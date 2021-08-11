¡ÖÂ©»Ò¤È¥Ç¡¼¥È¡×¤Ë¤Ò¤½¤àà´í¸±¤Ê°ìÀþá¡¡Îø°¦¤¸¤ã¤Ê¤¯½êÍ¤Î°Ç¡¡»Ò¤É¤â¤ËÍê¤é¤º¡Ö¼«Ê¬¤Ç¼«Î©¤ò¡×
¡ÚÂ©»Ò¤È¥Ç¡¼¥È¡Á¿Æ»Ò¤Îµ÷Î¥´¶¹Í¤¨¤¿¡Á¡Û
Â©»Ò¤ÏÊì¿Æ¤Î¡Ö¾®¤µ¤ÊÈà»á¡×¡½¡½¡©
¹¹ð¤Ç¤â£Ó£Î£Ó¾å¤Ç¤â¡¢Êì¤ÈÂ©»Ò¤Î¡ÖÎø¿Í¡×¤Î¤è¤¦¤Ê´Ø·¸¤¬¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ËÈ¯¿®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖÊì¤ÈÂ©»Ò¤Î¡¢»þ¤Ë´ÅÈþ¤Ç½Å¶ì¤·¤¤´Ø·¸¤¬¡¢ÆüËÜ¼Ò²ñ¤Î¹üÁÈ¤ß¤ò¤«¤¿¤Áºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡£Ãø½ñ¤Ç¤½¤¦»ØÅ¦¤·¤¿¼Ò²ñ³Ø¼Ô¡¦ÉÊÅÄÃÎÈþ¤µ¤ó¤Ë¡¢£´¿Í¤Îµ¼Ô¤¬Êì¤ÈÂ©»Ò¤Îµ÷Î¥´¶¤ä´í¤¦¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÒÏÃ¤·¤¿¿Í¡Ó
ÉÊÅÄÃÎÈþ¤µ¤ó¡§¡¡¼Ò²ñ³Ø¼Ô¡£¡Ø¡ÖÊì¤ÈÂ©»Ò¡×¤ÎÆüËÜÏÀ¡ÙÃø¼Ô¡£Áá°ðÅÄÂçÁí¹ç¿ÍÊ¸²Ê³Ø¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼¾·æÛ¸¦µæ°÷¡£
ÅÄÞ¼»ç¿¥¡Êµ¼Ô¡Ë¡§¡¡Â©»Ò¡Ê£´¡Ë¤Ë¤Ï¥Þ¥¶¥³¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â»ÒÎ¥¤ì¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï¼«Ê¬¤ÎÊý¡©¡¡µ÷Î¥´¶¤ËÇº¤ßÃæ¡£
¾¾Àî´õ¼Â¡Êµ¼Ô¡Ë¡§¡¡Ä¹ÃË¡Ê£²¡Ë¤Ë¤È¤¤á¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡ÖÂ©»Ò¤Ë¥¥å¥ó¤·¤Æ²¿¤¬°¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¿åÌî°´¡Êµ¼Ô¡Ë¡§¡¡»Ò¤É¤â¤Îº¢¡¢¿Æ¤È¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤À¤êÊú¤Ã¤³¤µ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤¬¶ì¼ê¤À¤Ã¤¿¡£
¶¶ËÜ²ÂÆà¡Êµ¼Ô¡Ë¡§¡¡Â©»Ò¡Ê£µ¡Ë¤Î¿²´é¤ò¸«¤ë¤È¡ÖÆüÃæ»¶¡¹ÅÜ¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¤ó¤À¤è¤Ê¤¢¡×¤ÈÈè¤ì¤¬¿á¤ÃÈô¤Ö¡£
¡Ú¥Þ¥ó¥¬¡Û»Ò¤É¤â¤È¤Î´Ø·¸¡¢Îø¿Í¤ËÎã¤¨¤ë¤È¡Ä¡¡¡Öµ¤Ê¬¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡×Ì¡²è¤«¤éÅÁ¤ï¤ë¡¢°é»ù¤Î²á¹ó¤µ
¡ÖÉã¤ÈÌ¼¡×¤Ê¤é¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¡©ÅÄÞ¼¡ËÊì¤ÈÂ©»Ò¤Î½ÉÇñ¥×¥é¥ó¤Ë¡ÖÂ©»Ò¤È¥Ç¡¼¥È¡×¤ò²¡¤·½Ð¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ï£Ó£Î£Ó¤Ç»¿ÈÝ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
ÉÊÅÄ¡Ë¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤Ë¤â¡¢²¾¤Ë¤³¤ì¤¬Éã¤ÈÌ¼¤À¤Ã¤¿¤éÌÀ¤é¤«¤Ë¤Þ¤º¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤È¤¤¤¦À¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Æ±´¶¤Ç¤¹¡£Éã¤ÈÌ¼¤Ç¥À¥á¤Ê¤é¡¢Êì¤ÈÂ©»Ò¤â¤Þ¤º¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
º£¤Î»þÂå¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¤Ç½÷À¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Æ²¡¹¤È»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡Ö¥Þ¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¤¡×¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡Ä¡Ä¡£
ÅÄÞ¼¡Ë¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÉãÌ¼´Ø·¸¤Ë¤¢¤ê¤¬¤Á¤À¤Ã¤¿¡¢¿Æ¤¬¤¤¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾å²¼´Ø·¸¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¡¢º£ÅÙ¤ÏÊì¡¦Â©»Ò´Ø·¸¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¡©
