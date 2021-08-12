¡ÖÂç°Â¤ÎÆü¤ËÎ¥º§ÆÏÄó½Ð¡×Ãç¤Î¤¤¤¤»ä¤¿¤Á¤ò¶ì¤·¤á¤¿àÀäË¾Åª¤Ê´·½¬á¡¡¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤ÇÀè±ä¤Ð¤·¤·¤¿¤±¤ì¤É¡Ä
¡ÖÂç°Â¤ÎÆü¤Ë¡¢Î¥º§ÆÏ¤òÄó½Ð¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡¡½÷Àµ¯¶È²È¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÀÐ°æ¥ê¥Ê¤µ¤ó¤¬¤½¤¦¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï7·î¤ÎÂç°ÂµÈÆü¤Ç¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Î¡ÖÀ«¡×¤ò¼è¤êÌá¤¹¤¿¤á¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î»°ß·Î¼²ð¤µ¤ó¤È¥Ú¡¼¥Ñ¡¼Î¥º§¤·¤¿¤«¤é¤Ç¤·¤¿¡£¡Ö»ö¼Âº§¤Ë°Ü¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ø¤É¤¦¤·¤ÆÃç¤Î¤¤¤¤»ä¤¿¤Á¤¬Î¥º§ÆÏ¤ò½Ð¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ëÀÐ°æ¤µ¤ó¤È»°ß·¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÉ×ÉØÊÌÀ«¡¢Áê¼ê¤¬³°¹ñ¿Í¤À¤ÈOK¤Ë¤Ê¤ë¡©¡¡¸½ºß¤ÎÀ©ÅÙ¤ò¥¤¥é¥¹¥È¤Ç²òÀâ¤¹¤ë¤È¡Ä
¤ª¸ß¤¤¤ËÀ«¤òÊÑ¤¨¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡Ö¤ª¸ß¤¤¤ËÀ«¤òÊÑ¤¨¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º§°ùÆÏ¤ò½Ð¤·¤¿Åö»þ¤«¤éÆó¿Í¤È¤â¥Ù¥¹¥È¤ÊÁªÂò¤À¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
À¸ÍýÍÑ¤ÎµÛ¿å¥·¥ç¡¼¥Ä¡ÖNagi¡×¤òÈÎÇä¤¹¤ëBLAST¤ÎÂåÉ½¡¦ÀÐ°æ¥ê¥Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤¦¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£2Ç¯Á°¡¢ÀÐ°æ¤µ¤ó¤¬¸½Âå¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦»°ß·Î¼²ð¤µ¤ó¤ÎÀ«¤Ë²þÀ«¤·¤Æº§°ùÆÏ¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÆó¿Í¤È¤â¤ª¸ß¤¤¤ÎÌ¾Á°¤Î¤Þ¤Þ·ëº§¤·¤¿¤¯¤Æ¡ØÊÌÀ«º§¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤ÇÂÔ¤È¤¦¤«¡Ù¤È¤âÁêÃÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤«¤Ê¤¤¤½¤¦¤â¤Ê¤¤¤Þ¤Þ1Ç¯¤¯¤é¤¤·Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
»ö¼Âº§¤Ç¤Ï»Ò¤É¤â¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤¤Ë¶¦Æ±¿Æ¸¢¤ò»ý¤Æ¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤ÏÆó¿Í¤È¤â¾ù¤ì¤º¡¢¡Ö°ìÅÙ¡¢»ä¤¬Èà¤ÎÀ«¤Ë¤¢¤ï¤»¤ë¤«¤¿¤Á¤Ç·ëº§¤·¤è¤¦¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡£
¤·¤«¤·»°ß·¤µ¤ó¤Ï¡¢ÉÂ±¡¤Î¼õ¿Ç»þ¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¡¢ÀÐ°æ¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¡Ö»°ß·¡×À«¤Ç¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë°ãÏÂ´¶¤¬Êç¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
»°ß·¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥ê¥Ê¤Ï¼«Î©¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼Ò²ñ¤Î½÷À¤ÎÌäÂê¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼«Ê¬»ö²½¤·¤Æ¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¡¢½÷À¤ò¥¨¥ó¥Ñ¥ï¡¼¥á¥ó¥È¤¹¤ë²ñ¼Ò¤òÌðÌÌ¤ËÎ©¤Ã¤Æ·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î»ÑÀª¤Ë¶¦´¶¤·¡¢Âº·É¤·¡¢ÁÇÅ¨¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢µìÍè¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Î·ëº§À©ÅÙ¤Î¤Þ¤Þ¤Ç·ëº§¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¥â¥ä¥â¥ä¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÌ¾Á°¤¬Î¢ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