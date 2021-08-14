Ëí¤Î¼÷Ì¿¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤¡© ´¶¿¨¤ä·Á¾õ¤Ç³Î¤«¤á¤ëÊýË¡
Ìë¤è¤¯Ì²¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍ×ÁÇ¤Ë±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ç¤â½ÅÍ×¤Ê¤Î¤¬Ëí¤Ç¤¹¡£
Ëí¤ÏÇØ¹ü¤Î°ÌÃÖ¤òÅ¬ÀÚ¤ËÊÝ¤Ä¤Î¤ò½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢²÷Å¬¤ÊÌ²¤ê¤Ë¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤Í×ÁÇ¤Ç¤¹¡£
Ëí¤Î¸ü¤µ¤ä¹Å¤µ¤Î¹¥¤ß¡¢¥Ë¡¼¥º¤Ï¿Í¤½¤ì¤¾¤ì°ã¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤ó¤ÊËí¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â»ÈÍÑ´ü¸Â¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢°ÂÌ²¤òË¸¤²¤ëÍ×°ø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢»È¤Ã¤Æ¤¤¤ëËí¤Ë¼÷Ì¿¤¬Íè¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò³Î¤«¤á¤ëÊýË¡¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Ëí¤Î¼÷Ì¿¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤¡©
Sleep Foundation¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÀìÌç²È¤Ï¡¢Ëí¤Îºà¼Á¤Ë¤â¤è¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢´ðËÜÅª¤Ë1¡Á2Ç¯¤´¤È¤Î¸ò´¹¤ò¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
Ëí¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ÈÍÑ´ü¸Â¤¬ÌÀµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Land of Sleep¼Ò¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ëÀ½¤ÎËí¤Ï¡¢»ÈÍÑ´ü¸Â¤¬¥¿¥°¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Sleep Foundation¤Ï¡¢¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ëÀ½¤ÎËí¤Î¼÷Ì¿¤ÏÌó1Ç¯¡¢¥é¥Æ¥Ã¥¯¥¹À½¤ÎËí¤ÏÌó3Ç¯¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¡Ö´ü¸ÂÀÚ¤ì¡×¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¹¤°¤Ë¼Î¤Æ¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢»ÈÍÑ´ü¸Â¤ò²á¤®¤¿Ëí¤Ï¹½Â¤¾å¤ÎÌäÂê¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Çã¤¤ÂØ¤¨¤Î¸¡Æ¤¤ò¤ª´«¤á¤·¤Þ¤¹¡£
Ëí¤Î¸«¤¿ÌÜ¤ÈÆ÷¤¤¤Ï¡©
¥·¡¼¥Ä¤ä¥«¥Ð¡¼¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢Ëí¤âÄê´üÅª¤ËÀöÂõ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿²¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¡¢Ëí¤Ï´À¤äÈ±¤ÎÌÓ¡¢ÈéÉæ¤ÎºÙË¦¤Ê¤É¤òµÛ¼ý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤¬¥À¥Ë¤ò°ú¤´ó¤»¤¿¤ê¡¢¥¢¥ì¥ë¥®¡¼ÂÎ¼Á¤Î¿Í¤Î¾É¾õ¤ò°²½¤µ¤»¤¿¤ê¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Äê´üÅª¤ËÀöÂõ¤·¤Æ¤â¥·¥ß¤ä½¤¤¤¬¤È¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢Èé»é¤ä¥Õ¥±¤¬Ëí¤Î±ü¤Þ¤Ç¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Çã¤¤ÂØ¤¨»þ´ü¤¬Íè¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Jillian Kramer¤µ¤ó¤ÏMarthaStewart.com¤Ç¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤ÎËí¤ÎÃæ¤Ë²¿¤¬Àø¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤Ê¤ó¤Æ¡¢ÃÎ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ç¤â¡¢¤»¤Ã¤«¤¯Íè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤À¤«¤é¶µ¤¨¤Æ¤¢¤²¤Þ¤¹¡£
