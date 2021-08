Twitterは著名人などのアカウントが本物であるかどうかをわかりやすく示すために青色チェックマークによる「認証済みバッジ」を配布しており、一定の条件を満たしたアカウントは申請プロセスを通すことで認証済みバッジを取得可能です。そんな認証済みバッジを、Twitterはボットアカウントに付けてしまっていたことが明らかになり、申請プロセスが一時停止する事態となっています。

Twitterの認証済みバッジといえば、アカウントが著名人本人によるものか否かを示すものとして広く知られており、一種のステータスとしても扱われています。Twitterの認証済みバッジの申請プロセスは、2017年に一時停止となり、その後4年間にわたり復活しないままとなっていました。2017年に申請プロセスが一時停止となった経緯については以下の記事にまとめられています。

その後、2021年5月になってようやく申請プロセスが再開しました。

しかし、申請プロセスが再開したことで大量のリクエストが殺到し、その結果Twitterはボットアカウントに認証済みバッジを与えてしまっていたことが明らかになっていました。

ボットアカウントに認証済みバッジを配布してしまった事実をTwitterが認めたのち、Twitterの認証済みバッジ申請プロセスについて発信する「Twitter Verified」というアカウントが、「申請プロセスを再び一時停止し、申請・審査プロセス全体を改善します」と発表しました。