¶ìÄË²þÀ«¤·¤¿ÀÐ°æ¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤ä°ìÉô¤Î¶ä¹Ô¸ýºÂ¤Ê¤É¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ»È¤¤Â³¤±¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ï¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤Ç²þÀ«¼êÂ³¤¤òÀè±ä¤Ð¤·¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢²ñ¼Ò¤ÎÅÐµ¤ÏÊÑ¹¹¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£É½µ¤Ï¡Ö»°ß·Î¤Æà¡ÊÀÐ°æÎ¤Æà¡Ë¡×¡£¡Ö»ä¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Î½çÈÖ¤ÏÈ¿ÂÐ¤Ê¤Î¤Ë¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤Î¤¦¤Á¡¢Éô²°¤ò¼Ú¤ê¤ë»þ¤Ê¤É½»Ì±É¼¤ÎÌ¾Á°¤È°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¼êÂ³¤¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤âÁý¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤À¤ó¤À¤ó¤ÈÌ¾Á°¤¬Î¢ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤ÇÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡£°ÊÁ°¤ÎÊÝ¸±¾Ú¤Èº£¤ÎÊÝ¸±¾Ú¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¡ØµìÀ«¤ÏÀÐ°æ¤Ç¤¹¡Ù¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¡¢µìÀ«¤Ç¼êÂ³¤¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¼ê´Ö¤â¤«¤«¤ë¤·¡¢¤¹¤´¤¯ÉÔ»×µÄ¤½¤¦¤Ê´é¤ò¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×
¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹¤òÃ´Åö¤¹¤ë¼Ò°÷¤Ï¡ÖÅÐµÊíÆ¥ËÜ¤Ë¤âµìÀ«É½µ¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤ÏÀÐ°æ¤Ç½Ð¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È²ñ¼Ò´Ø·¸¤Î½ñÎà¤òÄó½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢º¹¤·Ìá¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÉéÃ´´¶¤ò¤ª¤Ü¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ½ªÅª¤Ë»ö¼Âº§¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤ò·è¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢ÉÂ±¡¤Ç¡ÖÀÐ°æ¤µ¤ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë½÷À¤ò¸«¤«¤±¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÖÈà½÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÎ¢ÊÖ¤Ã¤¿Ì¾Á°¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤Ï¡ØÀÐ°æ¤µ¤ó¤Ã¤Æ¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤Æ¤¤¤¤¤Ê¤¡¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î»þ¤Ë¡Ø¤â¤¦¤¤¤¤¤«¤²¤ó¡¢Ì¾Á°¤òÌá¤½¤¦¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
Ãç¤Î¤¤¤¤Æó¿Í¡¡¤Ê¤¼Î¥º§ÆÏ¤ò¡©¡Ö¤ä¤Ã¤ÈÀÐ°æ¥ê¥Ê¤ËÌá¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤Ä¤¤Þ¤È¤¦¡ÖÎ¥º§ÆÏ¡×¤ò½ñ¤¯¤Î¤Ï¥Ê¡¼¥Ð¥¹¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤ÆÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤ë»ä¤¿¤Á¤¬¡¢¤É¤¦¤·¤ÆÎ¥º§ÆÏ¤ò½ñ¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ç¤·¤¿¡£ÊÌÀ«¤¬Áª¤Ù¤ì¤Ð¤³¤ó¤ÊÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£É×ÉØ¤¬ÊÌ¡¹¤ÎÌ¾»ú¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤³¤È¤°¤é¤¤Áá¤¯Ç§¤á¤Æ¤¯¤ì¤è¡¢¤Ê¤ó¤ÇÇ§¤á¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¤ÈÀäË¾Åª¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
