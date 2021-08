『グッド・ファイト』あの人、Amazon製作ニール・ゲイマン「アナンシの血脈」ドラマ版に出演

人気リーガルドラマ『The Good Fight/ザ・グッド・ファイト』でエイドリアン・ボーズマン役を演じたデルロイ・リンドーが、英国の人気SF・ファンタジー作家ニール・ゲイマンの原作「アナンシの血脈」を基にしたAmazonの新シリーズに出演することがわかった。米TVLineが報じた。

公式の情報によれば、新シリーズ『Anansi Boys(原題)』は疎遠になっていた父親"ミスター・ナンシー"に振り回されてきた青年チャーリー・ナンシーに焦点を当てる物語。チャーリーは、実は父がトリックスターの神アナンシだったことを知り、さらにスパイダーという名前の兄弟がいたことも明らかになる。スパイダーと出会うことでチャーリーの人生はより危険に、面白いものになっていく。

この新作でデルロイが演じるのはチャーリーの父ミスター・ナンシー。ミスター・ナンシーは、同じくゲイマンの小説を基にした米StarzのTVシリーズ『アメリカン・ゴッズ』にも登場したキャラクター(演:オーランド・ジョーンズ)だが、続編やスピンオフとして製作されるわけではない。

ゲイマンは「デルロイ・リンドーは舞台・映画の大スターであり、我々は彼を迎えることができてとても幸運です」と喜びをコメント。「彼は深みを秘めた信頼できない父親を演じており、彼の厳かさと魅力が『Anansi Boys』で展開されるのが心から楽しみです」とデルロイへの期待を語った。

なお、同じくゲイマン原作の『グッド・オーメンズ』はAmazon Prime Videoで独占配信中。シーズン2への更新も決まっている。(海外ドラマNAVI)

Photo:『The Good Fight/ザ・グッド・ファイト』(C)2018 CBS Studios Inc. CBS and related logos are trademarks of CBS Broadcasting Inc. All Rights Reserved.