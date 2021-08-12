櫻坂46・田村保乃の1st写真集『一歩目』（小学館）のパネル展が東京、大阪の全5ヵ所で開催されることが決定。新たな先行カットも公開された。

【写真】櫻坂46・田村保乃の水着カットほか、1st写真集より先行カット

新たに公開された先行カットは題して「朝のフェリー乗り場で」。清々しい朝。沖縄県・石垣島からフェリーで離島へ。その直前のワクワクがにじみ出ており、親近感のある笑顔が印象的なカットだ。

パネル展は写真集発売日の8月17日より、下記の日程で行われる。実施店舗にて、サイン入りパネルプレゼントのキャンペーンも実施予定。

【東京】

・紀伊國屋書店新宿本店（8月17日〜9月5日）

テーマ「北海道・岩見沢：地元の香り」

・SHIBUYA TSUTAYA （8月17日〜8月31日）

テーマ「沖縄・石垣島：旅の香り」

・HMV＆BOOKS SHIBUYA（8月17日〜）

テーマ「北海道・岩見沢＋沖縄・石垣島：地元の香り、旅の香りより抜粋」

【大阪】

・紀伊國屋書店梅田本店（8月17日〜9月5日）

テーマ「北海道・岩見沢：地元の香り」

・HMV＆BOOKS SHINSAIBASHI （8月17日〜）

テーマ「沖縄・石垣島：旅の香り」

櫻坂46・田村保乃1st写真集『一歩目』は小学館より8月17日発売。価格は2200円（税込み）。