»°ß·¤µ¤ó¤Ï¡Ö¸Ä¿Í¤ä²ÈÄí¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë´·½¬¤Î¤è¤¦¤Ê°Õ¼±¤Ã¤ÆÊÑ¤¨¤Å¤é¤¤¡£ÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î´·½¬¤ÎÌ¾»Ä¤ÎºÇ¤¿¤ë¤â¤Î¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤Î»Ò¤É¤âÀ¤Âå¤Ë¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¤ÈÀÚ¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁÊ¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Î»Ò¤É¤â¤¬½÷¤Î»Ò¤À¤Ã¤¿¤È¤¡¢½÷À¤È¤¤¤¦¥¸¥§¥ó¥À¡¼¤Çº¹ÊÌ¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢À«¤ò¼º¤Ã¤¿¤ê¤È¤¤¤¦¸½¾õ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¼«Ê¬¤¿¤Á¤«¤éÆ°¤¤¤ÆÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¿Æ¤ÎÈ¿±þ¡Ö´¶¾ð¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤Î¤Ë»þ´Ö¡×»ö¼Âº§¤òÊó¹ð¤¹¤ë¤È¡¢ÀÐ°æ¤µ¤ó¤ÎÊì¤«¤é¤Ï¡Ö¾Íè»Ò¤É¤â¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ÆË¡Î§º§¤ò¤·¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¤È¿´ÇÛ¤µ¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤¹¤°»Ò¤É¤â¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤â¸Â¤é¤Ê¤¤¤·¡¢²¿¤è¤ê¼«Ê¬¤¬¿É¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤º¡Ø¼«Ê¬¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤è¤¦¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ»ö¼Âº§¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀÐ°æ¤µ¤ó¤Ï¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
»ö¼Âº§¤ÎÊó¹ð¤òÊ¹¤¤¤¿»°ß·¤µ¤ó¤ÎÊì¤Ï¡¢¡ÖÍý²ò¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢¿´¤Î´¶¾ð¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤Î¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤½¤¦¡×¤È¤¤¤¦È¿±þ¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
»°ß·¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÊì¤Î»þÂå¤Î´·½¬¤ä°Õ¼±¤Ã¤Æº¬¶¯¤¤¤â¤Î¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È²þ¤á¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÊì¤¬°¤¤¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢À¸¤¤Æ¤¤¿¼Ò²ñ¤Î±Æ¶Á¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»þÂå»þÂå¤Ç°Õ¼±¤ò¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤Æ²ÁÃÍ´Ñ¤¬¶¦Í¤Ç¤¤¿¤é¥Ù¥¹¥È¤À¤È»×¤¦¤±¤ì¤É¡¢¶¯À©¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤¤¤Ä¤«¶¦Í¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×
ËÜÅö¤Ë¥¸¥§¥ó¥À¡¼¤¬Ê¿Åù¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ï¡Ä¸½¾õ¤Ç¤Ï96%¤Î½÷À¤¬²þÀ«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²þÀ«¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¾¯¤Ê¤¤ÃËÀ¤ÎÅö»ö¼Ô°Õ¼±¤¬Ë³¤·¤¤¤È¡¢»°ß·¤µ¤ó¤Ï»ØÅ¦¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖËÍ¤Î20Âå¤ÎÃËÀ¤ÎÍ§¿Í¤ËÏÃ¤·¤¿¤È¤¡¢¡Ø¤Ø¡¼¡¢ÊÌÀ«¤Ã¤ÆÁª¤Ù¤ë¤ó¤À¤Í¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ø¤¤¤ä¡¢Áª¤Ù¤Ê¤¤¤è¡£»ö¼Âº§¤Ë¤·¤¿¤ó¤À¤è¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡Ø¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¡Ù¤È¤¢¤Þ¤ê¶½Ì£¤Î¤Ê¤¤´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼Ò²ñ¤Î¶õµ¤´¶¤«¤é¡¢¤¹¤Ç¤Ë¡ØÃË½÷Ê¿Åù¡Ù¤À¤È»×¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¼ã¤¤À¤Âå¤Ë¤³¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬Ì¢±ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¥¸¥§¥ó¥À¡¼¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤Á¤ã¤ó¤È²ò¾Ã¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¤À¤¤¤ÖÀè¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¡¢¤È´íµ¡´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
