´é¤Î°õ¾Ý¤¬¤Ü¤ä¤±¤ë¤ÈÏ·¤±¸«¤¨¤Þ¤Ã¤·¤°¤é¡Ä¡ª¥¢¥é¥Õ¥©¡¼½÷»Ò¤ÎNGÈý¥á¥¤¥¯4Áª
¡Ú´é¤Î°õ¾Ý¤¬¤Ü¤ä¤±¤ëNGÈý¡¡ÛÇö¤¹¤®¤ëÈý
Èý¤òÇ»¤¯ÉÁ¤¯¤È¥¥Ä¤¯¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢ÌîÊë¤Ã¤¿¤¯¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤ì¤ò°Õ¼±¤·¤¹¤®¤Æ¤Ä¤¤Çö¤¯ÉÁ¤¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢Çö¤¹¤®¤ëÈý¤ÏÈý¤ÎÂ¸ºß´¶¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢´é¤Î°õ¾Ý¤µ¤¨¤Ü¤ä¤±¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤áNG¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¥¢¥é¥Õ¥©¡¼½÷»Ò¤ÏÈý¤Î°õ¾Ý¤¬Çö¤¹¤®¤ë¤È´é¤¬Âç¤¤¯¸«¤¨¤¿¤ê¡¢¤¿¤ë¤ß¤ä¥¯¥Þ¤Ê¤É¤ÎÈ©Ï·²½¤òÌÜÎ©¤¿¤»¤ë¤³¤È¤Ë·Ò¤¬¤ë¤¿¤áÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú´é¤Î°õ¾Ý¤¬¤Ü¤ä¤±¤ëNGÈý¢¡ÛÎØ³Ô¤ò¤Ü¤«¤·¤¹¤®¤ëÈý
¤¤¤«¤Ë¤âÉÁ¤¤Þ¤·¤¿¤È¤¤¤¦Èý¤ÏÌîÊë¤Ã¤¿¤¯¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤NG¤Ç¤¹¤¬¡¢Èý¤ÎÎØ³Ô¤ò¤Ü¤«¤·¤¹¤®¤Æ¤â´é¤Î°õ¾Ý¤¬¤Ü¤ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤NG¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¥¢¥é¥Õ¥©¡¼½÷»Ò¤Ï¡¢Èý¤ÎÎØ³Ô¤¬¤Ü¤ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤ÈÇö¤¤ÈýÆ±ÍÍ¤ËÈ©¤Î¥¢¥é¤ËÌÜ¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤¿¤ë¤ß¤ä¥¯¥Þ¤Ê¤É¤ÎÈ©Ï·²½¤¬°ÌÜÎ©¤Á¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤ò¾å¤²¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤áÅ¬ÅÙ¤ËÈý¤ò¤Ü¤«¤¹¤³¤È¤ÏÂçÀÚ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ü¤«¤·¤¹¤®¤ºÈý¤Î·Á¤¬¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë»Å¾å¤²¤ë¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú´é¤Î°õ¾Ý¤¬¤Ü¤ä¤±¤ëNGÈý£¡Û½Å¿´¤¬³°Â¦¤Ë¤¢¤ê¡¢ÈýÆ±»Î¤¬Î¥¤ì¤¿°õ¾Ý¤ÎÈý
ÈýÆ¬¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÉÁ¤¤¹¤®¤ë¤È¤¤¤«¤Ë¤âÈý¤òÉÁ¤¤¤¿°õ¾Ý¤¬»Ä¤êÉÔ¼«Á³¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤òÃí°Õ¤¹¤ë¤¢¤Þ¤êÈý¿¬¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÇ»¤¯ÉÁ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤¹¤ë¤ÈÈý¤Î½Å¿´¤¬³°Â¦¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÆÃ¤Ë¥¢¥é¥Õ¥©¡¼½÷»Ò¤Î¾ì¹ç´é¤¬ËÄÄ¥¤·¤Æ¸«¤¨¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¥Õ¥§¥¤¥¹¥é¥¤¥ó¤Î¤â¤¿¤Ä¤¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢Ï·¤±¤Æ¸«¤¨¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤áÈý¤òÉÁ¤¯ºÝ¤ÏÈý¤Î½Å¿´¤¬³°Â¦¤Ë¤º¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤ÇÈýÆ¬¤Î°ÌÃÖ¤òÀµ¤·¤¯¼è¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÈýÆ¬¤ÏÉ¡¶Ú¤Ë±è¤¤¡¢ÈýÆ±»Î¤¬Î¥¤ì¤Æ¸«¤¨¤Ê¤¤°ÌÃÖ¤Ë¼è¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú´é¤Î°õ¾Ý¤¬¤Ü¤ä¤±¤ëNGÈý¤¡ÛºÙ¤¹¤®¤ëÈý
Èý¤¬ºÙ¤¤¤ÈÈý¤ÎÂ¸ºß´¶¤¬Çö¤ì¡¢´é¤ÎÍ¾Çò¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì´é¤Î°õ¾Ý¤¬¤Ü¤ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¥¢¥é¥Õ¥©¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤È´é¤ÎÍ¾Çò¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç´é¤¬Âç¤¤¯¸«¤¨¤¿¤ê¡¢ÌÜ¤Î²¼¤Î¥¯¥Þ¤ä¤¿¤ë¤ß¤Ê¤É¤¬ÌÜÎ©¤ÁÏ·¤±¤Æ¸«¤¨¤ë¤³¤È¤Ë·Ò¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Èý¤¬ºÙ¤¤¤È¤Ò¤ÈÀÎÁ°¤ÎÎ®¹Ô¤ò°ú¤¤º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¡¢Ï·¤±¤Æ¸«¤¨¤ë¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎÍ×°ø¤Ë·Ò¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤áÈý¤Ë¤ÏÅ¬ÅÙ¤ÊÂÀ¤µ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ù¥¹¥È¤ÊÈý¤ÎÂÀ¤µ¤Ï¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î´ð½à¤È¤·¤ÆÌÜ¤Î½ÄÉý¤ÎÈ¾Ê¬°Ê¾å¤ÎÂÀ¤µ¤Ë»Å¾å¤²¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÂÀ¤µ¤ò´ð½à¤Ë¹¥¤ß¤ä¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÈùÄ´À°¤·¤Ê¤¬¤é¥Ù¥¹¥È¤ÊÂÀ¤µ¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£º£²ó¤Ï¡¢¥¢¥é¥Õ¥©¡¼½÷»Ò¤Î´é¤Î°õ¾Ý¤¬¤Ü¤ä¤±¤ëNGÎã¤È¤½¤ì¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Îµ¡²ñ¤ËÆüº¢ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ëÈý¤ò¸«Ä¾¤·¡¢¼«Ê¬¤Î´é¤òÁê¼ê¤Ë°õ¾ÝÉÕ¤±¤ëÁÇÅ¨¤ÊÈý¥á¥¤¥¯¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£