¿ûÅÄ¾Úö¡¢ÆüËÜ±Ç²è³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ë¾×·â¡¡¡Ø¥¥Í¥Þ¤Î¿ÀÍÍ¡Ù¤Ç²á¤´¤·¤¿´ñÀ×¤Î¤è¤¦¤Ê»þ´Ö
¡¡16ºÐ¤Ç¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢28ºÐ¤È¤Ê¤Ã¤¿º£¤äÀ¤Âå¤òÂåÉ½¤¹¤ëÇÐÍ¥¤È¤Ê¤Ã¤¿¿ûÅÄ¾Úö¡£ÆüËÜ±Ç²è³¦¤Îµð¾¢¡¦»³ÅÄÍÎ¼¡´ÆÆÄºÇ¿·ºî¡Ø¥¥Í¥Þ¤Î¿ÀÍÍ¡Ù¡Ê¸ø³«Ãæ¡Ë¤Ç¤Ï¡¢±Ç²è´ÆÆÄ¤ò»Ö¤¹ÀÄÇ¯¤Ç¡¢»³ÅÄ´ÆÆÄ¤ÎÀÄ½Õ»þÂå¤òÅê±Æ¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¼ç¿Í¸ø¡¦¥´¥¦¤ò¾ðÇ®Åª¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤é¤æ¤ë±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤Ç°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Á¡¢ÂåÉ½ºî¤ò¼¡¡¹¤ÈÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿Èà¤À¤¬¡¢ÇÐÍ¥Æ»¤òî²¿Ê¤¹¤ë¾å¤Ç¤Ï¡ÖÌÂ¤¦¤³¤È¤âÂ¿¡¹¤¢¤ë¡×¤È¹ðÇò¡£¤·¤«¤·»³ÅÄ´ÆÆÄ¤ÎÃúÇ«¤Ç¿¿Ùõ¤Ê±Ç²è¤Å¤¯¤ê¤Î¸½¾ì¤ËÈô¤Ó¹þ¤ß¡¢¡Ö30Âå¤Ø¸þ¤«¤¦¡¢Âç¤¤ÊÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ì¤ë¡£¿ûÅÄ¤¬ÌÜ·â¤·¤¿»³ÅÄÍÎ¼¡¤Î¤¹¤´¤ß¡¢¼õ¤±¤¿±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£
89ºÐ¤Îµð¾¢¡¦»³ÅÄÍÎ¼¡¤«¤é¼õ¤±¤¿»É·ã
¡¡¾¾ÃÝ±Ç²è100¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢»³ÅÄ´ÆÆÄ¤¬¸¶ÅÄ¥Þ¥Ï¤Î¾®Àâ¤ò±Ç²è²½¤·¤¿ËÜºî¡£¤«¤Ä¤Æ±Ç²è´ÆÆÄ¤òÌ´¸«¤Ê¤¬¤é¤âº£¤ä¥À¥á¿ÆÉã¤È¤Ê¤Ã¤Æ²ÈÂ²¤«¤é¤â¸«Êü¤µ¤ì¤¿¥´¥¦¤Î¿ÍÀ¸¤ò¡¢»þÂå¤ò±Û¤¨¤¿°¦¤ÈÍ§¾ð¡¢²ÈÂ²¤Î¤¢¤ê¤è¤¦¤È¤È¤â¤ËÉÁ¤¯¡£¿ûÅÄ¤¬±é¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢²áµî¥Ñ¡¼¥È¤Î¥´¥¦¡£±Ç²è²«¶â´ü¤Î³èµ¤¤¢¤Õ¤ì¤ë»£±Æ½ê¤Ç½õ´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ»Å»ö¤ËÎå¤àÀÄÇ¯¤Ç¡¢¿ûÅÄ¤ÏÀÄ½Õ´ü¤Îµ±¤¤È¤â¤¬¤¤ò¸«»ö¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡8·î6Æü¤è¤ê¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿ËÜºî¤À¤¬¡¢¤ªÈäÏªÌÜ¤È¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¡¢¥´¥¦Ìò¤ò¿ûÅÄ¤ÈÆó¿Í°ìÌò¤Ç±é¤¸¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿»ÖÂ¼¤±¤ó¤µ¤ó¤¬2020Ç¯3·î29Æü¤ËµÞÀÂ¡£¸½Âå¤Î¥´¥¦Ìò¤Ï»ÖÂ¼¤µ¤ó¤Î°ä»Ö¤ò·Ñ¤¤¤ÀÂôÅÄ¸¦Æó¤Ø¤È¥Ð¥È¥ó¥¿¥Ã¥Á¤µ¤ì¡¢»£±Æ¤ÎÄ¹´üÃæÃÇ¤ä2ÅÙ¤Î¸ø³«±ä´ü¤Ê¤É¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êº¤Æñ¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¡£¿ûÅÄ¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ø³«¤Î´î¤Ó¤ò³ú¤ßÄù¤á¡¢¡Ö´°À®¤«¤é»þ´Ö¤¬¶õ¤¤¤Æ¡¢¤è¤êËÜºî¤Ø¤ÎÍý²òÅÙ¤â¿¼¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£»£±Æ¸å¤Ë¤¹¤°¸ø³«¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¼ê¸µ¤òÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦´¶³Ð¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¤³¤Î±Ç²è¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÂç»ö¤ËÊÝ´É¤·¤Æ¡¢²¹¤á¤Æ²¹¤á¤Æ¡¢¤¤¤¶Êü½Ð¤È¤¤¤¦·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÊõÊª¤òÊú¤¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ËÜºî¤Ø¤Î°¦¾ð¤ò¤¢¤Õ¤ì¤µ¤»¤ë¡£