ÀÐ°æ¤µ¤ó¤ÎÍ§¿Í¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢·ëº§¤¹¤ë»þ¤Ë¡Öµã¤¤Ê¤¬¤éÌ¾Á°¤òÊÑ¤¨¤¿¡×¤È¤¤¤¦½÷À¤â¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤½¤ì¤Ã¤Æ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¤Èµ¿Ìä¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹ÀÐ°æ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç½÷À¤¿¤Á¤¬¶ì¤·¤ß¤ò¤°¤Ã¤È¤³¤é¤¨¤Æ¡¢±£¤ì¤Æµã¤¤¤Æ¤¤¿¡£°ìÊý¤ÇÃËÀ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡ØÉ×ÉØÊÌÀ«¤Ç¤â¤¤¤¤¡£¤Ç¤âËÍ¤ÏºÊ¤ÎÌ¾»ú¤Ë¤¹¤ë¤Î¤ÏÌµÍý¡£¤½¤ì¤Ê¤é½÷À¤¬ÊÑ¤¨¤ë¤è¤Í¡©¤½¤ì¤¬ÉáÄÌ¤À¤«¤é¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¡ØÉáÄÌ¡Ù¤¬Ã¯¤«¤Î¶ì¤·¤ß¤Î¾å¤ÇÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£²þÀ«¤·¤Ê¤¤Â¦¤Ë¤âÅö»ö¼Ô°Õ¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¡¢¤È¶¯¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
ÃËÀ¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È¥Ó¥¸¥Í¥¹¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡©·Ð±Ä¼Ô¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤¢¤Á¤³¤Á¤Ç¥¸¥§¥ó¥À¡¼¥®¥ã¥Ã¥×¤ò´¶¤¸¤ë¤È¤¤¤¦ÀÐ°æ¤µ¤ó¡£¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¤Ê¤ÉÅê»ñ¤Î·èÄê¸¢¤Î¤¢¤ë¿Í¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¬ÃËÀ¤Ç¡¢¡Ö¿ô»ú¤¬Ê¬¤«¤ëÃËÀ¤¬¤¤¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡×¡ÖBLAST¤Î·Ð±Ä¿Ø¤ËÃËÀ¤òÆþ¤ì¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¡Ø·Ð±ÄÁØ¤ò100%½÷À¤Ë¤¹¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¥¢¥Õ¥¡¡¼¥Þ¥Æ¥£¥Ö¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¤â¤ä¤ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¡¢¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤Ç¤½¤¦Àë¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È²ñ¼Ò¤Ë¤â¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤Ë¤â¡ØµÕº¹ÊÌ¤À¡Ù¤È¥¯¥ì¡¼¥à¤¬¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¸½ºß¤ÎÆüËÜ¤Î´ë¶È¤Î·Ð±ÄÁØ¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÃËÀ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤½¤Î¾õ¶·¤Ïº¹ÊÌ¤À¤È»×¤ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¡ã¥¢¥Õ¥¡¡¼¥Þ¥Æ¥£¥Ö¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡§º¹ÊÌ¤ä³Êº¹¤Ê¤ÉÉÔÍø¤Ê¸½¾õ¤Ë¤¤¤ë½¸ÃÄ¤ËÂÐ¤·¤ÆÀÑ¶ËÅª¤ËÀ§ÀµÁ¼ÃÖ¤ò¤È¤ë¤³¤È¡ä
¡Öºþ¤ê¹þ¤ß¡×¤ò¾¯¤·¤º¤Ä²õ¤·¤Æ¤¤¤¯²þÀ«¤ÇÀÐ°æ¤µ¤ó¤¬°ìÈÖ¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¡ÖµìÍè¤ÎÀ©ÅÙ¤Î°ìÍã¤ò¼«Ê¬¤¬Ã´¤¤¡¢¼¡À¤Âå¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¡ØÀÐ°æ¡Ù¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢°ìÊý¤¬É¬¤º¡¢ÆÃ¤Ë½÷À¤¬²þÀ«¤µ¤»¤é¤ì¤ë¡¢²ÈÉãÄ¹À©¤Ë²ÃÃ´¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¶ìÄË¤Ç¤·¤¿¡×
