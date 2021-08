『セックス・アンド・ザ・シティ』ファン待望の続編『And Just Like That...(原題)』。先月からニューヨークで撮影が開始され、漏れ聞こえる新情報に、ファンは一喜一憂する日々を送っているようだ。そんな折、ミスター・ビッグがキャリーとベッドの中で微笑み合う写真が公開された。

【写真】クリス・ノースからのプレゼント! ビッグ&キャリーの撮影ショット

現地時間の12日、ミスター・ビッグを演じるクリス・ノースが「昔のように!(Just like the old days!)」と、続編のタイトル『And Just Like That...』と掛けたキャプションを付けて、ベッドの中で向かい合い、微笑みを浮かべて目を閉じるキャリー(サラ・ジェシカ・パーカー)と、彼女を笑顔で見詰めるミスター・ビッグ(クリス)の写真を公開した。

ミスター・ビッグは、オリジナルドラマシリーズで主人公キャリーと破局と復縁を繰り返し、ファンをやきもきさせたキャラクター。ドラマのファイナルでついに結ばれ、映画版第1弾で紆余曲折のうえ、結婚式を挙げている。

続編に参加することが発表され、ファンを歓喜させたものの、先月脚本の一部がリークされ、ミスター・ビッグと離婚していることをPage Sixが報じた。先日はサラ・ジェシカとクリスがリハーサルする様子がキャッチされ、話題になっていた。

今回のクリスの投稿に、サラ・ジェシカから「寝坊ね。また。X」とファンには堪らないコメントが寄せられている。またファンからは、「クソ最高にレジェンドだわ。これこそあるべき姿。ミスター・ビッグ&キャリーは永遠」、「離婚したり死んだりしないで」と、二人のハッピーエンディングを望む声や、「YES!!!新作が公開される前に、シリーズ全話を見直しているところ」「OMGすごくわくわくする!」「歳をとってますますキュートになってるね。気に入ったわ」など、続編を待ち望む声も多く寄せられている。

『And Just Like That...(原題)』は、50代になったキャリーたちのより複雑になった友情と恋愛をテーマに、HBO Maxで1話30分、10話構成で配信予定。キャリー役のサラ、シャーロット役のクリスティン・デイヴィス、そしてミランダ役のシンシア・ニクソンの3人に加え、ミスター・ビッグ役のクリスや、スティーヴ役のデビッド・エイゲンバーグ、ハリー役のエヴァン・ハンドラーら懐かしい顔ぶれの出演も決まっている。また新キャストとして、『グレイズ・アナトミー』や『マダム・セクレタリー』などに出演するサラ・ラミレスの参加も明らかになっている。 引用:「クリス・ノース」インスタグラム(@chrisnothofficial)