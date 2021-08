回転寿司評論家おすすめ！ 東京郊外の高コスパな回転寿司6軒

回転寿司評論家の米川伸生さんに、東京郊外にあるわざわざ行きたいおすすめの回転寿司6軒を教えてもらいました。

日本中から回転寿司の名店が集う東京

本企画では、100円均一などお手頃価格をウリとする大手チェーン以外の回転寿司の名店を、47都道府県の各エリアごとにスポットを当ててご紹介! 案内してくれるのは、回転寿司研究の第一人者である米川伸生さん。今回は、東京都心から離れたエリアのおすすめ6店を教えてもらいました。

教えてくれる人

米川伸生

2000年から回転寿司評論家として活動をはじめ、TV、雑誌などのブレーン、監修などを多数こなす。2007年「TVチャンピオン2 回転寿司通選手権」(テレビ東京系)で優勝。YouTubeでは「YOROSUSHI TV」で活動するほか、著書は「回転寿司の経営学」(東洋経済新報社)など。公式サイトはhttp://sushiyone.com

郊外の名店は大手チェーンをしのぐほどの良コスパ

東京都心以外の回転寿司に見られる特徴は「スシロー」などの大手チェーン店が多いということ。歴史を振り返ると、2000年に入った頃から大手の100円均一系を中心に、ボックス席を設けた店舗を郊外に出店する流れが増えていったのだとか。

「1990年代までの回転寿司は、繁華街立地でおひとり様や二人組などの少数利用客がコアターゲットでした。そのため、ファミリー需要が多い郊外には今ほど店舗は多くなかったんです。とはいえ100円均一の回転寿司はリーズナブルでファミリー層向けでしたから、ボックス席や子どもが楽しめるような仕掛けを設えた店舗を郊外に増やしていったんです。するとこれが大当たりし、ファミリーレストランのような使い方をされるようになりました。やがてメニューが多様化し、ラーメンやスイーツなども充実。今では学生が気軽に利用するほどのカジュアルな店になったというわけです」(米川さん/以下同) 回転寿し トリトン 東京ソラマチ店 出典:routastさん

店側の目線で見ると、郊外と都心の違いは家賃の安さにあり。ただし郊外は大手チェーンの競合が多いエリアなので、それ以上のコストパフォーマンスや満足を提供できるレベルでないと成功は困難。そのため、郊外の人気店は独自性やオリジナルのサービスなどをしっかりと打ち出していると米川さんは言います。

「今、新しい商業施設に人気の回転寿司店が三顧の礼で迎えられることは当たり前になっています。施設も回転寿司店を集客の目玉として期待しているので、出店条件を緩和してでも来て欲しいのです。今回は郊外の施設にある店を選びましたが、どこにでもある店ではなく、ここに来なければ味わうことができないという店ばかり。地方の人気店や独自性の強い店をチョイスしていますので、是非、足を運んでみてください」

米川さんおすすめの回転寿司6軒

ここからは米川さんおすすめの回転寿司6軒について、詳しく聞いていきましょう。

1. 北海道における回転寿司のパイオニア「トリトン」

トップバッターは、北海道の回転寿司の王様的存在だという「回転寿し トリトン」。東京には「東武百貨店 池袋店」と「東京ソラマチ店」があり、本稿では今回のテーマに沿った後者を紹介します。

「『回転寿し トリトン』は、北海道における回転寿司のパイオニア。現地の人気店の多くがトリトンさんの影響を強く受けています」

なお「東京ソラマチ店」は東京進出1号店。「東京スカイツリー」開業とともにオープンし「北海道に行かずとも、あのトリトンが東京で食べられる!」と、同店のことを知っている人にとっては吉報だったのではと米川さんは言います。

「看板メニューと言えば『でっかいぼたんえび』。この寿司ダネは、ほかの地方の回転寿司店がマネするほどの名物です。あとは『北海たこ頭』や『たこの子』『ソイ』など北海道ではメジャーだけれど、現地に行かないとなかなか食べられない寿司ダネや山わさびを使った寿司も北海道ならではなので味わっていただきたい。個人的には『活ほっき貝』が一番好きです」 「でっかいぼたんえび」税込858円/撮影:米川伸生 「たこの子」税込319円/撮影:米川伸生 「活ほっき貝」一貫税込275円/撮影:米川伸生

【イチオシポイント】

実はコストパフォーマンスも抜群! グランドメニューのほとんどが300円以下!