¤À¤«¤é¡¢¤Õ¤¿¤ê¤ÎÀ«¤ò¤¢¤ï¤»¤Æ¡Ö»°ß·¤ÈÀÐ°æ¤Ç¡Ø»°°æ¡Ù¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤é¡¢¥Õ¥§¥¢¤À¤·ÎÉ¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¾Ð¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Õ¤¿¤ê¤Î·ëº§¼°¤Î½àÈ÷¤Ç¤â¡¢¤¤¤¿¤ë¤È¤³¤í¤Ë¡Ö´·½¬¡×¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¾·ÂÔ¾õ¤òºîÀ®¤·¤è¤¦¤È10¼Ò¤Û¤É¤Ç»îºî¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢É½µ¤ÏÉ¬¤º¡Ö¿·Ïº¤¬Àè¡¢¿·ÉØ¤¬¸å¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÃËÀ¤¬Àè¡¢½÷À¤¬¸å¤Ê¤Î¤¬¡ØÅö¤¿¤êÁ°¡Ù¤Ç¡¢Æ±À¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î¤³¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤è¤¦¤ä¤¯1¼Ò¡¢¥«¥¹¥¿¥à¤·¤Æ½çÈÖ¤òÊÑ¤¨¤Æºî¤ì¤ë¤È¤³¤í¤ò¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀÐ°æ¤µ¤ó¡£Éã¿Æ¤È¿·ÉØ¤¬¥Ð¡¼¥¸¥ó¥í¡¼¥É¤òÊâ¤¤¤Æ¡¢¿·Ïº¤ËàÂ÷¤¹á¤è¤¦¤Ê±é½Ð¤â¤»¤º¡¢¡ÖÆþ¾ì¤ÏÆó¿Í¤ÇÊÂ¤ó¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÐ°æ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÉáÄÌ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤é¡¢¥·¥ç¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¤ê¶Ã¤¤¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼Ò²ñ¤ä¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¤Îàºþ¤ê¹þ¤ßá¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤½¤Î¿Í¤¬°¤¤¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¾¯¤·¤º¤Ä²õ¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ê¡¢°ã¤¦ÊýË¡¤òÄó¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ê¤¡¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÆüËÜ¤ò½Ð¤Æ¤¤¤Ã¤¿Êý¤¬Áá¤½¤¦¡×ÀäË¾´¶¿Æ¸¢¤Ê¤É¤òÍýÍ³¤Ë¡¢ÊÌÀ«¤Ç¤ÎË¡Î§º§¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Ï¤Þ¤¿º§°ùÆÏ¤ò½Ð¤½¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÀÐ°æ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Ë¤Ï¡¢²ÈÂ²¤È¤Ï¡¢½÷À¤È¤Ï¡¢ÃËÀ¤È¤Ï¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦µ¬ÈÏ¤¬Â¿¤¹¤®¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤È¤¢¤é¤æ¤ë¤³¤È¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤¬¼ó¤òÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤¤Æ¡¢²á´³¾Ä¤À¤È¤â´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÊÌÀ«¤À¤È²ÈÂ²¤Îå«¤¬²õ¤ì¤ë¡¢°ìÂÎ´¶¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦·üÇ°¤ò¸À¤¦¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢96%¤Î½÷À¤Ï¡¢¼Â¤Î¿Æ¤ÈÌ¾»ú¤¬°ã¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤¦¤·¤¿È¯¸À¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬°ìÅÙ¤Ç¤â¡ØÀ«¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ù¤ÈÆ¬¤Ë¤è¤®¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢²þÀ«¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤ÎÈ¯¸À¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
À¼¤ò¤¢¤²¤¿¤êÅêÉ¼¹ÔÆ°¤Ç¼¨¤·¤¿¤ê¤·¤ÆÀ©ÅÙ¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀÐ°æ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÆüËÜ¤ò½Ð¤Æ¤¤¤Ã¤¿Êý¤¬Áá¤½¤¦¤È¤¤¤¦ÀäË¾´¶¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÇÏª¤·¤Þ¤¹¡£