ÉÊÅÄ¡Ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£µ¤¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¤¤È¡¢¤¿¤ÀµÕ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»þÂå¤¬Ìá¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
ÅÄÞ¼¡Ë¡ÖÂ©»Ò¤È¥Ç¡¼¥È¡×¤Ã¤Æ¡¢ÀÎ¤Î¤¤¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Æ¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢°ì¸«Ê¿Åù¤ËÀÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ËÊ¹¤³¤¨¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡£
ÉÊÅÄ¡Ë¼çÂÎ¤È¤·¤Æ¤É¤Ã¤Á¤¬¡Ö¥Ç¡¼¥È¡×¤ò¤·¤¿¤¤¤Î¡©¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤¹¤Í¡£Â©»Ò¤ÏÃÇ¤ì¤Ê¤¤¤¢¤ë¤¤¤Ï×ÖÅÙ¡Ê¤½¤ó¤¿¤¯¡Ë¤»¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ê¤é¤Ð¡¢¤½¤Î»þÅÀ¤Ç¥Õ¥é¥Ã¥È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤·¡¢Êì¤«¤é¤Î¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤Ë¤¢¤¿¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£ÃÇ¤ì¤Ê¤¤´Ø·¸¤òÄ¹Ç¯¤«¤±¤Æºî¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ê¿Åù¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤À¡¢Êì¿ÆËÜ¿Í¤À¤±¤ÎÌäÂê¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£»ä¤¬¤º¤Ã¤È¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏÀìÌç²È¤â´Þ¤á¤Æ¡ÖÊì»ÒÊ¬Î¥¡×¤òÂ¥¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¡£¤¤¤Þ¡¢£Ó£Î£Ó¤Ç¸«¤»¤ë¤È¤¤¤¦¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤¬¤½¤ì¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Â©»Ò°Ê³°¡¢Èà»á¤¬¤¤¤Ê¤¤¡©ÅÄÞ¼¡Ë¤½¤ì¤³¤½£Ó£Î£Ó¤ä£Ã£Í¤Ç¡ÖÂ©»Ò¡á¾®¤µ¤ÊÈà»á¡×¤È¤¤¤¦¤È¤é¤¨Êý¤Ã¤Æ¡¢¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÉÊÅÄ¡Ë¤¤Ã¤È¡ÖÈà»á¡×¤¬¤¤¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡¢Â©»Ò°Ê³°¡£µæ¶Ë¤Ë¤ÏÉ×¤ò°¦¤·¤Æ¤Ê¤¤¤·°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£É×¤ÈºÊ¤È¤¤¤¦´Ø·¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£»Ò¤É¤â¤¬À¸¤Þ¤ì¤ëÁ°¤Ï¡¢É×¤¬Îø°¦ÂÐ¾Ý¤Ê¤Î¤Ë¡£
¾¾Àî¡Ëº£¤¹¤´¤¯¤É¤¤Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£É×¤ò°¦¤·¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢»º¸å¤Ë´Ä¶¤¬ÊÑ²½¤·¡¢É×ÉØ´Ø·¸¤âÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö°¦¤µ¤ì¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¡¢Â©»Ò¤Ø¤Î¡Ö¥¥å¥ó¡×¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ä¡Ä¡£
°é»ù¤Î»þ´Ö¤Ï±¦¸ª¾å¤¬¤êÉÊÅÄ¡Ë¼þ¤ê¤«¤é¿Æ¤Ø¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£»Å»ö¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢°é»ù¤Ë¤«¤±¤ë»þ´Ö¤ÏÉãÊì¤È¤â¤Ë±¦¸ª¾å¤¬¤ê¡£ÁíÌ³¾Ê¤ÎÄ´ºº¤ò¸«¤ë¸Â¤ê¡¢Åý·×¤¬¼è¤é¤ì»Ï¤á¤¿1986Ç¯¤«¤é2016Ç¯¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤ÈÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢»Ò¤É¤â¤«¤é¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ê¤¢¤Þ¤ê¤Ë¼ê¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¹¤®¤Æ¡Ë¼ÙËâ¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£
