ÃæÅÄæÆ¤ÎË½ÎÏ¹Ô°Ù¤Ï£Í£Ì£Â¤Ê¤éÂ¨²ò¸Û¡Ä¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤äà¥¿¥ÀÆ¯¤á¤µ¤»¤ë¥±¡¼¥¹¤â
¡¡¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤ËË½ÎÏ¹Ô°Ù¤òÆ¯¤¤¤¿¤È¤·¤ÆÆüËÜ¥Ï¥à¤ÎÃæÅÄæÆÆâÌî¼ê¡Ê£³£²¡Ë¤¬µåÃÄ¤«¤é½Ð¾ìÄä»ß½èÊ¬¤ò²Ê¤»¤é¤ì¤¿¡£¾×·âÅª¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÏÆüËÜ¹ñÆâ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³¤¤Î¸þ¤³¤¦¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Ë¤âÇÈµÚ¡£¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤Ë¸·³Ê¤È¤µ¤ì¤ë£Í£Ì£Â¤ÇÆ±ÍÍ¤ÎÉÔ¾Í»ö¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¡¢½êÂ°µåÃÄ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÂÐ½è¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë¤Î¤«¡£
¡¡¥¢¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¶ËÅì¥¹¥«¥¦¥È¤Ï¡Ö£Í£Ì£Â¤Ç¼«Ê¬¤ÎÃç´Ö¤Ë¼ê¤ò½Ð¤¹¥±¡¼¥¹¤Ï¶áÇ¯Ê¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤À¤±ÃæÅÄ¤¬µ¯¤³¤·¤¿Ë½ÎÏ¹Ô°Ù¤Ï°Û¾ï¤Ê½ÐÍè»ö¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆüËÜÆÈÆÃ¤ÎÌäÂê¤È¸À¤¨¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡£²£°£°£²Ç¯¤Î¥·¡¼¥º¥óÃæ¤ËÅö»þ£Ó£Æ¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¥¸¥§¥Õ¡¦¥±¥ó¥È¤È¥Ð¥ê¡¼¡¦¥Ü¥ó¥º¤¬»î¹çÃæ¤Î¥Ù¥ó¥Á¤Ç¸ýÏÀ¤ÎËö¤Ë²¥¤ê¹ç¤¦¤Ê¤É¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ï£Í£Ì£Â¤Ç¤â¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥ÈÆ±»Î¤Î¥±¥ó¥«¤¬¤Ü¤ÃÈ¯¤·¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤â³Î¤«¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¤½¤Î¸å¡¢£Í£Ì£Â¤ÈÁª¼ê²ñ¤ÏÍðÆ®¤â´Þ¤á¤¿Ë½ÎÏº¬Àä¤ËËÜ¹ø¤òÆþ¤ì¡¢¥ê¡¼¥°Á´ÂÎ¤Ø¤È¿»Æ©¡££±£´Ç¯¤Ë¤ÏÁª¼ê¸Ä¡¹¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ë¤â»ëÌî¤ò¹¤²¡¢Îø¿Í¤äÃÎ¿Í¡¢²ÈÂ²¤é¤Ø¤Î²ÈÄíÆâË½ÎÏ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¿·µ¬Â§¤ÎÀ©Äê¤Ë¤âÃå¼ê¤·¤¿¡£ºÇ¶á¤Ç¤ÏÀè·î£²Æü¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥È¥ì¥Ð¡¼¡¦¥Ð¥¦¥¢¡¼¤¬½÷À¤«¤é¡ÖË½¹Ô¤ò¼õ¤±¤¿¡×¤È¹ðÈ¯¤µ¤ì¡¢Ä´ººÃæ¤Î£Í£Ì£Â¤ÈÁª¼ê²ñ¤Ë¡ÖµÙ¿¦¡×¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¤½¤Î°ì´Ä¤À¡£