»°ß·¤µ¤ó¤Ï¡ÖËÍ¤â¼«Ê¬¤ÎÀ«¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤ÏÄñ¹³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ê¤éÁê¼ê¤Ëµá¤á¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡¢¤¹¤´¤¯¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¿¤À¡¢¥ê¥Ê¤È·ëº§¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤À¤³¦Àþ¤Î¼«Ê¬¤¬¤¤¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤Ëµ¤¤Å¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤¡¤È»þÀÞ»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÃËÀ¤È¤¤¤¦à¶¯¤¤Î©¾ìá¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÃ¯¤«¤ÎÉÔÊ¿Åù¤Ëµ¤¤Å¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¤¤Þ·èÄê¼Ô¤ËÃËÀ¤¬Â¿¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤ó¤Ê°Õ¼±¤ò»ý¤Ã¤¿ÃËÀ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¡¢Ê¿Åù¤Ê¼Ò²ñ¤Ë¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¶á¤Å¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
À¯¼£²È¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡½¡½¼èºà¤ò½ª¤¨¤ÆÆüËÜ¤ò½Ð¤Æ¤¤¤Ã¤¿Êý¤¬Áá¤¤¤«¤â¡½¡½¡£
¤½¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¼ã¤¤À¤Âå¤Ë¸À¤ï¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¼Ò²ñ¤Ë¡¢¶»¤¬¶ì¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²þÀ«¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¤ì°ã¤Ã¤ÆÎ¥º§¤·¤¿¥«¥Ã¥×¥ë¤ä¡¢²þÀ«¤¬·ù¤Ç·ëº§¤ò¤¿¤á¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥«¥Ã¥×¥ë¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¾¯»Ò²½ÌäÂê¤¬¶«¤Ð¤ì¡¢½÷À¤¬µ±¤¯¼Ò²ñ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«¤Ï¡ÖÁªÂòÀ©¡×¤Ç¤¹¡£Æ±À«É×ÉØ¤Ç¤¤¤¿¤¤¥«¥Ã¥×¥ë¤ÏÆ±À«¤ò¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌ¾Á°¤Ç·ëº§¤·¤¿¤¤¥«¥Ã¥×¥ë¤ÏÊÌÀ«¤òÁª¤Ù¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£É®¼Ô¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¿´ÃÏ¤¤¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¹¬¤»¤ËÀ¸¤¤ë¿Í¤¬àÁý¤¨¤ëáÀ©ÅÙ¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¤Ç¤â¡¢¹ñºÝ·ëº§¤ÎÉ×ÉØ¤ä»ö¼Âº§¡¢Î¥º§²ÈÄí¤Ê¤É¡¢É×ÉØ¡¦¿Æ»Ò¤¬ÊÌÀ«¤Î²ÈÄí¤Ï¿ôÂ¿¤¯Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£ÅöÁ³¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ÇÃ¯¤«¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÅö»ö¼Ô²ÈÂ²¤Ë¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ß¤ó¤ÊÃç¤¬¤¤¤¤¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¿Æ¸¢¤äÇÛ¶ö¼Ô¹µ½ü¤Ê¤É¡Ö»ö¼Âº§¡×¤Ë¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤éË¡Î§º§¤Ë¡ÖÊÌÀ«¡×¤ÎÁªÂò»è¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤½¤Î´ê¤¤¤ò³ð¤¨¤ë¤Î¤¬¤Ê¤¼¤½¤ó¤Ê¤ËÆñ¤·¤¤¤Î¤À¤í¤¦¡¢¤Ê¤¼Â¾¿Í¤Î²ÈÂ²¤Î¤¢¤êÊý¤Ë¸ý¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤À¤í¤¦¡½¡½¡£¤º¤Ã¤Èµ¿Ìä¤Ë»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢²þÀ«¤Ç¶ì¤·¤à¿Í¤¿¤Á¤Î»×¤¤¤ò¼èºà¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2021Ç¯4·î¤ÎÄ«Æü¿·Ê¹¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº¡ÊÅÅÏÃ¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Í¿ÅÞ¡¦¼«Ì±ÅÞ¤Î»Ù»ýÁØ¤Ç¤â¡¢À©ÅÙ¤Ø¤Î¡Ö»¿À®¡×¤¬6³ä¤òÄ¶¤¨¡¢¡ÖÈ¿ÂÐ¡×¤Î3³ä¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£À¯¼£²È¤Ë¤Ï¡¢²þÀ«¤Ç¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤ÎÀ¼¤ò¤¤Á¤ó¤È¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£