞ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¡Ö²ø¤·¤¤ÃÄÂÎ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤é¤·¤¤¡×¤È»×¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£µ¤¤¬¤Ä¤¯¤È¡¢°æ¾å¤µ¤ó¤ÎÎ¾ÌÜ¤«¤éÎÞ¤¬°î¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÌë¡¢¸ø±à¤ÇÌ²¤ëÍ¦µ¤¤Ï¤È¤Æ¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡°æ¾å¤µ¤ó¤ÏÅÔÆâ¤Î»äÂç¤òÂ´¶È¸å¡¢´õË¾¤·¤Æ¤¤¤¿¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈÀ©ºî²ñ¼Ò¤Ë½¢¿¦¤·¤¿¡£Ï«Æ¯´Ä¶¤¬Îô°¤Ê¶È³¦¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï³Ð¸ç¤·¤Æ¤¤¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢°æ¾å¤µ¤ó¤Ï²ÈÂ²´Ø·¸¤ËÌäÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£Â¿¤¯¤Ï¸ì¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¼Â²È¤ò½Ð¤Æ°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤âÉã¿Æ¤Ë¼«Âð¤Þ¤Ç²¡¤·¤«¤±¤é¤ì¡¢¿ÈÂÎÅª¤ÊË½ÎÏ¤ò¿¶¤ë¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¡£ËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë½ªÅÅ¤Þ¤ÇÆ¯¤¡¢¤È¤¤Ë²¿Æü¤â¿¦¾ì¤ËÇñ¤Þ¤ê¹þ¤à¤³¤È¤µ¤¨ÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤»Å»ö¤ò¤³¤Ê¤·¡¢¤½¤Î¾å¡¢²ÈÂ²¤«¤é¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤Þ¤Ç¤Ï¼õ¤±»ß¤áÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£·ë¶É¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¤ËÉÔÄ´¤ò¤¤¿¤·¡¢¿ôÇ¯¤ÇÂà¿¦¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¾®¤µ¤ÊÈÖÁÈÀ©ºî²ñ¼Ò¤ÎµëÎÁ¤Ç¤ÏÃù¶â¤ò¤¹¤ëÍ¾Íµ¤â¤Ê¤¯¡¢¤Û¤É¤Ê¤¯¤·¤Æ1¿ÍÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Î²ÈÄÂ¤òÊ§¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¶¯À©Âàµî¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£°Ê¸å¡¢¥Þ¥ó¥¹¥ê¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤äÁêÉô²°¤Î¥²¥¹¥È¥Ï¥¦¥¹¡¢¥Í¥Ã¥È¥«¥Õ¥§¤Ê¤É¤òÅ¾¡¹¤È¤¹¤ëÊë¤é¤·¤¬Â³¤¯¡£ÇÉ¸¯²ñ¼Ò¤ËÅÐÏ¿¤·¡¢¸¡ÉÊ¤ä¥Ô¥Ã¥¥ó¥°¡¢¡ÖÆü¸Û¤¤ÇÉ¸¯¡×¤Î»Å»ö¤ò¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¤ÎÇÈ¤¬Âç¤¤¯¡¢»Å»ö¤òÄ¹¤¯Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¤Ë¼ýÆþ¤Ï°ÂÄê¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÖÇÉ¸¯°Ê³°¤Î»Å»ö¤âÃµ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢½»½êÉÔÄê¤¬¥Í¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£¤«¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ò¼Ú¤ê¤è¤¦¤Ë¤â¡¢ÇÉ¸¯¤ÎµëÎÁ¤Ç¤Ï½é´üÈñÍÑ¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¥³¥í¥Ê¤Î´¶À÷³ÈÂç¤¬ËÜ³Ê²½¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢ÇÉ¸¯Àè¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡2020Ç¯¤Î²Æ°Ê¹ß¤Ï¡¢¥³¥í¥ÊÀÚ¤ê¤ËÁø¤Ã¤Æ»Å»ö¤ò¼º¤Ã¤¿¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ä·ÀÌó¼Ò°÷¤È¤¤¤Ã¤¿ÈóÀµµ¬Ï«Æ¯¼Ô¤¬ÇÉ¸¯²ñ¼Ò¤ÎÊç½¸¤Ë»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨ÂÎÄ´¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ê°æ¾å¤µ¤ó¤Ë¡¢»Å»ö¤Ï¼¡Âè¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤Îº¢¤Ï¤â¤¦¡¢¤ª¶â¤¬¤¢¤ë¤È¤¤Ï¥Í¥«¥Õ¥§¡¢¤Ê¤¤¤È¤¤ÏÏ©¾å¤È¤¤¤¦À¸³è¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡½÷À¤ÎÏ©¾åÀ¸³è¤Ï¡¢ÃËÀ¤ËÈæ¤Ù¤Æ´í¸±¤Ë»¯¤µ¤ì¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¡£À¸Íý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤ÎÉéÃ´¤âÂç¤¤¤¡£°æ¾å¤µ¤ó¤Ï¡ÖÌë¡¢¸ø±à¤ÇÌ²¤ëÍ¦µ¤¤Ï¤È¤Æ¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£À¸ÍýÄË¤¬½Å¤¤¤Û¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÄË¤ß»ß¤á¤òÇã¤¦Í¾Íµ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
