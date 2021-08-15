¡ØTOKYO MER¡ÙÂè7ÏÃ ¿·¾ÏÆÍÆþ¡ª¡¡´îÂ¿¸«¤Î¡È¶õÇò¤Î1Ç¯¡É¤òÄÉ¤¦¿·¤¿¤ÊÅ¨¡¦°ð¿¹¤¤¤º¤ßÅÐ¾ì
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÎëÌÚÎ¼Ê¿¤¬¼ç±é¤¹¤ëÆüÍË·à¾ì¡ØTOKYO MER¡ÁÁö¤ë¶ÛµÞµßÌ¿¼¼¡Á¡Ù¡ÊTBS·Ï¡¿Ëè½µÆüÍË21»þ¡ËÂè7ÏÃ¤¬º£ÌëÊüÁ÷¡£¿·¾Ï¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤ëÂè7ÏÃ¤«¤é¤Ï¡¢½÷Í¥¤Î°ð¿¹¤¤¤º¤ß¤¬¿·¤¿¤ÊÅ¨¤È¤Ê¤ë¸ø°Â·º»ö¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¡¢´îÂ¿¸«¡ÊÎëÌÚ¡Ë¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿·¤¿¤ÊÅ¨¤È¤Ê¤ë¸ø°Â·º»ö¤Î¡È·îÅç¤·¤º¤«¡É°ð¿¹¤¤¤º¤ß¤¬º£ÏÃ¤è¤êÅÐ¾ì¡ª¡¡¡ØTOKYO MER¡ÙÂè7ÏÃ¤è¤ê
¡¡½ÅÂç»ö¸Î¡¢ºÒ³²¡¢»ö·ï¤Î¸½¾ì¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¡¢Ì¿¤òµß¤¦¤¿¤á¤Ë´í¸±¤Ê¸½¾ì¤ËÍ¦ÌÔ²Ì´º¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯µßÌ¿µßµÞ¥Á¡¼¥à¡ÈTOKYO MER¡É¤Î³èÌö¤òÉÁ¤¯ËÜºî¡£ÅÔÃÎ»ö¤ÎÌ¿¤Ë¤è¤ê¿·Àß¤µ¤ì¤¿µßÌ¿µßµÞ¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¥Á¡¼¥à¡ÖTOKYO MER¡×¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤Ç¶Ã°ÛÅª¤ÊµßÌ¿µ»½Ñ¤ò»ý¤Ä¥¹¡¼¥Ñ¡¼µßÌ¿µßµÞ°å¡¦´îÂ¿¸«¹¬ÂÀ¤òÎëÌÚ¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Î´±Î½¤Ç¤¢¤ê°å»Õ¤Ç¤â¤¢¤ë°å·Ïµ»´±¤Î²»±©¾°¤ò²ìÍè¸¿Í¤¬±é¤¸¡¢¤½¤Î¤Û¤«ºÚ¡¹½ï¡¢Í×½á¡¢Ãæ¾ò¤¢¤ä¤ß¡¢¾®¼ê¿Ìé¡¢º´ÌîÍ¦ÅÍ¡¢ÃçÎ¤°Í¼Ó¡¢º´Æ£ÛÙÎ¤¡¢¥Õ¥©¥ó¥Á¡¼¡¢º´Æ£´²ÂÀ¡¢ÀÐÅÄ¤æ¤ê»Ò¤é¤¬¶¦±é¡£¤µ¤é¤ËÂè7ÏÃ¤«¤é¤Ï¡¢¸ø°Â·º»ö¡¦·îÅç¤·¤º¤«Ìò¤Ç°ð¿¹¤¤¤º¤ß¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡³°¹ñ¿ÍÏ«Æ¯¼Ô¤¬¸¶°øÉÔÌÀ¤Î¾É¾õ¤òÁÊ¤¨¡¢½ÐÆ°¤·¤¿TOKYO MER¡£½¸ÃÄ¿©ÃæÆÇ»ö·ï¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¤Ê¤¼¤«¸½¾ì¤ÏÂ¿¤¯¤Î·Ù»¡´±¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀêµò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£»öÂÖ¤Î¿¿Áê¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤Þ¤Þ½ýÉÂ¼Ô¤òÈÂÁ÷¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë´îÂ¿¸«¹¬ÂÀ¡ÊÎëÌÚ¡Ë¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¸ø°Â·º»ö¡¦·îÅç¤·¤º¤«¡Ê°ð¿¹¡Ë¤¬¸½¤ì¡¢´µ¼Ô¤Î¿ÈÊÁ¤ò¹´Â«¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¤³¤Î»ö·ï¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢À¯ÉÜ¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹Âç¤¤Ê»ö·ï¤È¶Ã¤¯¤Ù¤´îÂ¿¸«¤ÎÈëÌ©¤¬¡Ä¡£¤½¤ì¤Ï´îÂ¿¸«¤Î¡Ö¶õÇò¤Î1Ç¯¡×¤Ë¤â·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ª¡¡ÆüÍË·à¾ì¡ØTOKYO MER¡ÁÁö¤ë¶ÛµÞµßÌ¿¼¼¡Á¡ÙÂè7ÏÃ¤Ï¡¢TBS·Ï¤Ë¤ÆËÜÆü8·î15Æü21»þÊüÁ÷¡£