チーズたっぷり！ 韓国屋台トースト専門店が原宿にオープン

韓国屋台トーストが看板メニューの韓国風カフェ「AmPm-エーエムピーエム-」が東京・原宿にオープン。チーズを贅沢に使用したトーストや上品な味わいのカップケーキなど、韓国グルメを満喫しに行こう!

韓国風カフェ「AmPm-エーエムピーエム-」が、8月2日、東京・原宿にオープン。韓国の屋台で人気のトーストをアレンジした料理やスイーツ、ドリンク、オリジナルのアパレルブランドなどの販売をスタートした。

「チェユクポックムサンド」 900円

韓国屋台トーストとは、バターで焼いた食パンで野菜や卵、チーズ、豚肉の甘辛炒めなどを挟んで焼き上げる屋台料理のこと。AmPmでは、トーストに自家製の全粒粉パンを使用し、韓国定番のスタイルからチーズでアレンジしたオリジナルメニューまで、全4種を用意した。

「チェユクポックムサンド」は、韓国産コチュジャンを使用した甘辛い豚肉をたっぷり挟んだ同店のオリジナルトースト。日本人の好みに合うよう、チーズでアレンジしている。

「チーズシャワートースト」900円

「チーズシャワートースト」は、自家製全粒粉パンに濃厚チーズをシャワーのように贅沢にかけたメニュー。シンプルだがクセになる一品だ。 「モンティクリストサンド」900円

「モンティクリストサンド」は、レアチーズかカスタードのどちらか好きな方を選んで、焼き立てのトーストの間に挟んだメニュー。トーストのサクサク感ととろけるチーズや濃厚クリームの味わいがたまらない。 「カップケーキ」550円〜

トーストメニューの他には、甘さ控えめで上品な味わいの「カップケーキ」や、フルーツを炭酸水で割った「エイド」、韓国風イチゴミルクの「タルギウユ」なども取り揃えている。 AmPm-エーエムピーエム-

店内はコンクリートを基調とした落ち着いた空間。イートインとテイクアウトどちらにも対応しているので、好きなスタイルで屋台グルメを満喫しよう。

<店舗情報>

◆AmPm 原宿店

住所 : 東京都渋谷区神宮前1-16-6 原宿77ビル2階

TEL : 080-4437-1861



※価格はすべて税込です。

※時節柄、営業時間やメニュー等の内容に変更が生じる可能性があるため、お店のSNSやホームページ等で事前にご確認をお願いします。

※新型コロナウイルス感染拡大を受けて、一部地域で飲食店に営業自粛・時間短縮要請がでています。各自治体の情報をご参照の上、充分な感染症対策を実施し、適切なご利用をお願いします。

文:平石紗代 写真:お店から

