不倫騒動を受け、活動休止中の声優・鈴木達央(37)がボーカルを務めるバンド「OLDCODEX(オルドコデックス)」が9月15日に予定していた新曲「Heading to Over―Version:Free―」の発売を中止すると17日、公式サイトで発表した。劇場版「Free!―the Final Stroke―」前編(9月17日公開)の主題歌になっていたが、楽曲の発表を見合わせ。この取材化を使用して制作していた19日の映画予告編の公開も「現段階での修正及び楽曲の変更が困難」のため、中止となった。

新曲は、自らによるテレビアニメ「Free!―Dive to the Future―」オープニング主題歌「Heading to Over」をリメイクしたもの。

バンダイナムコアーツは「先日のOLDCODEXの活動休止に関するご報告の際に9月15日(水)発売予定としておりました『Heading to Over―Version:Free―』につきまして、OLDCODEXのレーベルスタッフと、主題歌を担当予定の『Free!』シリーズ製作委員会と協議を重ねた結果、楽曲の発表を見合わせることとなり、それに伴い、発売も中止させていただくことといたしました」と報告。

「このたびは、関係者の皆様、また日頃より応援してくださっている皆様へは、多大なるご迷惑とご心配をおかけしますことを深くお詫び申し上げます」と謝罪した。

「Free!」シリーズ製作委員会は「今作品ではOLDCODEXの起用並びに、作品においてもつながりと意味を込めた演出を監督及びOLDCODEXと打ち合わせを重ねた上で制作を進行しておりました。しかしながら、今回の活動休止を受けまして、製作委員会・OLDCODEXのレーベルスタッフと協議を重ねた結果、楽曲の発表を見合わせることとなりました」と公式サイトで報告。

「『予告』につきましては、主題歌を使用し制作を行っておりましたが、現段階での修正及び楽曲の変更が困難なことから、8月19日(木)23:00の公開は中止とさせて頂きます。なお、8月20日(金)には別途新情報の告知を予定しておりますので、作品公式Twitterで実施しております『新規イラスト カウントダウン公開』については主旨を変更し、継続とさせて頂きます。楽しみにお待ち頂いた皆様には大変なご心配をおかけし誠に申し訳ございませんが、何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます」とした。