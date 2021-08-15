40Âå½÷À¡¢10ÂåÃËÀ¡¢10ºÐ°Ê²¼¤ÎÃË»ù¤¬¿´ÇÙÄä»ß Ä¹Ìî¸©²¬Ã«»Ô
¡¡Ä¹Ìî¸©¡¦²¬Ã«»Ô¤Ç¤Ï¤±¤µÅÚÀÐÎ®¤¬È¯À¸¤·¡¢½»Âð1Åï¤¬´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£3¿Í¤¬¿´ÇÙÄä»ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¦¡Ú±ÇÁü¡ÛÅÚÀÐÎ®¤Ç3¿Í¤¬¿´ÇÙÄä»ß Ä¹Ìî¡¦²¬Ã«»Ô
¡¡¸áÁ°5»þÈ¾¤´¤í¡¢Ä¹Ìî¸©¡¦²¬Ã«»Ô¤Ç¡Ö²È¤ÎÃæ¤ËÅÚº½¤¬Æþ¤Ã¤¿¡×¤È½»Ì±¤«¤é¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¸½¾ì¤ÏJRÃæ±ûËÜÀþ¡¦Àî´ß±ØÁ°¤Ç¡¢Î¢»³¤ÇÅÚÀÐÎ®¤¬È¯À¸¤·½»Âð1Åï¤È¸©Æ»¤ËÎ®¤ì¹þ¤ó¤À¡£¡¡Åö»þ¡¢²È¤Ë¤Ï8¿Í¤¬¤¤¤Æ¡¢40Âå¤Î½÷À¤È10ÂåÃËÀ¡¢10ºÐ°Ê²¼¤ÎÃË»ù¤Î3¿Í¤¬¿´ÇÙÄä»ß¤Î¾õÂÖ¤ÇÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£2¿Í¤¬·Ú½ý¤Ç¡¢¤³¤ÎÂ¾3¿Í¤Ë¥±¥¬¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ä¹Ìî¸©¤Ç¤Ï¡¢8¤Ä¤Î´ÑÂ¬ÃÏÅÀ¤Ç72»þ´Ö¹ß¿åÎÌ¤¬´ÑÂ¬»Ë¾å1°Ì¤È¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢µÏ¿Åª¤ÊÂç±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë