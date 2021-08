一般社団法人RTA in Japanは、チャリティRTAイベント「RTA in Japan Summer 2021」を本日8月11日12:00より開催し、ゲームのスケジュールを公開した。開催期間は8月11日から8月15日までとなり、Twitchで配信中だ。

また見逃した人でもTwitchおよび、YouTubeでアーカイブを視聴することができる。

「RTA in Japan Summer 2021」は、日本で開催される大規模RTAイベント。RTAプレイヤーが一同に介し、それぞれの持ちゲームをRTAとして挑戦する。

RTAとは、ゲームを最初からプレイして実時間でどれだけ早くクリアできるのかを競う遊び方。海外では「Speedrun」(スピードラン)として知られる。“実際の時間”でいかに早くクリアするかを競うものから、リアルタイムアタックと呼ばれており、RTAはその略称となる。

またグッズの収益は、売上から事務手数料を引いた額が「国境なき医師団」の「新型コロナウイルス感染症危機対応募金」に寄付される。

今回、発表されたゲームのスケジュールは以下のとおり。

8時間にもおよぶ『ドラゴンクエストVIII 空と海と大地と呪われし姫君』や、セガサターン向けの暗黒ガンシューティング『デスクリムゾン』、高い難易度をほこる『SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE』や『CUPHEAD』、周辺機器を使って実際に体を動かして遊ぶ『リングフィットアドベンチャー』など、多彩なゲームがラインナップされている。

8月11日:

12:00 ポケットモンスター ソード&シールド

16:45 ポケパークWii 〜ピカチュウの大冒険〜

19:25 Inmost

20:35 CUPHEAD

21:40 ケモノヒーローズ

22:30 LOVE 2: kuso

22:55 Super Cable Boy

23:50 Donut County

8月12日:

00:45 10秒走 RETURNS

01:23 ドラゴンクエストVIII 空と海と大地と呪われし姫君

09:33 ソフィーのアトリエ 〜不思議な本の錬金術士〜 DX

12:03 ゼルダ無双 厄災の黙示録

16:18 デスクリムゾン

17:18 エアホッケー@GAMEPACK

17:43 ペプシマン

18:28 ビューティフルジョー

19:23 Phoenotopia:Awakening

21:33 メタルスラッグ5

22:08 テイルズオブデスティニー ディレクターズカット

8月13日:

03:28 クラッシュ・バンディクー4 とんでもマルチバース

05:33 ゼルダの伝説 神々のトライフォース

06:45 星のカービィ スターアライズ

08:25 星のカービィ ロボボプラネット

10:20 メジャー Wii パーフェクトクローザー

10:40 マリオテニスアドバンス

12:30 野生動物運動会

13:10 カニノケンカ -Fight Crab-

14:05 Age of Empires III: Definitive Edition

15:15 デススマイルズメガブラックレーベル

16:25 聖剣伝説3 TRIALS of MANA

19:50 バレットウィッチ

20:30 ASTRO’s PLAYROOM

21:15 SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE

22:15 Indivisible

8月14日:

00:50 零〜zero〜

02:30 Bloodstained: Curse of the Moon 2

03:30 ロックマン4

04:30 白き鋼鉄のX THE OUT OF GUNVOLT

05:25 デモンズブレイゾン 魔界村 紋章編

06:25 Golf It!

07:15 Wild Guns

07:50 ミスタードリラーアンコール

08:30 はたらくUFO

09:10 Dr.エッグマンのミーンビーンマシーン

09:35 遊戯王ファイブディーズ ウィーリーブレイカーズ

10:30 マリオカート64

11:15 首都高バトル01

12:50 ギャラクティックストーム

13:25 東方紺珠伝 〜 Legacy of Lunatic Kingdom.

14:25 東方紅輝心

15:05 Hollow Knight

16:05 サイバーシャドウ

17:25 スーパーマリオギャラクシー2

20:47 ソニックアドベンチャー2

21:52 バイオハザード(1996)

23:17 バイオハザード4

8月15日:

01:17 ファイアーエムブレム 蒼炎の軌跡

03:57 Deathstate

04:19 魔法使いハナビィ

04:51 サルゲッチュ3

06:16 バーニングレンジャー

07:06 快速天使

07:46 高橋名人の冒険島3

08:26 ザ・グレイトバトルII ラストファイターツイン

09:21 謎の村雨城

09:51 俺の料理

10:38 ドンキーコング(GB)

12:23 XIゴ

13:13 バトルガレッガ

14:23 DanceDanceRevolution SuperNOVA

15:03 新・北海道4000km

16:09 桃太郎電鉄〜昭和 平成 令和も定番!〜

18:49 リングフィットアドベンチャー