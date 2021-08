『THE FLASH／フラッシュ』待望のシーズン7が、9月に最速配信決定！

地上最速のスーパーヒーローの活躍を描くDCドラマ『THE FLASH/フラッシュ』。待望の最新シーズンが今年9月にHuluで最速配信されることが決定した。

『THE FLASH』は、STAR(スター)ラボの粒子加速器の爆発により、超スピードで動く能力を得た科学捜査官バリー・アレンが、世界一速いヒーロー"フラッシュ"として活躍する姿を描く人気シリーズ。



波乱の前シーズンでは、新たな敵ミラーマスターが勝利を収め、セントラル・シティに野放しのままとなった。彼女を阻止し、失踪した妻アイリスを救い出すために、バリーはチームを再結成する。だが、ミラーマスターとの戦いの中で、フラッシュはより強大で破壊的な脅威を街に解き放ってしまう。

一方で、バリーのスピードを取り戻す実験は失敗に終わり、ナッシュはフラッシュを救う方法を探るうちに、ある危険な計画に行き着く...。さらに、フラッシュを憎み復讐に燃えるヴィランが突如セントラル・シティに帰還する―。

バリー・アレン/フラッシュ役のグラント・ガスティン、アイリス役のキャンディス・パットン、ケイトリン/キラー・フロスト役のダニエル・パナベイカー、シスコ・ラモン/ヴァイブ役のカルロス・バルデス、ナッシュ・ウェルズ役のトム・キャヴァナー、ジョー・ウェスト役のジェシー・L・マーティン、セシル役のダニエル・ニコレット、アレグラ・ガルシア役のケイラ・コンプトン、チェスター・P・ランク役のブランドン・マクナイトらが引き続き出演。しかし、今シーズンをもって本作の人気を支えてきたオリジナルキャスト二人が降板する。

新たな強敵の出現、家族の幸せを脅かす恐ろしい秘密など息をのむストーリー展開から目が離せない。全18話となる『THE FLASH/フラッシュ』待望のシーズン7は9月7日(火)より字幕版・吹替版ともにHuluで配信スタート。(海外ドラマNAVI)

『THE FLASH/フラッシュ』シーズン7