<店舗情報>

◆回転寿し トリトン 東京ソラマチ店

住所 : 東京都墨田区押上1-1-2 東京ソラマチ 6F

TEL : 03-5637-7716



>>「回転寿し トリトン」店舗一覧

2.元祖グルメ回転寿司の本気。創作寿司がスゴい「匠のがってん寿司」

海なし県の埼玉発祥でありながら、高品質なネタをリーズナブルな価格で提供する業界の雄が「がってん寿司」です。次に紹介する「匠のがってん寿司」は、そんな同店の中でもワンランク上のブランド。東京では「武蔵村山店」と「錦糸町PARCO店」があり、今回は後者を紹介します。

「『がってん寿司』と言えば、グルメ回転寿司の元祖。全体的にハイクオリティですが、創作寿司のパイオニアでもあり、北海道から九州まで多くの店が手本にしているほど。『匠のがってん寿司』は『がってん寿司』にはない手間暇をかけた創作寿司のレベルが非常に高く、見た目も味も既存の回転寿司の価値観を打ち破ってくれます。がってん寿司の中でも選ばれた者しか店長になれないというのも頷けますね」

なお、グルメ回転寿司とは、朝獲れや旬の鮮魚が豊富にそろい、熟練の職人が寿司を握って提供する地元密着型の業態のこと。そんな「匠のがってん寿司」のメニューの中で、米川さんがイチオシするのが「匠のこだわり5貫握り」です。

「こちらでは職人の手仕事にこだわりを持ち、昆布〆、酢〆、振り柚子や煮切り醤油といった昔ながらの技法に加え、レモン〆やかつお節を使った旨み〆など新たな技にもチャレンジしています。この5貫盛りはそれらの技がふんだんに活かされており『匠のがってん寿司』が凝縮された一皿だと思います。じっくりと寿司を味わいたい、新たな回転寿司の魅力を発見したいと思う方は是非、足を運んでみてください」 「匠のこだわり5貫握り」(寿司ダネ、価格は時期によって異なります)/写真:お店から 「踊りあわび軍艦」はこの夏のイチオシ! 生のあわびがまるまるのっており、レモンを搾ると踊り出す/写真:お店から

【イチオシポイント】

職人技が堪能できる回転寿司店! 新技術の創作寿司に注目!

<店舗情報>

◆匠 がってん寿司 錦糸町PARCO店

住所 : 東京都墨田区江東橋4-27-14 錦糸町PARCO 6F

TEL : 03-6659-3348



3. 小田原漁港のセリに参加し旬を直送する「独楽寿司」

次に紹介するのは郊外型店舗。神奈川・大和に本店があり、東京では八王子市と多摩市に展開している「独楽(こま)寿司」です。その中から今回は「独楽寿司 八王子オクトーレ店」をご紹介。

「特筆すべきは魚介類の鮮度です。というのも毎朝、小田原漁港に副社長自ら出向き、セリに参加して目利きにあった魚類だけを競り落としているからです。セリに直接参加する買参権(ばいさんけん)を持っている回転寿司企業は全国でも数えるほどしかありません。鮮度に関しては間違いなく回転寿司業界のトップクラスでしょう」

「まず一皿目に食べたいのが『小田原三貫盛り』です。これはその日のセリで仕入れた鮮度抜群かつお値打ちの一皿。これを食べれば独楽寿司の鮮度に対するこだわりがうかがい知れます。回転寿司では青魚を食べれば鮮度感がわかりますが、独楽寿司さんのアジ、イワシは好きな人にはたまらないはず。酢〆する高級寿司店では味わえない回転寿司の文化です」 「小田原三貫盛り」はその日によって寿司ダネが変わります/撮影:米川伸生 「沼津直送泳ぎあじ」税込528円/撮影:米川伸生

また、独創性という点で見逃せないのが「アルコール飲み放題500円(90分)」という破格のサービス!