¿åÌî¡Ë»ä¤Ï¿Æ¤Ë¤«¤Þ¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬¶ì¼ê¤Ê»Ò¤É¤â¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î´¶³Ð¤¬¤È¤Æ¤â¤è¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ë¤Ï¡¢Ë»¤·¤¤¤Î¤Ë²È»ö¤È°é»ù¤ò°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¹þ¤à¼ö¤¤¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÉÊÅÄ¡Ë¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥®¥ê¥¹¤ÇÄ´ºº¤¹¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ï°é»ù¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉÔ»×µÄ¤Ê¥¿¥Ö¡¼¤ä°µÎÏ¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤è¤¦¤ËÂ¾¤Î¹ñ¤«¤é¤Ï¸«¤¨¤ë¡£
¿åÌî¡Ë¤Ê¤ë¤Û¤É¡Ä¡Ä¡£
¡Ö¼«Î©¤ÎÉÂ¡×¤Ë¤«¤«¤ë¿Æ¡¡ÉÊÅÄ¡Ë¤¿¤À¡¢¸·¤·¤¤¸À¤¤Êý¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢¼«Ê¬¤¬¤É¤¦¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¼þ¤ê¤«¤é¤É¤¦¸«¤é¤ì¤ë¤«¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¡£¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤Ë³Î¿®¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡£
¤À¤«¤é¡¢µæ¶Ë¤Ë¤Ï¡Ö¼«Î©¤ÎÉÂ¡×¤Ê¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿Æ¼«¿È¤¬¼«Î©¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¡¢»Ò¤É¤â¤Î¤³¤È¤Ï¼«Î©¤µ¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢Â©»Ò¤È°ã¤Ã¤ÆÌ¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïº£¡¢Â¿¤¯¤ÎÊì¿Æ¤¬°Õ¼±Åª¤Ë¼«Î©¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
¿åÌî¡Ë¤·¤Ã¤«¤ê°Õ¸«¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÊÙ¶¯¤·¤Æ¡¢¤ß¤¿¤¤¤Êµ¡±¿¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¤Í¡£
ÉÊÅÄ¡Ë¤Ç¤âÂ©»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤½¤¦¤·¤Ê¤¤¿Æ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤½¤ì¤¬¤µ¤é¤Ë¼¡À¤Âå¤ÎÃË½÷¤Î¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤äÃË½÷ÉÔÊ¿Åù¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡£
ÅÄÞ¼¡Ë¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
ÉÊÅÄ¡ËÂ©»Ò¤Ë¼«Î©¤ò¶¯Í×¤»¤º¤Ë´Å¤ä¤«¤·¤¿¾õ¶·¤Ç°é¤Æ¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢ÃËÀ¤Ï¡¢ËÜÅö¤ÎÊ¿Åù¤äÂÐÅù¤¬Íý²ò¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼Ò²ñ¤Ë½Ð¤Æ¤«¤é¤â¡¢¿Í¤È¤¤Á¤ó¤Èµ÷Î¥¤ò¼è¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤´Ø·¸À¤Î¤â¤È¤Ç¡¢°Õ»×·èÄê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¤·¤«¤â¡¢Ì¼¤ÎÊý¤Ï°Æ³°¡¢¼«Î©¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë°é¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¿Æ¤¬Â¿¤¤¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ°é¤Ã¤¿½÷À¤¿¤Á¤Ï¡¢¼«Î©¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÃËÀ¤ò¤¢¤Þ¤êÁª¤Ó¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡£·ë²ÌÅª¤Ë¡¢°Õ¿Þ¤»¤º¤Ë¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤¤¤Á¤¤¤Á¡Ö¥Ç¡¼¥È¡×¤È¸À¤¦ÍýÍ³¤Ï¡©¶¶ËÜ¡Ë¤Ê¤ë¤Û¤É¡Ä¡Ä¡£¡ÖÂ©»Ò¤È¥Ç¡¼¥È¡×¤ËÏÃ¤òÌá¤¹¤È¡¢º£²ó¤Î½ÉÇñ¥×¥é¥ó¤Ë¸Â¤é¤º¡¢»÷¤¿¤è¤¦¤Ê£Ã£Í¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ã±¤Ë¸ÀÍÕ¤ÎÌäÂê¤È¤¤¤¦ÈãÈ½¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¥Ç¡¼¥È¤Ï¹¤¤°ÕÌ£¤ËÂª¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ë¡¢À°¦Åª¤Ë¸«¤ë¤Î¤¬¤ª¤«¤·¤¤¡×¤È¸À¤¦¿Í¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÊÅÄ¡Ë¤Ò¤È¤Ä»×¤¦¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤¤¤Á¤¤¤Á¥Ç¡¼¥È¤È¸À¤ï¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡©ÆÃÊÌ´¶¤ò½Ð¤¹¥ï¡¼¥É¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ÉáÄÌ¤ÎÆü¾ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢ÌäÂê»ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ç¤â¤Ê¤¤¤«¤é¡£
