23ºÐ¤Î½÷À¤¬Ç¯¼ý1500Ëü±ß°Ê¾å¤ÎÃËÀ¸ÂÄê¤Çº§³è¤·¤¿·ë²Ì¤Ï¡Ä
¢¡Âº·É¤¬¤¤¤Ä¤·¤«°¦¾ð¤ËÊÑ¤ï¤ë¡ª¥Ï¥¤¥¹¥Ú½ÏÃË¤Ï¤ä¤Ï¤ê¥â¥Æ¤ë
¡¡¥«¥Í¤Ç°¦¤ÏÇã¤¨¤ë¤«ÈÝ¤«¡£°Õ¸«¤¬¿¿¤ÃÆó¤Ä¤ËÊ¬¤«¤ì¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¤³¤ÎÌä¤¤¤Ë¡¢·ÃÍø¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦25ºÐ¡Ë¤Ï¡ÖÇã¤¨¤ë¡×¤ÈÃÇ¸À¤¹¤ë¡£¸½¤Ë¡¢¾¦¼Ò¶ÐÌ³¤ÎÉ×¤ÏÇ¯¼ý2000Ëü±ßÄ¶¤¨¤Î¹âµë¼è¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£Èà½÷¤¬¤³¤³¤Þ¤Ç¥«¥Í¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¤Î¤Ï¡¢·ÐºÑÅª¤Ë¶ìÏ«¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤À¡£
¡ÖÂç³Ø¤òÂ´¶È¸å¡¢ÅÔÆâ°û¿©Å¹¤ËÀµ¼Ò°÷¤È¤·¤Æ½¢¿¦¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·ãÌ³¤Î¤¦¤¨¡¢Ç¯¼ý260Ëü±ß¤ÈÇöµë¡£°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Ç¡¢·î2Ëü6000±ß¤Î¾©³Ø¶âÊÖºÑ¤¬¤¢¤ê¡¢Ãù¶â¤â¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£»ä¤Î¿ÍÀ¸¤Ï¤³¤ì¤ÇÆ¬ÂÇ¤Á¤Ê¤ó¤À¤ÈÀäË¾¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡¼«¤é¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ò¾å¤²¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤Î¤Ê¤é¡¢·ëº§¤·¤Æ¾å¾º¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤â¼ûÍ×¤Î¤¢¤ë¼ã¤¤¤¦¤Á¤Ë¡£¤½¤¦·ëÏÀ¤Å¤±¤¿·ÃÍø¤µ¤ó¤Ï¡¢23ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿·î¤Ë°û¿©Å¹¤ò¼¤á¡¢¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ÇÀ¸·×¤òÎ©¤Æ¤Ä¤ÄÈ¼Î·Ãµ¤·¤ËÀìÇ°¤·¤¿¡£
¡ÖºÇ½é¤ÏÆ±Ç¯Âå¤ÎÃË»Ò¤¬½¸¤¦¹ç¥³¥ó¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢20Âå¤Î¥Ï¥¤¥¹¥ÚÃË»Ò¤Ï¥ä¥êÌÜ¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Â¨¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤Þ¤·¤¿¡×
¢¡Ç¯¼ý1500Ëü±ß°Ê¾å¤Î40ÂåÃËÀ¤òÁÀ¤¦
¡¡¤½¤³¤Ç·ÃÍø¤µ¤ó¤Ï¡¢Ç¯¼ý1500Ëü±ß°Ê¾å¤Î40ÂåÃËÀ¤ËÁÀ¤¤¤òÄê¤á¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÉÕ¤¹ç¤¦Áê¼ê¤Ï5000Ëü±ß°Ê¾å¤Î»ñ»º¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¸ÂÄê¤·¤¿¡£
¡Ö40Âå¤À¤È20Ç¯°ÊÆâ¤ËÄêÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£¤¤¤¯¤éÇ¯¼ý¤¬¹â¤¯¤Æ¤â40Âå°Ê¾å¤Ç»ñ»º¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢º£¸å40Ç¯°Ê¾å²Ô¤®Â³¤±¤ëÇ¯¼ý300Ëü±ßÂæ¤ÎÆ±À¤ÂåÃË»Ò¤è¤ê¤¦¤Þ¤ß¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×
¢¡¸òºÝ3¤«·î¤Ç¥×¥í¥Ý¡¼¥º
¡¡¸·Áª¤·¤¿·ë²Ì¡¢Èà½÷¤¬¤Ä¤«¤Þ¤¨¤¿¤Î¤¬18ºÐÇ¯¾å¤Î¸½ºß¤ÎÉ×¤À¡£ÃËÀ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç»¶¡¹¥â¥Æ¤Æ¤¤¿¤½¤¦¤À¤¬¡¢40ºÐ¤ò²á¤®¤Æ·ëº§¤ò¾Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡¢¸òºÝ3¤«·î¤Ç·ÃÍø¤µ¤ó¤Ë¥×¥í¥Ý¡¼¥º¡£·ÃÍø¤µ¤ó¤¬24ºÐ¤Î¤È¤¤Ë·ëº§¤·¤¿¡£
¡ÖÉ×¤Ï182Ñ¤È¹â¿ÈÄ¹¤Ç¡¢´é¤â»³ÅÄ¹§Ç·¤ò¥·¥å¥Ã¤È¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¥¤¥±¥á¥ó¡£ÀµÄ¾¡¢Èà¤¬20Âå¤À¤Ã¤¿¤é¡¢»ä¤Ë¤Ï¸«¸þ¤¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£À³Ê¤â²º¤ä¤«¤Ç¤¹¤·¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²Ô¤²¤ëÃËÀ¤ÏÍê¤â¤·¤¤¡£¤½¤¦¤·¤¿Âº·É¤ÎÇ°¤¬¡¢¤¤¤º¤ì°¦¾ð¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£º£¤Ç¤ÏÉ×°Ê³°¤ÎÃËÀ¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¤½¤¦¤Î¤í¤±¤ë·ÃÍø¤µ¤ó¤Ïº£¡¢¿ùÊÂ¶è¤Ë¤¢¤ëÉ×¤Î»ý¤Á²È¤ÇÀì¶È¼çÉØ¤È¤·¤Æ¥»¥ì¥Ö¥é¥¤¥Õ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ã¼èºà¡¦Ê¸¡¿½µ´©SPA¡ªÊÔ½¸Éô¡ä ¡½¡Î¡Î½ÏÃË¹¥¤¡Ï½÷»Ò¤ÎËÜ²»¡Ï¡½