「私の知る限り、約20種類ものアルコールを飲み放題にしている回転寿司店は知りません。どこにもできないことをやり切っているということでは唯一無二の回転寿司店です。新型コロナが早く収まることを願ってやみません」 約20種類ものアルコールが飲み放題! 不定期でプレミア焼酎デーも開催(現在は休止中)/撮影:米川伸生

【イチオシポイント】

首都圏随一の鮮度感を誇る回転寿司店! 新メニューが続々と登場するのもうれしい!

<店舗情報>

◆独楽寿司 八王子オクトーレ店

住所 : 東京都八王子市旭町9-1 八王子オクトーレ 9F

TEL : 042-649-5573



>>「独楽寿司」店舗一覧

4. カナダからの逆輸入。寿司の未知なる可能性を示す炙りの雄「寿司虎」

二子玉川は、地方の実力派2軒がしのぎを削る回転寿司注目の街となっています。名店のひとつが「九州寿司 寿司虎 Aburi Sushi TORA」。九州・宮崎発の回転寿司「寿司虎」がカナダで大ブレイクさせた「Miku」「Aburi TORA」を、さらに進化させた業態です。

「バンクーバーの『Miku』は、ハリウッドセレブも来店するほどの有名レストラン。中でも炙り寿司が人気で、それを日本に逆輸入したのがこちらの業態。炙り寿司に対していかに我々が無知であったかを思い知らされる出来栄えで、バーナーで炙った寿司が手抜きに思えてくるほどです。見た目の鮮やかさもさることながら、それぞれの寿司に合ったソースで食べさせるという工夫がとにかく素晴らしい。冷めてもこれほどまでにおいしい炙り寿司には出会ったことがありません」

ソースで食べるという斬新さ、工夫されたトッピングが新たなおいしさを生み出しており、世界に通用する寿司と言えるでしょう。 九州寿司 寿司虎 Aburi Sushi TORAの炙り寿司/写真:お店から

「中でもイチオシの『炙りサーモン押し寿司』は炙りサーモン、特製ソース、ハラペーニョが絶妙にシンクロして、炙り寿司の未来を感じさせる一品。僕自身、炙り寿司はほとんど食べないのですが、これだけは別格です。また、最新の急速凍結技術を使った『氷結熟成寿司』は、思わず唸ってしまう衝撃の寿司。鮮度が良い魚が旨い寿司になる、という暗黙の常識を覆し、冷凍魚でもここまで旨い寿司になるのかと考えさせられました。熟成過程を解凍に結び付けて完成された寿司に仕上げるまでの苦労は相当なもののはず。寿司の未知なる可能性を感じさせてくれる一軒ですね」 「炙りサーモン押し寿司」税込374円 出典:まちむすめさん 「熟成特選三貫づくし」(氷結熟成寿司)税込759円/撮影:米川伸生

【イチオシポイント】

寿司の新たな文化を創造する新時代の炙り寿司! 氷結熟成寿司にも注目

<店舗情報>

◆九州寿司 寿司虎 Aburi Sushi TORA

住所 : 東京都世田谷区玉川2-21-1 二子玉川ライズ・ショッピングセンター タウンフロント 7F

TEL : 050-5597-7835



5. 京都を感じさせる優美さと季節の寿司が魅力の「CHOJIRO」

「九州寿司 寿司虎 Aburi Sushi TORA」と双璧をなす二子玉川の人気回転寿司が、京都発祥の「廻転寿司 CHOJIRO」です。運営元の本社は大阪にあり「にぎり長次郎」と「廻転寿司 CHOJIRO」を、京都と大阪を中心に展開。東京にあるのは今回紹介する「廻転寿司 CHOJIRO 二子玉川店」のみです。

「CHOJIROの素晴らしさを一言で言うとセンスの良さ。料理の完成度、盛り付け、器などどれをとってもセンスの良さが滲み出ています。京風な上品さを感じさせる店の雰囲気も既存の回転寿司とは一線を画しており、女子会やママ会をするグループが多いのも特徴の一つですね」 「季節のおすすめプレート」/撮影:米川伸生 「あわびの水貝」(季節のメニューから)/撮影:米川伸生 CHOJIRO内観/撮影:米川伸生