¡¡89ºÐ¤Î»³ÅÄ´ÆÆÄ¤ÎÄÌ»»89ËÜÌÜ¤È¤Ê¤ëºîÉÊ¤Ç¡¢¥¿¥Ã¥°¤¬³ð¤Ã¤¿¡£¿ûÅÄ¤Ï¡ÖËÍ¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤¬»³ÅÄ´ÆÆÄ¤Î±Ç²è¤ò´Ñ¤Æ¡¢¤³¤ÎÀ¤³¦¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¿Í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ø¿ûÅÄ¤¯¤ó¡¢¤³¤¦¤¤¤¦ºîÉÊ¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤±¤É¡Ù¤È¤¤¤¦¤È¤¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£°áÁõ¹ç¤ï¤»¤äËÜÆÉ¤ß¤Ç»³ÅÄ´ÆÆÄ¤È¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤ÎÆ·¤Ï½á¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÎ¢ÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö»³ÅÄ´ÆÆÄ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¯¤é¤¤¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£
¡¡»£±Æ¸½¾ì¤Ç»³ÅÄ´ÆÆÄ¤È²á¤´¤·¤¿Æü¡¹¤Ï¡¢¡Ö´ñÀ×¤Î¤è¤¦¤Ê»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¸¶Àá»Ò¤µ¤ó¤ä¾®ÄÅ°ÂÆóÏº´ÆÆÄ¤Î¤ªÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Æ¡×¤È´ÆÆÄ¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤¹¤Î¤Ï¡¢µ®½Å¤ÊÏÃ¤Ð¤«¤ê¡£¡Öº£²ó¡¢»³ºêµ®¤µ¤ó¡Ê¡ØALWAYS »°ÃúÌÜ¤ÎÍ¼Æü¡Ù¡ØSTAND BY ME ¥É¥é¤¨¤â¤ó¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¡Ë¤¬¾®ÄÅ´ÆÆÄ¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿ÌòÊÁ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢»³ÅÄ´ÆÆÄ¤Î»Ø¼¨¤Ç»³ºê¤µ¤ó¤¬Ë¹»Ò¤ò¤«¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤½¤ì¤¬ËÜÅö¤Ë¾®ÄÅ´ÆÆÄ¤´ËÜ¿Í¤ÎË¹»Ò¤À¤½¤¦¤Ç¡£ËÍ¤«¤é¤·¤¿¤é¡¢Îò»Ë¤Î»ñÎÁ¤ä¶µ²Ê½ñ¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¤É¤ó¤É¤ó½Ð¤Æ¤¯¤ë¡×¤È³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¥Ë¥Ã¥³¥ê¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¶Ã¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ö»³ÅÄ´ÆÆÄ¤¬¡¢¡È¿Í¤È¿Í¤Î¿¨¤ì¹ç¤¤¡É¤Ë¤È¤Æ¤âÉÒ´¶¡×¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¡Ö·àÃæ¤Ç¥´¥¦¤È¿ÆÍ§¤Î¥Æ¥é¥·¥ó¡ÊÌîÅÄÍÎ¼¡Ïº¡Ë¤¬·ö²Þ¤Ë¤Ê¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»£±Æ¸½¾ì¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢»³ÅÄ´ÆÆÄ¤¬¡ØËÍ¤Ï¡¢Ë½ÎÏÅª¤Ê¥·¡¼¥ó¤ò»£¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ»£¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¡Ù¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤½¤ì¤ò20Âå¤ÎËÍ¤ËÁêÃÌ¤Ç¤¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤â¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡È²¥¤ë¡É¤È¤«¡È¥¥¹¤ò¤¹¤ë¡É¤Ê¤ÉÆùÂÎÅª¤ÊÆ°¤¤ò¸«¤»¤ë¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¸«¤»¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢»³ÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¿Í´ÖÆ±»Î¤¬¿¨¤ì¹ç¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¤È¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤ËÂª¤¨¤è¤¦¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î½ã¿è¤µ¤Ë¤È¤Æ¤â¿´¤òÂÇ¤¿¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂç¤¤¤Ë»É·ã¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡È±Ç²èÇÐÍ¥¡É¤È¤·¤Æ³ÐÀÃ¤·¤¿Å¾µ¡
¡¡»³ÅÄ´ÆÆÄ¤Î±Ç²è¤Ø¤Î°¦¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¹þ¤á¤é¤ì¤¿ºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡ÖËèÆüÉ¬»à¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤éº£¡¢¤³¤³¤Ë¤¤¤¿¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡×¤È¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¿ûÅÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢±Ç²è¤Î»Å»ö¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤¿Å¾µ¡¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¡ÖÀÄ»³¿¿¼£´ÆÆÄ¤Î¡Ø¶¦¶ô¤¤¡Ù¤Ç¤¹¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡£
