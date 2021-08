【今週スタートの海外ドラマ】リバイバル版『ゴシップガール』やサンドラ・オー主演コメディが上陸

海外ドラマNAVIでは、編集部がおすすめする新シリーズ(再放送も含む場合もあり)を週ごとにご紹介。今週はニコール・キッドマンやルーク・エヴァンスが出演する『ナイン・パーフェクト・ストレンジャー』、サンドラ・オー主演の新作コメディ、『ローグ・ワン/スター・ウォーズ・ストーリー』のディエゴ・ルナがクリエイターを務めるラブコメディなどが日本上陸! お見逃しなく。

■8月17日(火)

『IT'S A SIN 哀しみの天使たち』(スターチャンネルEX -DRAMA & CLASSICS-)

HIV/エイズに関する正しい知識が少ない時代に支え合い明るく生き抜いた若者たちを描く話題作がついに日本上陸!

舞台は1981年年ロンドン。同性愛者のリッチー、コリン、ロスコー、アッシュと彼らの親友ジルの5人は、ピンクパレスと名付けたアパートで共同生活を始める。様々な葛藤を抱えながらも楽しく暮らす5人だったが、HIVの感染が急激に拡大し仲間が次々とエイズを発症していく――。

『オークワード〜不器用ジェナのはみだし青春日記〜』(U-NEXT)

MTV製作による、涙と笑い満載のちょっとエッチな青春コメディ。

自分に自信がなく、恋愛不器用な高校1年生のジェナ。彼女のまわりはいつもトラブルでいっぱい。人気者でイケメンのマッティとその親友ジェイクとの三角関係。権力者の娘で女子軍団のボスのセディからの陰湿な嫌がらせ...。それでも友人や家族に支えられながら困難に立ち向かう彼女は強く成長していく。



■8月18日(水)

『The Defeated −混沌のベルリン−』



1940年代を舞台にしたスリラードラマ。

本作の主人公は、第二次大戦後となる1946年夏に、ドイツのベルリンに到着した米警官のマックス・マクラーリン(テイラー・キッチュ『TRUE DETECTIVE/ロサンゼルス』)。大戦の余波で混沌としたなか警察署の設立に手を貸すことになったマックスは、その任務と同時に、元ナチスを殺害している行方不明の兄弟モリッツを探すために秘密の十字軍を始める。しかしマックスは、モリッツが冷戦開始当時に駒として使われていたことを全く知らなかった――。

共演者はマイケル・C・ホール(『デクスター 〜警察官は殺人鬼』)、ローガン・マーシャル=グリーン(『DARK BLUE/潜入捜査』)、タペンス・ミドルトン(『ディケンジアン』)ら。



■8月20日(金)

『ゴシップガール』(U-NEXT)

オリジナルシリーズの制作陣が再集結し、現代のニューヨーク、アッパー・イースト・サイドを舞台に、オリジナルシリーズのDNAを引き継ぎながらも、キャストを刷新!

消えたはずのゴシップガールが、 突如謎のInstagramアカウントとして復活。 再び彼らの隠された秘密を次々と暴き始めることで、コンスタンス・ビラード学園のヒエラルキーのトップに君臨する彼らの中で愛憎劇が繰り広げられる。

『S.W.A.T.』シーズン4(スーパー!ドラマTV #海外ドラマ☆エンタメ)

BLM運動により、S.W.A.T.の真髄ともいえる人種と警官の問題が、より深く切り込まれるシーズン4。

パンデミックの影響を受けた本シーズン。ミネアポリスでジョージ・フロイドが警官に不当に殺害された事件をきっかけに、全米ではBLM運動が盛んになっていった。ロサンゼルスでもBLM(ブラック・ライブズ・マター)プロテスターたちが道を埋めつくし、世の中がロドニー・キング暴動の再来を危惧する中、⿊人コミュニティーと警官の架け橋となるべく努めてきたホンドーに、今まで以上に重いプレッシャーがのしかかる――。

『ザ・チェア 〜私は学科長〜』(Netflix)

『グレイズ・アナトミー』や『キリング・イヴ/Killing Eve』でお馴染みのサンドラ・オーが主演を務めるコメディ。

名門ペンブローク大学に新しく就任したジユン。英語学科長としてやったきた彼女だが、学科初の女性教授として、そして大学で少数派の非白人職員の一員として、様々な壁に直面することになる。

『全然まったく大丈夫』(Netflix)

メキシコ出身の俳優ディエゴ・ルナ(『ナルコス:メキシコ編』『ローグ・ワン/スター・ウォーズ・ストーリー』)がクリエイターを務めるコメディドラマ。

男女の役割や伝統的な家族像に疑問を投げかけ、おとぎ話とは異なる視点で物事を捉えたい人々、幸せ探しの難しさに適応しようとしている家族に焦点を当てている。

『ナイン・パーフェクト・ストレンジャー』(Amazon Prime Video)

ニコール・キッドマンが『ビッグ・リトル・ライズ』や『フレイザー家の秘密』のデイビッド・E・ケリーと再びタッグを組んだ話題作。

都会の生活に疲れて人里離れたリゾート施設にやってきた見知らぬ男女9人の10日間にわたる物語を描く。ニコールと共にキャストに名を連ねるのは、メリッサ・マッカーシー(『ギルモア・ガールズ』)、ルーク・エヴァンス(『エイリアニスト』)、ボビー・カナヴェイル(『MR. ROBOT/ミスター・ロボット』)、ティファニー・ブーン(『ナチ・ハンターズ』)、メルヴィン・グレッグ(『フリーキッシュ 絶望都市』)、レジーナ・ホール(『LAW & ORDER: LA』)、レス・ヒル(『Terra Nova 〜未来創世記』)ら。

『真相 - Truth Be Told』シーズン2(Apple TV+)

ケイト・ハドソン(『あの頃ペニー・レインと』)とオクタヴィア・スペンサー(『ヘルプ 〜心がつなぐストーリー〜』)が共演するドラマシリーズの第二章。

ある殺人事件を報じて全米中で名を馳せた元ジャーナリストのポピー・パーネルを主人公に、ポッドキャスト番組でパーソナリティを務める彼女が過去に関わった事件の新たな証拠が発見され、事件を再調査する。そして、調査の経過をポッドキャスト番組で配信するうちに、自分の報道により無実の男を刑務所送りにした可能性や、新たな証拠が次々と明るみとなり、着実に真実へと近づいていく...というストーリー。

■8月21日(土)

『心配性刑事ワーグナーの捜査』(AXNミステリー)

2020年に高評価を得て、早々にシーズン2への更新が決定した最新フレンチミステリー。

舞台は世界遺産の街ストラスブール。リヨンからストラスブールに転属してきたワーグナー警部(ギル・アルマ『Nos chers voisins(原題)』)。監察医ボーモン(オリヴィア・コート『Vous les femmes(原題)』)と親交を深める中、地元のサッカークラブの選手が試合中に死亡する事件が発生する。変わり者のワーグナーとそんな彼を受け入れるボーモンのやり取りや、ワーグナーに反発する同僚たちとの関係など、謎解き以外の展開も気になる心温まる作品。

(海外ドラマNAVI)

