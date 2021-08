Activisionは8月17日(火)、『Call of Duty』シリーズ最新作となる『Call of Duty: Vanguard(コール オブ デューティ ヴァンガード)』を正式に発表。あわせて最新映像を公開した。本作の詳細は8月20日の午前2時30分(日本時間)より『Call of Duty: Warzone』内の特別イベントにて明らかにされる。

『Call of Duty: Vanguard』は、人気マルチプレイFPSシリーズ『Call of Duty』の最新作。『Call of Duty: Advanced Warfare』、『Call of Duty: WWII』などのタイトルでリードデベロッパーを務めたSledgehammer Gamesが開発を手がける。

Activisionはここ数日、本作に関するティザー動画をインフルエンサーを始めとするシリーズのファンコミュニティへと送付し話題喚起を行ってきた。今回公開されたトレイラーの内容と合わせると、最新作の舞台は第二次世界大戦中の東部戦線や西部戦線、北アフリカに太平洋を含む広範な戦域となることが示唆されている。

The latest Call of Duty 2021 teaser video just arrived in our inbox 👀 pic.twitter.com/YgBScNUU8G — CharlieIntel - Call of Duty News (@charlieINTEL) August 15, 2021

New CoD 2021 teaser sent to Australian content creators 👀 pic.twitter.com/162OFWYhaS — CharlieIntel - Call of Duty News (@charlieINTEL) August 15, 2021

Newest CoD 2021 teaser sent to Russian content creators 👀 pic.twitter.com/UhcWr8T9Dm — CharlieIntel - Call of Duty News (@charlieINTEL) August 14, 2021

本作の情報発表が予告されている『Call of Duty: Warzone』の特別イベントは、8月20日(金)の午前2時30分(日本時間)より開催。最新タイトルについての詳細は未だ伏せられたままだが、公式サイトによれば本イベントでは「ダブルXP」、「ダブルウェポンXP」、「ダブルバトルパスXP」などの参加特典を獲得できるという。

『Call of Duty: Vanguard』の具体的な発売時期や価格、対応プラットフォームは明らかになっていない。情報解禁イベントでの発表を含め、新たな続報に注目したい。