¡¡2013Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿ËÜºî¤Ç¡¢¿ûÅÄ¤ÏË½ÎÏÅª¤ÊÀÊÊ¤¬¤¢¤ëÉã¿Æ¤ò»ý¤Ã¤¿¹â¹»À¸¤Î¶ìÇº¤ò¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¯±é¤¸¡¢ÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¿·¿ÍÇÐÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤¿¡£¡ÖËÍ¤Ï»Ö¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢±Ç²è¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ø¶¦¶ô¤¤¡Ù¤Ë½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÀÄ»³´ÆÆÄ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ÎºîÉÊ¤ò´Ñ¤Æ¡¢ÊÙ¶¯¤·¤Æ¡£¸½¾ì¤ËÆþ¤ë¤È¡¢Âç¿Í¤¿¤Á¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤½¤¦¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ø²¿¤Ê¤ó¤À¡¢¤³¤Î¶õµ¤¤Ï¡Ù¤È¤½¤ÎÇ®µ¤¤Ë´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¼«Ê¬¤â¤½¤Î°ìÉô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿¡£±Ç²è¤Î¤¢¤é¤æ¤ë²ÄÇ½À¤ò´¶¤¸¤¿¸½¾ì¤Ç¤¹¡×¤È±Ç²èÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³ÐÀÃ¤·¤¿¡£
¡¡±Ç²è¤Î»£±Æ¸½¾ì¤ÎÆÃÊÌ¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤â¤Î¤¹¤´¤¯»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¡¢ºÙ¤¤·ä´Ö¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¯´¶³Ð¤¬¡¢¤È¤Æ¤â¹¥¤¡×¤ÈÌÜ¿¬¤ò²¼¤²¤¿¿ûÅÄ¡£¡ÖÉ´¿Í¶á¤¤¿Í¤¬°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÃúÇ«¤Ë½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¡¢¸÷¤òÂÔ¤Ã¤¿¤ê¡¢¿å¤òÎ®¤·¤¿¤ê¡¢Ìò¼Ô¤Î´¶¾ð¤òÂÔ¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡Ä¡£ÌÜ»Ø¤¹À¤³¦¤òºî¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤â¤Î¤¹¤´¤¤ÎÏ¤ò¶Å½Ì¤µ¤»¤Æ¡¢°ì½Ö°ì½Ö¤ËÌ¿¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£»³ÅÄ´ÆÆÄ¤Î¸½¾ì¤Ï¤½¤ÎÂé¸ïÌ£¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¤¢¤Î¹âÍÈ´¶¤Ï¡¢Â¾¤Ë¤Ï·è¤·¤Æ¤Ê¤¤¤â¤Î¡×¤È¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ê´ãº¹¤·¤Ç¸ì¤ë¡£
28ºÐ¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÌÂ¤¤
¡¡¿ûÅÄ¤Ïº£Ç¯1·î¤Ë¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ø²ÖÂ«¤ß¤¿¤¤¤ÊÎø¤ò¤·¤¿¡Ù¤ÇÅù¿ÈÂç¤ÎÎøÌÏÍÍ¤òÂÎ¸½¤·¡¢6·î¸ø³«¤Î¡Ø¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ù¤Ç¤Ï»¦¿Í¸½¾ì¤òÌÜ·â¤·¤¿¤³¤È¤Ç±¿Ì¿¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯Ì¡²è²ÈÌò¤ËÊ±¤·¤¿¡£4·î´ü¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡Ö¥³¥ó¥È¤¬»Ï¤Þ¤ë¡×¤Ç¸«¤»¤¿Æ±À¤Âå¤ÎÇÐÍ¥¤¿¤Á¤È¤ÎÁ¯¤ä¤«¤Ê¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤â°õ¾Ý¿¼¤¯¡¢¤µ¤é¤Ëº£¸å¤ÏSF¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤ÎÆüËÜÈÇ¥ê¥á¥¤¥¯¡ØCUBE °ìÅÙÆþ¤Ã¤¿¤é¡¢ºÇ¸å¡Ù¡Ê10·î22Æü¸ø³«¡Ë¡¢ÅÄÂ¼Í³Èþ¤Î¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥³¥ß¥Ã¥¯¤ò¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ²½¤¹¤ë¡Ö¥ß¥¹¥Æ¥ê¤È¸À¤¦ÌÞ¤ì¡×¡Ê2022Ç¯1·î¥¯¡¼¥ë¡Ë¤Ê¤É¡¢¼ç±éºî¤¬Â³¡¹¤ÈÂÔµ¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤µ¤Ë²¡¤·¤â²¡¤µ¤ì¤â¤»¤ÌÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤¿¿ûÅÄ¤À¤¬¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤ËÁö¤êÂ³¤±¤ëÃæ¤Ç¤Ï¡ÖÌÂ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¡×¤Î¤À¤È¤«¡£
