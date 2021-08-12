¿·ÂÎÀ©¤Î¡ØÊó¥¹¥Æ¡Ù¡¢½ÐÈÖ¤Î¸º¤Ã¤¿¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤¿¤Á¤Î¡ÈÈ¿Íð¡É¤¬µ¯¤³¤ë²ÄÇ½À¤â¡©
¡¡6·î30Æü¤ËNHK¤òÄêÇ¯Âà¿¦¤ÇÂà¶É¤·¤¿¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤ÎÂç±Û·ò²ð»á¤¬¡¢10·î¤«¤é¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤Î´ÇÈÄ¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¡ÖÊóÆ»¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Î·îÍË¤«¤éÌÚÍË¤Þ¤Ç¤Î¿·¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Àè¤´¤í¡¢¤½¤ì¤ËÈ¼¤¦¿·ÂÎÀ©¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡·î¡ÁÌÚÍË¤ÏÂç±Û»á¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¡¢Æ±¶É¤Î¾®ÌÚ°ïÊ¿¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÈÆþ¼Ò2Ç¯ÌÜ¤ÎÅÏÊÕÎÜ³¤¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬Ã´Åö¡£¶âÍË¤ÏÉÙÀîÍªÂÀ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¥Õ¥ê¡¼¤ÎÆÁ±ÊÍÈþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬Ã´Åö¤·¡¢ÉÙÀî¥¢¥Ê¤Ï·î¡ÁÌÚ¤Ë¤â¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¶ÉÆâ¤«¤é¤ÏÉÔËþ¤ÎÀ¼¤¬µó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¡¡>>¥Æ¥ìÄ«¡ØÊó¥¹¥Æ¡Ù¡¢Ã¯¤¬¥ê¥¹¥È¥é¤µ¤ì¤ë? ¿·ÂÎÀ©¡¢¸µNHK¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤ÏÂç¤¤Ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤«<<
¡¡¡Ö¿ô»ú¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤éÂç±Û»á¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ê¤éÊ¬¤«¤ë¤¬¡¢¿ô»ú¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶Âç±Û»á¤Ë¹â³Û¤Ê¥®¥ã¥é¤ò»ÙÊ§¤Ã¤ÆÀ©ºîÈñ¤ò¾å¾è¤»¤¹¤ë¤Î¤«¤¬Ææ¡£Áá²ÏÍÎ²ñÄ¹¤Îà»×¤¤ÉÕ¤¿Í»öá¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¶ÉÆâ¤Ç¤ÏÃ¯¤â°ÛÏÀ¤ò¾§¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×(¥Æ¥ìÄ«´Ø·¸¼Ô)
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ÅöÁ³¤Î¤è¤¦¤ËÂç¤¤ÊÉÔËþ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢°ÊÁ°¤Ï¥¬¥Ã¥Ä¥ê¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÇ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÉÙÀî¡¦ÆÁ±Ê¤ÎÎ¾¥¢¥Ê¤Î¤è¤¦¤À¡£
¡¡¡Ö¤â¤È¤â¤È¡¢ÉÙÀî¥¢¥Ê¤ÏÁá²Ï²ñÄ¹¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ç16Ç¯4·î¤«¤é¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤ËÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢·î¡ÁÌÚÍË¤Î4Æü´Ö¤ÎÃ´Åö¤Ë¤Ê¤ê¡¢ºòÇ¯¥³¥í¥Ê¤Ë´¶À÷¤·²óÉü¤·¤¿¸å¡¢6·î¤«¤éÌÚ¡¦¶âÍË¤Î2Æü´Ö¤Ë¸º¤Ã¤¿¡£Áá²Ï²ñÄ¹¤Îà²¸¾ðá¤Ç¥¥ã¥¹¥¿¡¼¹ßÈÄ¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤À¤¬¡¢¿·ÂÎÀ©¤ËÉÔËþ¤òÊç¤é¤»¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï¼þ°Ï¤Ë¥Õ¥ê¡¼Å¾¿È¤ò¤Û¤Î¤á¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡×(¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô)
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ÆÁ±Ê¥¢¥Ê¤Ï¸µÆ±¶É¤Î¥¢¥Ê¤Ç05Ç¯4·î¤ËÂà¼Ò¡£¤·¤«¤·¡¢18Ç¯10·î¡¢¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ13Ç¯¤Ö¤ê¤ËÆ±ÈÖÁÈ¤ËÉüµ¢¤·¤¿¤Î¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡¡¡ÖÅö½é¡¢½µ4¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë½µ1¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÂçÉý¤Ê¼ýÆþ¸º¡£¥Æ¥ìÄ«¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢É×¤ÎÆâÂ¼¸÷ÎÉ¤Ëµ×¤·¤Ö¤ê¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢ÆÁ±Ê¥¢¥Ê¤ò¸ü¶ø¤·¤¿¤¬¡¢¤â¤¦¤¢¤¤é¤á¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢ÆÁ±Ê¥¢¥Ê¤Îà¥ê¥¹¥È¥éá¤Ï¶á¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÆâÂ¼¤Î¼ýÆþ¤À¤±¤Ç¤Þ¤Ã¤¿¤¯º¤¤é¤Ê¤¤ÆÁ±Ê¥¢¥Ê¤À¤±¤Ë¡¢ÉÔËþ¤òÊç¤é¤»¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤ë¤è¤ê¼«Ê¬¤«¤é¹ßÈÄ¤ò¿½¤·½Ð¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×(·ÝÇ½µ¼Ô)¡¡¿·ÂÎÀ©°Ü¹ÔÁ°¤ÎÉñÂæÎ¢¤Ïº®ÆÙ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£