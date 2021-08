17日にオンラインで会見を開き、結婚を発表した華原朋美の衣装に注目が集まっている。

所属事務所代表で、自身のマネジャーも務める男性との結婚を報告した華原。この日、華原が着用していたのは黒いTシャツに、バーバリーのチェックのミニスカートという姿だったが――。

>>やり手マネージャーによる話題作りではなかった 華原朋美、結婚でようやく仕事が充実?<<

「ネット上で話題になってるのは、華原のこの服装が、元歌手の安室奈美恵さんがTRFのSAMとの入籍会見で着ていた衣装そのままだったとのこと。安室さんの入籍会見時はバーバリーのスカートが飛ぶように売れて社会現象化したために覚えている人も多くいました。華原と安室さんと言えば、ともに“小室哲哉ァミリー”ではあるものの、華原と小室は大恋愛の末破局した仲。このタイミングで安室さんの服装と被せてきたことに、ネットからは『怖い…』『闇を感じる』『なんでこんなことするんだ?』と困惑の声が集まっています」(芸能ライター)

一方、これが華原なりのネタではないかとの指摘もあるという。

「実は華原、前日の15日にファン向けのバースデークルージングを行い、その中で結婚を匂わせ。その上で安室さんの『CAN YOU CELEBRATE?』(小室作詞・作曲)を歌ったとのこと。また、華原と安室さんは特に仲が悪かったということもなく、今年4月21日深夜に出演したラジオ『TOKYO SPEAKEASY』(TOKYO FM)では安室さんの『CAN YOU CELEBRATE?』が素晴らしすぎて嫉妬したと明かし、『「CAN YOU CELEBRATE?」には勝てない』とも話していました。そうしたこともあり、ネットからは『面白いと思って着てきたのでは?』『むしろツッコんでほしそう』『このあとバラエティでこのことネタにしそう』という声も集まっています」(同)

最近では『アウト×デラックス』(フジテレビ系)で突き抜けた破天荒キャラを披露し、再ブレイクしている華原。この服装もいつかはネタにするのだろうか――。