¡¡¤½¤ì¤Ï¡Ö¸½¾ì¤Ç¤ª¼Çµï¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â³Ú¤·¤¤¤·¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤â¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¿·ë²Ì¡¢¤½¤Î³Ú¤·¤µ¤¬¶ÈÌ³¤äºî¶È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¶²¤ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Ï²¿¤Î¤¿¤á¤Ë¼Çµï¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢²¿¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤È¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤ËºîÉÊ¤ËÂÇ¤Á¹þ¤à¤æ¤¨¤ÎÌÂ¤¤¡£Â³¤±¤Æ¡ÖÌò¼Ô¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢±é¤¸¤ëÌòÊÁ¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¿ÍÀ¸¤ò°ìÀ¸·üÌ¿¤ËÀ¸¤¤ë»Å»ö¡£¤Ç¤â¡È¿ûÅÄ¾Úö¡É¤È¤·¤Æ¤Î¿ÍÀ¸·Ð¸³¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÌò¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¾å¤ÇÀâÆÀÎÏ¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤³¤ì¤«¤é30Âå¡¢40Âå¡¢50Âå¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÊâ¤ó¤Ç¡¢¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡¢ÀâÆÀÎÏ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¼«¿È¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤â¸ü¤ß¤ò»ý¤¿¤»¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î²ÝÂê¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡30Âå¤È¤¤¤¦¡¢Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ¤â°ì¿Í¤ÎÃËÀ¤È¤·¤Æ¤â¿·¤¿¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¸þ¤«¤¦¾å¤Ç¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÇº¤ß¤òÅÇÏª¤·¤¿¿ûÅÄ¤À¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç»³ÅÄÁÈ¤ò·Ð¸³¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ï¡ÖÂç¤¤ÊÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤â¡£¥´¥¦¤òÄÌ¤·¤Æ±Ç²è¤Î²«¶â´ü¤òÃÎ¤ê¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤È¤·¤Æ¤¤¤ë±Ç²è¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¡¢¤É¤ì¤À¤±¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤â¤Î¤Ê¤Î¤«²þ¤á¤Æ¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤ó¤É¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ëÆü¡¹¤Ë¤â¸Ø¤ê¤¬»ý¤Æ¤ëµ¤¤¬¤·¤¿¡×¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö»³ÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¤È¤³¤È¤ó¹Í¤¨¤Æ¡¢Æ¬¤ò»È¤Ã¤Æ±Ç²è¤Å¤¯¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¾ðÇ®¤Ë¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â·É°Õ¤òÉ½¤·¤Æ¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤ì¤«¤é¤É¤ó¤Ê¸½¾ì¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¤ë¾å¤Ç¤â¡¢»³ÅÄÁÈ¤ÎÃúÇ«¤µ¤Ï¿È¤ËÀ÷¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡§À®ÅÄ¤ª¤ê»Þ¡Ë