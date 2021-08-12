MGN63J/A

写真拡大

　「BCNランキング」2021年1月1日から6月30日の日次集計データによると、ノートPCの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位　LAVIE N15 ネイビーブルー

N1565/AAL（NEC

2位　LAVIE N15 パールホワイト

N1565/AAW（NEC）

3位　MacBook Air Retinaディスプレイモデル スペースグレイ

MGN63J/A（アップル）

4位　LAVIE N15 パールホワイト

N1515/AAW（NEC）

5位　MacBook Air Retinaディスプレイモデル シルバー

MGN93J/A（アップル）

6位　FMV LIFEBOOK AH42/E1 プレミアムホワイト

FMVA42E1W1（富士通

7位　LAVIE N15 ネイビーブルー

N1515/AAL（NEC）

8位　MacBook Air Retinaディスプレイモデル ゴールド

MGND3J/A（アップル）

9位　FMV LIFEBOOK AH53/E3 プレミアムホワイト

FMVA53E3W（富士通）

10位 LAVIE N15 カームレッド

N1565/AAR（NEC）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。