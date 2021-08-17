日本のアニメーションスタジオが『スター・ウォーズ』の世界観を独自のビジョンで映像化する、ディズニープラスの短編アニメ映画集『スター・ウォーズ：ビジョンズ』のグローバル予告編（日本語）と英語吹替予告編が同時公開。野沢雅子やジョセフ・ゴードン=レヴィットら、日本語と英語それぞれの声優キャストも同時発表された。

『スター・ウォーズ：ビジョンズ』は、日本を代表する7つのアニメスタジオが、スター・ウォーズの新たな物語を制作する新プロジェクト。『プロメア』のトリガーや『攻殻機動隊』シリーズのプロダクションI.G.などの有名スタジオと、独創的な作品で知られるクリエイターたちの手掛けた9作品を配信する。

予告編では、各スタジオの特徴を生かしたライトセーバーバトルをはじめ、独自アレンジによるガジェットの数々や、名セリフ「フォースと共にあらんことを」も登場。シリーズ本編とは全く違った、新たな映像が次々に映し出される。

そして声優陣には、日米から人気キャストが参加。日本からは野沢をはじめ、てらそままさき、中村悠一、榎木淳弥、内田雄馬、潘めぐみ、中井和哉、大塚明夫、上川隆也ほか数多くの豪華声優が集結。また英語吹替版にも、ジョセフを筆頭に、デヴィッド・ハーバー、ルーシー・リュー、福原かれん、シム・リウ、マシ・オカ、ヘンリー・ゴールディングらハリウッドの一線で活躍するキャストが参加している。（編集部・入倉功一）

『スター・ウォーズ：ビジョンズ』はディズニープラスにて9月22日（水）16時より独占配信

各作品の日本語・英語主要キャストは以下の通り。（役名：日本語キャスト／ 英語吹替キャスト）

神風動画『The Duel』（水崎淳平総監督）

ローニン役：てらそままさき／ブライアン・ティー

野盗のボス：渡辺明乃／ルーシー・リュー

少年村長：三瓶由布子／ジェイデン・ウォルドマン

トリガー『THE TWINS』（今石洋之監督）

カレ役：榎木淳弥／ニール・パトリック・ハリス

アム役：白石涼子／アリソン・ブリー

B-20N役：川島得愛／ジョナサン・リポフ

サイエンスSARU『T0-B1』（アベル・ゴンゴラ監督）

T0-B1（ティーオービーワン）役：野沢雅子／ジェイデン・ウォルドマン

ミタカ博士役： 磯部勉／カイル・チャンドラー

サイエンスSARU『赤霧』（チェ・ウニョン監督）

ツバキ役：宮崎遊／ヘンリー・ゴールディング

ミサ役：Lynn／ジェイミー・チャン

センシュウ役：未発表／ジョージ・タケイ

カマハチ役：高木渉／キーオン・ヤング

マサゴ役：野沢由香里／ロレイン・トゥーサント

ジェノスタジオ『のらうさロップと緋桜お蝶』（五十嵐祐貴監督）

ロップ役：小林星蘭／アンナ・カスカート

お蝶役：清水理沙／ロミ・デイムス

弥三郎役：藤村忠寿／ポール・ナカウチ

帝国将校役：中野泰佑／カイル・マカフリー

スタジオコロリド『タトゥイーン・ラプソディ』（木村拓監督）

ジェイ役：吉野裕行／ジョセフ・ゴードン=レヴィット

ギーザー役：後藤光祐／ボビー・モイニハン

ボバ・フェット役：金田明夫／テムエラ・モリソン

K-344役：藤田昌代／シェルビー・ヤング

ラン役：勝杏里／マーク・トンプソン

トリガー『The Elder』（大塚雅弘監督）

タジン役：土師孝也／デヴィッド・ハーバー

ダン役：中村悠一／ジョーダン・フィッシャー

老人役：緒方賢一／ジェームズ・ホン

キネマシトラス『村の花嫁』（垪和等監督）

エフ役：瀬戸麻沙美／福原かれん

ハル役：潘めぐみ／ニコール・サクラ

アス役：内田雄馬／クリストファー・シーン

ヴァン役：上川隆也／未発表

イズマ役：下山吉光／アンドリュー・キシノ

サク役：伊瀬茉莉也／ステファニー・シェー

Valco役：未発表／ケイリー＝ヒロユキ・タガワ

プロダクションI.G.『九人目のジェダイ』（神山健治監督）

カーラ役：赤崎千夏／キミコ・グレン

ジューロ役：金尾哲夫／アンドリュー・キシノ

ジーマ役：三木眞一郎／シム・リウ

イーサン役：峯田大夢／マシ・オカ

ローデン役：中井和哉／グレッグ・チャン

ナレーション役：大塚明夫／ニール・キャプラン

ヘン・ジン役：平川大輔／マイケル・シンターニクラス