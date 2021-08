コロナ禍の中で行われた東京2020オリンピックでは、選手だけでなく、記者の行動も制限されました。

そんな中で、外国人記者たちの日々の食事を助けたのが、コンビニなど身近な場所で買える食べ物です。その感動を伝える外国人記者のSNS投稿は、連日注目を集めました。

いったいどんな食べ物が好評だったのか、期間中に投稿されたSNSからいくつかを紹介します。

セブン愛用記者のお気に入りは?

・セブン-イレブン「枝豆チップス」ほか

「深夜2時でもセブン-イレブンはまだ空いているかな?枝豆チップスとたまごサンドがとても食べたい(編集部訳、以下同)」(カナダのテレビ局「CBC」のデヴィン・ハーロウ記者の7月24日の投稿より)

大会期間中にたびたびSNSでセブン-イレブンでの購入品を投稿していたハーロウ記者。CBCのニュースサイトではその体験を記事にもしており、コーヒーマシーンで作ったラテや、たまごサンドへの感動を綴っています。

What are the chances 7-11 is open at 2am? I'm really craving those edamame chips and an egg salad sandwich. #Tokyo2020— Devin Heroux (@Devin_Heroux) July 23, 2021

・日本マクドナルド「サムライマック」

「今日東京を離れることはとても悲しい。サムライマックが恋しくなりそうだ」(英紙「デイリーメール」のオリバー・ホルト記者の2021年8月9日のツイッター投稿より)

今年4月にレギュラー商品化された「サムライマック」は、2枚重ねた厚みのある100%ビーフが特徴。日本にもファンが多く、SNSでは「最高に美味しいもんなぁ」「美味しいからしょうがない」といった声が多数寄せられています。

Great sadness leaving Tokyo today - going to miss my Samurai Mac pic.twitter.com/nuVcTGDsso — Oliver Holt (@OllieHolt22) August 9, 2021

「最高のコンビニアイス」とは?

・ローソン「Lチキ」ほか

「ランチはこんな感じ。ローソンのフライドチキンは死ぬほど美味しい」(シンガポールの放送局「CNA」のジャーナリストのマシュー・モハン氏の7月31日の投稿より)

Here's what lunch looked like... Lawson's fried chicken is to die for. #Tokyo2020 pic.twitter.com/Glyk57wE7X — Matthew Mohan (@MatthewMohanCNA) July 31, 2021

またモハン氏はアイスもお気に入りで、特に「チョコモナカジャンボ」と「雪見だいふく」を絶賛していました。

(チョコモナカジャンボと写真とともに)「昨夜、最高のコンビニアイスを見つけてしまった)」(8月2日のツイッター投稿より)

Away from sports and #Tokyo2020, I discovered the best convenience store ice-cream last night... pic.twitter.com/tkbtoBhnNj — Matthew Mohan (@MatthewMohanCNA) August 2, 2021

「今日、私はチョコモナカジャンボに匹敵する対抗馬を見つけた。雪見だいふくだ。歯ごたえのある餅の皮と、その中にあるバニラアイス。今やこれはトップの座を分け合っている)」(8月7日のツイッター投稿より)

Today I found a worthy contender to match the Choco Monaka Jumbo. This is the Yukimi Daifuku and it is wonderful. Chewy mochi skin and vanilla ice cream on the inside. This now shares top spot . #Tokyo2020 https://t.co/X9QxjVjGLE pic.twitter.com/qsO6XU6AGv — Matthew Mohan (@MatthewMohanCNA) August 7, 2021

日本ではおなじみの商品ばかりですが、こうした投稿を受けると、改めて食べてみたくなりますね。みなさんもコンビニで名品を探してみてはいかが?