Ãî¤äÇí¤¬¤ìÍî¤Á¤¿ÈéÉæ¡¢¥À¥Ë¤ª¤è¤Ó¤½¤ÎÇÓÝõÊª¤¬º®¤¶¤ê¹ç¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬Àø¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¤»ý¤Á°¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡ÊËí¥«¥Ð¡¼¤Ï¤â¤Ã¤È¤Ò¤É¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Amerisleep¼Ò¤Î¸¦µæ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ëí¥«¥Ð¡¼¤ò1½µ´ÖÀö¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÊ¿¶ÑÅª¤Ê¥È¥¤¥ì¤ÎÊØºÂ¤Î17,422ÇÜ¤ÎºÙ¶Ý¤¬ÉÕÃå¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡Ë
Ëí¤Î·Á¾õ¤Ç¼÷Ì¿¤ò³Î¤«¤á¤ë
Ëí¤Î·Á¾õ¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£Ëí¤Î·Á¤Ç¼÷Ì¿¤«¤É¤¦¤«¤ò¸«Ê¬¤±¤ëÊýË¡¤¬2¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£1¤Ä¤Ï¡¢¤Õ¤«¤Õ¤«¥Æ¥¹¥È¤Ç¤¹¡£ËÜÍè¤Õ¤«¤Õ¤«¤ÎËí¤¬¡¢Àö¤Ã¤Æ¤â¤Õ¤Ã¤¯¤é¤·¤Ê¤¤¡¢¸µ¤Î·Á¤ËÌá¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¸Â³¦¤¬Íè¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2¤Ä¤á¤Ï¡¢ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¥Æ¥¹¥È¤Ç¤¹¡£Ëí¤òÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ó¤Ç¼ê¤òÎ¥¤·¡¢¤¹¤°¤Ë¸µ¤Î¾õÂÖ¤ËÌá¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤À¼÷Ì¿¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤Þ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤â¤¦¸Â³¦¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ó¤Ç¤¹¤°¤Ë¸µ¤ËÌá¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤Õ¤«¤Õ¤«¥Æ¥¹¥È¤Ë¹ç³Ê¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿Ëí¤Ï¡¢¤ª¤½¤é¤¯¤â¤¦¼÷Ì¿¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢´Ö°ã¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡£
Ëí¤Î´¶¿¨¤Ï¡©
Ëí¤ÏÄ¹¤¯»È¤¦¤È¡¢´¶¿¨¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¿¨¤Ã¤¿´¶¤¸¤¬¥´¥Ä¥´¥Ä¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Àö¤Ã¤Æ¤â¾õ¶·¤¬²þÁ±¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢Ëí¤ÎµÍ¤áÊª¤¬Îô²½¤·¤Æ¤¤¤ë¥µ¥¤¥ó¤Ç¤¹¡Ê¤â¤¦¸µ¤Ë¤ÏÌá¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ë¡£
¤â¤¦1¤Ä¤Î»ØÉ¸¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÈÂÎ´¶³Ð¤Ç¤¹¡£ÌÜ³Ð¤á¤¿¤È¤¤Ë¼ó¤ä¸ª¡¢ÇØÃæ¤ËÄË¤ß¤ò´¶¤¸¤ë¡Ê¤¢¤ë¤¤¤ÏÆ¬ÄË¤¬¤¹¤ë¡Ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Ëí¤¬¸¶°ø¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Ëí¤òÄ¹»ý¤Á¤µ¤»¤ëÊýË¡
Ëí¤òÇã¤¤´¹¤¨¤ë¤³¤È¤Ë·è¤á¤¿¤é¡¢¿·¤·¤¤Ëí¤ò¤Ç¤¤ë¤À¤±Ä¹¤¯ÎÉ¤¤¾õÂÖ¤Ç»È¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¿¿¤ÃÀè¤Ë¤ä¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤Ï¡¢Ëí¥×¥í¥Æ¥¯¥¿¡¼¤òÇã¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Ëí¥×¥í¥Æ¥¯¥¿¡¼¤Ï¡¢¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¥×¥í¥Æ¥¯¥¿¡¼¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢ËíÁ´ÂÎ¤òÊ¤¤Ã¤Æ¡¢Èé»é¤ä´À¤ÎµÛ¼ý¤òËÉ¤¤¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£Ãæ¤Ë¤Ï¥À¥Ë¤òËÉ¤°¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Good Housekeeping¤Ï¡¢Ëí¤òÄê´üÅª¤ËÀöÂõ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÄ¹¤¯ÎÉ¹¥¤Ê¾õÂÖ¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇÄã¤Ç¤âÇ¯¤Ë2¡Á4²ó¤òÌÜ°Â¤Ë¡¢ÀöÂõµ¡Æâ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢Æ±»þ¤Ë2¤Ä¤ÎËí¤òÀö¤¦¤³¤È¤ò¤ª´«¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢2¤Ä¤ÎËí¤ò¸ò¸ß¤Ë»È¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¼÷Ì¿¤ò¿¤Ð¤¹¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
2,680±ß
Source: Sleep Foundation, Land of Sleep, MarthaStewart.com, Amerisleep, Good Housekeeping, The Atlantic, SPINE health