»ß¤Þ¤é¤ÌÎÞ¤ÎÍýÍ³
¡¡Ï©¾åÀ¸³è¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢°æ¾å¤µ¤ó¤ÏÃë´Ö¤Ï¸ø±à¤Î¥Ù¥ó¥Á¤ä²ÏÀîÉß¤Ç²¾Ì²¤ò¼è¤ê¡¢Ìë¤Ï¥¥ã¥ê¡¼¥±¡¼¥¹¤ò°ú¤¤¤Æ¤Ò¤¿¤¹¤é³¹¤òÊâ¤²ó¤Ã¤¿¡£´¨¶õ¤Î²¼¡¢Çö¼ê¤Î²ÆÉþ¤ÇÊâ¤¯¼«Ê¬¤¬¡¢¤É¤ó¤É¤ó¼þ°Ï¤«¤é¡ÖÉáÄÌ¡×¤Ë¸«¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ç¶²¤í¤·¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ó¤ÊÆü¡¹¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¤Ê¡×¤È¡¢¼¡Âè¤Ë»à¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡ÖÀ¥¸Í¤µ¤ó¤È²ñ¤¦Á°¤Î3Æü´Ö¤Ï´¨¤¹¤®¤Æ¡¢Ãë´Ö¥Ù¥ó¥Á¤ä²ÏÀîÉß¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡Ä¡£Ãë¡¢Ìë´Ø·¸¤Ê¤¯1ÆüÃæ¡¢¾åÌî¡¢Åìµþ¡¢ÀõÁð¤Î¤¢¤¿¤ê¤òÊâ¤²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤ÎÄì¤Ë·ê¤¬³«¤¤¤Æ¡¢Â¤¬ÄË¤¯¤Æ¤Á¤ã¤ó¤ÈÊâ¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡Ä¡Ä¡£¡ÊÅìµþÅÔ¤Î¡ËTOKYO¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥Í¥Ã¥È¤«¤éÃÇ¤é¤ì¤¿¤È¤¡¢¤¢¡¼¡¢¤³¤ì¤ÇÀä¹¥¤Î¼«»¦¤ÎÍýÍ³¤¬¤Ç¤¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡À¥¸Í¤µ¤ó¤ò½é¤á¤Æ¸«¤¿¤È¤¡Ö¤Û¤ó¤È¤ËÍè¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢°ÂÅÈ¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤»¤Ã¤«¤¯»à¤Ì·è°Õ¤ò¤·¤¿¤Î¤Ë¡¢¤³¤ì¤Ç»à¤Í¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¸ÍÏÇ¤¤¤Ë¶á¤¤µ¤»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÁêÃÌ¼Ô¤òÎå¤Þ¤¹À¥¸Í¤µ¤ó¤Î»Ñ¤ò¸«¤ÆÎÞ¤¬¤³¤Ü¤ì¤¿¤Î¤â¡¢¥Û¥Ã¤È¤·¤¿¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡Ö¼«Ê¬¤¬¾ð¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¤¤¤Âç¿Í¤¬¼«Î©¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢Æ¯¤±¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤Æ¡£¤Û¤«¤Î¿Í¤ËÉáÄÌ¤Ë¤Ç¤¤Æ¤ë¤³¤È¤¬»ä¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤È¡Ä¡Ä¼«Ê¬¤¬¤ß¤¸¤á¤¹¤®¤ÆÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎSOSÂÐ±þ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿À¥¸Í¤µ¤ó¤Ï¡¢°æ¾å¤µ¤ó¤òÍ½Ìó¤·¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Û¥Æ¥ë¤Þ¤Ç¼Ö¤ÇÁ÷¤Ã¤¿¡£°æ¾å¤µ¤ó¤¬ºë¶Ì¸©½Ð¿È¤ÈÃÎ¤Ã¤¿À¥¸Í¤µ¤ó¤Ï¡¢¼ÖÃæ¤Ç¤º¤Ã¤È±Ç²è¡ÖæÆ¤ó¤Çºë¶Ì¡×¤ÎÏÃ¤ò¤·¡¢±Ç²è¤Î¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¤òÎ®¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢°æ¾å¤µ¤ó¤ÎÎÞ¤¬»ß¤Þ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¢¡ ¢¡ ¢¡
¡Ö¥Ï¥¶¡¼¥É¥é¥ó¥×¤òÃµ¤·¤Æ ÌÛ»¦¤µ¤ì¤ë¥³¥í¥Ê²Ò¤Î°Ç¤òÄÉ¤¦¡×¡ÊÉÞ·¬¼Ò¡Ë
TOKYOFM¤ÇÀè¹Ô¥é¥¸¥ª¥É¥é¥Þ²½¡£´¶À÷¼Ô¿ô¡¢¥ï¥¯¥Á¥óÀÜ¼ïÎ¨¡Ä¡Ä¥³¥í¥Ê²Ò¤¬¼Ò²ñ¤ËµÚ¤Ü¤·¤Æ¤¤¤ë±Æ¶Á¤Ï¡¢·è¤·¤ÆÃ±½ã¤Ê¿ô»ú¤À¤±¤ÇÉ½¤»¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ À¯¼£¤ä¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Ï¢Æü¡¢¿ô»ú¤Ë°ì´î°ìÍ«¤¹¤ë±¢¤Ç¡¢¤³¤Î¹ñ¤Ë°ìÂÎ²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡© Ãø¼Ô¤Ï2020Ç¯½©¤«¤é¡¢¡Ö¿··¿¥³¥í¥ÊºÒ³²¶ÛµÞ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Î³èÆ°¤ËÌ©Ãå¼èºà¡£ÌÛ»¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ë¥³¥í¥Ê²Ò¤Î¼Ò²ñ¤Î¼ÂÁü¤ËÇ÷¤ëÀÚ¼Â¤Ê¤ë¥ë¥Ý¥ë¥¿¡¼¥¸¥å¡£ ¤³¤ì¤ÏÃ¯¤·¤â¤Î¤¹¤°ÎÙ¤Ë¤¢¤ë¸½¼Â¡½¡½¡£
¡ÊÆ£ÅÄ ÏÂ·Ã¡Ë