¡¡Á°½Ð¤Î¥¹¥«¥¦¥È¤Ï¡Ö£Í£Ì£Â¤ÏÁª¼ê¤Î£Ä£Ö¡¢ÀÅªË½¹Ô¡¢»ùÆ¸µÔÂÔ¤ËÂÐ¤·¡¢°ìÀÚÂÅ¶¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Èó¾ï¤Ë¸·¤·¤¯¼è¤êÄù¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ð¥¦¥¢¡¼¤¬ÌµºáÊüÌÈ¤Ê¤éÊÌ¤À¤¬¡¢¿³Íý¤ò·Ð¤ÆË½¹ÔÍÆµ¿¤¬¸Ç¤Þ¤ì¤Ð¤«¤Ê¤ê½Å¤¤½Ð¾ìÄä»ß½èÊ¬¤ò¿©¤é¤¦¤³¤È¤ÏÉ¬»ê¤À¤í¤¦¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¥Î¡¼¥â¥¢¡¦¥Ð¥¤¥ª¥ì¥ó¥¹¡×¤¬¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿º£¤Î£Í£Ì£Â¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÃæÅÄ¤Î¤è¤¦¤ËÆ±Î½¤ËË½ÎÏ¹Ô°Ù¤òÆ¯¤¯Áª¼ê¤¬²¾¤Ë¸½¤ì¤¿¤È¤·¤¿¤é¡ÖÂ¨¹ï²ò¸Û¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡×¤È¤â¶¯Ä´¤·¡¢¤³¤¦ÊäÂ¤·¤¿¡£
¡ÖÀèÇÚ¤È¸åÇÚ¡¢¾å»Ê¤ÈÉô²¼¤Î´Ø·¸À¤«¤éµ¯¤³¤êÆÀ¤ë¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëà¥Ñ¥ï¥Ï¥éá¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤ÏÊÆ¹ñ¤Ç¤ÏÈ¯À¸¤·¤Ë¤¯¤¤¡£Ç¯Îð¤¬Î¥¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï´ÆÆÄ¤ÈÁª¼ê¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¿Æ¤·¤¯¤Ê¤ì¤Ð¤ª¸ß¤¤¤ò¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Í¡¼¥à¤Ç¸Æ¤Ó¹ç¤¦¤Î¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÊ¸²½¡£¤½¤ì¤Ï£Í£Ì£Â¤âÆ±¤¸¤À¡£ÀèÇÚ¤¬¸åÇÚ¤Ë°µÎÏ¤ò¤«¤±¡¢Ë½ÎÏ¤ò¿¶¤ë¤Ã¤¿Á°Îã¤¬³§Ìµ¤ËÅù¤·¤¤¤À¤±¤ËÅö¤Æ¤Ï¤á¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¤¬¡¢¤â¤·¤âÃæÅÄ¤Î¤è¤¦¤Ê¥±¡¼¥¹¤¬½Ð¤¿¤éÈï³²Áª¼ê¤ÈÆ±¤¸¥Á¡¼¥à¤Ç¶¦Â¸¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î²Ã³²Áª¼ê¤ÏÂ¨ºÂ¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¡Ê²ò¸Û¡Ë¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¤³¤ó¤ÊÁªÂò»è¤âÉâ¾å¤¹¤ë¡££Í£Ì£Â¤Ç¤Ï½êÂ°µåÃÄ¤¬¼Ò²ñ¤ËÈ¿¤¹¤ë¹Ô°Ù¤äµ¬Î§¤òÈÈ¤·¤¿Áª¼ê¤ËÂÐ¤·¡Ö¹¹À¸¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤ò²Ý¤¹Î®¤ì¤¬¡¢¤³¤³ºÇ¶á¤Ç¤ÏÄêÎã²½¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤¬Ãø¤·¤¯·ç¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¹Ô°Ù¤òÈÈ¤·¤¿Áª¼ê¤ä´Ø·¸¼Ô¤Ë¤ÏµåÃÄ¤«¤é½Ð¾ìÄä»ß½èÊ¬¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ä¹´ü´Ö¤Î¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢³èÆ°¤òµÁÌ³ÉÕ¤±¤ëÎã¤â¤¢¤ê¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥ê¡¼¥°¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤Ç¡Ø¥Ü¡¼¥ë¥Ñ¡¼¥½¥ó¡ÊÆüËÜ¤Ç¸À¤¦¥Ü¡¼¥ë¥Ü¡¼¥¤¡Ë¡Ù¤È¤·¤Æà¥¿¥ÀÆ¯¤á¤µ¤»¡¢Ìîµå¤Î¸¶ÅÀ¤Ë¤â¤¦°ìÅÙÎ©¤ÁÊÖ¤é¤»¤ë»öÎã¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¤Î¥¹¥«¥¦¥È¡Ë¤È¤¤¤¦¡£