大阪と言えば回転寿司発祥の地であり、100円均一が当たり前の土地柄。その地にあって高価格帯でも好評を博しているのには理由がある。

「一つひとつの仕事がしっかりとしているので、回転寿司にありがちな忙しさゆえの雑さがほとんどない。それは丁寧な盛り付けや寿司の握りにも表れている。よく『回転寿司で高いお金を出すなら普通の寿司店に行った方がいいですよ』と言われるのですが、それは求める価値観が違うだけの話。回転寿司=100円の価値観が常識であった大阪でグルメ回転寿司が人気になるのはやはり価格に見合った、むしろそれ以上の価値があると認められたからでしょう。回転寿司が安い寿司を食べる場所ではなく『気軽に行けるおいしい料理が食べられる心地よい場所』という価値観は普通の寿司店ではできない回転寿司だけの強みです。一番の楽しみは2ヶ月ごとに変わる『季節のメニュー』です。日本で一番、旬のメニューの出来が素晴らしい店、と言っても過言ではないと思っています。おいしさ以上の心地よさやゆっくりと食事を楽しみたい方に是非、おすすめしたいお店です」

【イチオシポイント】

「季節のメニュー」の出来栄えが素晴らしい! あらゆるセンスが抜群

<店舗情報>

◆廻転寿司 CHOJIRO 二子玉川店

住所 : 東京都世田谷区玉川2-23-1 二子玉川ライズドッグウッドプラザ 8F

TEL : 03-6431-0658



6. 宇和島名物の鯛やハマチ・ブリが絶品の「すしえもん」

最後は、今回紹介した中では最も都心から遠い場所にあるお店。八王子にある「回転寿司 すしえもん イーアス高尾店」です。

「『回転寿司 すしえもん』は愛媛発祥で、四国を代表する名店です。特に宇和島直送の鯛、ハマチ、ブリに関しては、首都圏で味わえる中でも屈指の味わい。高い養殖技術を誇る宇和島の鯛はそこらの天然鯛よりもはるかに美味です。その鮮度をしっかりと保った寿司が味わえるのが素晴らしい。宇和島の魅力が詰まった『宇和島五貫王』や宇和島名物の鯛めしを寿司で表現した『鯛めし風軍艦』は必食です」 「宇和島五貫王」800円/撮影:米川伸生 「鯛めし風軍艦」300円/撮影:米川伸生

「四国から首都圏に進出してきた回転寿司店はこれまで皆無。ほとんどの方にとっては未知の寿司文化だと思いますが、とにかく鮮度へのこだわりが半端ない。それは『ゴリゴリ伊達真鯛』など商品名にも表れています。また一つひとつの商品への妥協のなさも感じざるを得ません。良い商品だけを提供したいという心意気にあふれた商品ばかりなのも素晴らしい。施設(イーアス高尾)側がどうしても来て欲しいと懇願したのも頷けます」 「ゴリゴリ伊達真鯛」/撮影:米川伸生

ちなみに、同店のオーナーは元プロ野球選手の岩村敬士さん。岩村さんの実弟はメジャーでも活躍された岩村明憲さんということで、店内には親交のある選手から寄贈されたグッズが飾られているほか、スタッフのユニフォームや野球場をイメージした内観など、野球色あふれる空間になっています。 親交のある野球選手のグッズも多数展示されている/撮影:米川伸生

【イチオシポイント】

ゴリゴリの鮮度感がピカイチ! 豪快な寿司が味わえる

<店舗情報>

◆回転寿司 すしえもん イーアス高尾店

住所 : 東京都八王子市東浅川町550-1 イーアス高尾 1F

TEL : 042-673-2920



それぞれの個性を放つ、非大手チェーンの実力派回転寿司。米川さん曰く、東京の回転寿司業界ではコロナ禍によって住宅地や郊外に注目が集まっているとのこと。これからも目が離せません。

※「食べログ」に掲載されている情報をもとに、料理名・金額を掲載しております。最新の情報はお店の方にご確認ください。料金など情報の変更につきましてはあらかじめご了承ください。

※時節柄、営業時間やメニュー等の内容に変更が生じる可能性があるため、お店のSNSやホームページ等で事前にご確認をお願いします。

※新型コロナウイルス感染拡大を受けて、一部地域で飲食店に営業自粛・時間短縮要請がでています。各自治体の情報をご参照の上、充分な感染症対策を実施し、適切なご利用をお願いします。

文/中山秀明 監修/米川伸生