¶¶ËÜ¡Ë¡Ö»Ò¤É¤â¤È³Ú¤·¤¯¤ª½Ð¤«¤±¡×¤Ê¤é¤è¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ä¡Ä¡©
ÉÊÅÄ¡Ë¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥Ç¡¼¥È¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¸ì´¶¤Ë¤Ï¡¢Â¾¤Î¿Í¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¤¤´¶³Ð¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¡£Ìµ°Õ¼±¤Ë¤Ç¤â¡£
¾¾Àî¡Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ç¤Ï¡Ö#Â©»Ò¤È¥Ç¡¼¥È¡×¤Ç11Ëü·ï°Ê¾åÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¿¥°¤òÉÕ¤±¤ÆÅê¹Æ¤¹¤ë¤È¤¤Ë¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤È¤ª½Ð¤«¤±¡×¤è¤ê¤â¡ÖÂ©»Ò¤È¥Ç¡¼¥È¡×¤ÎÊý¤¬¥¥é¥¥é¤·¤Æ¸«¤¨¤ë¤Î¤«¤â¡£¤¤Ã¤ÈÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢À°¦Åª¤Ê¤³¤È¤Ï°Õ¿Þ¤·¤Æ¤Ê¤¤¤±¤É¡¢»È¤Ã¤Á¤ã¤¦¡£
¡ÖÍ§Ã£¤È¥é¥ó¥Á¡×¤è¤ê¡Ö½÷»Ò²ñ¡×¤ÎÊý¤¬¥¥é¥¥é¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡£
ÉÊÅÄ¡Ë¤½¤ì¤Ï¤¢¤ê¤½¤¦¡£¤Ç¤â¡¢¸ÀÍÕ¤Î»È¤¤Êý¤Ã¤ÆÂç»ö¡£»ä¤Ï¡Ö½÷»Ò²ñ¡×¤â»È¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤É¤¦¤·¤Æ¤â¸Å¤¤¥¸¥§¥ó¥À¡¼´Ñ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢Êì¤ÈÂ©»Ò¤Î¥é¥Ö¥é¥Ö´Ø·¸¤À¤Ã¤¿¤ê¤ò¶¯¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ÆüËÜ¤Î¸ÅÁØ¤¬É½¤Ë½Ð¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡£ ¤½¤·¤Æ¤½¤¦¤¤¤¦¥¿¥°¤ò¤Ä¤±¤ë¤È¥¦¥±¤ë¤«¤é¥É¥é¥¤¥Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
Îø°¦¡¦¥Ú¥Ã¥È¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸ÀÍÕ¤Ï¡Ä¾¾Àî¡Ë¤Û¤«¤Ë¡¢£Ó£Î£Ó»þÂå¤À¤«¤é¤³¤½ÉÊÅÄ¤µ¤ó¤¬µ¤¤ò¤Ä¤±¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¦¸ÀÍÕÁª¤Ó¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ÉÊÅÄ¡ËÎø°¦¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸ÀÍÕ¤ä¥Ú¥Ã¥È¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸ÀÍÕ¤ò»Ò¤É¤â¤Ë»È¤¦¤Î¤Ï¡¢Î¾Êý¤È¤âµ¤¤ò¤Ä¤±¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡Ö¶»¥¥å¥ó¡×¤È¤«¤Í¡£
¾¾Àî¡ËºÇ½é¤Ï¤¿¤À¡Ö»Ò¤É¤â¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤æ¤¨¤Î¹Ô°Ù¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ì¤ò¡Ö¥Ç¡¼¥È¡×¤ä¡Ö¶»¥¥å¥ó¡×¤È¸À¤¤»Ï¤á¤¿½Ö´Ö¤Ë¡¢¸ÀÍÕ¤«¤éÎø¿Í²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡©
ÉÊÅÄ¡ËÁÇÄ¾¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¤Ã¤Æ¶»¤¬¥¥å¥ó¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¿´ÇÛ¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£
ÅÄÞ¼¡ËÊì¿Æ¤¬¤³¤³¤«¤é¤Ï°ìÀþ¤òÆ§¤ß±Û¤¨¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
ÉÊÅÄ¡Ë¼«Ê¬¤ÎÉÕÂ°Êª¡¢¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤Ë¤·¤Ê¤¤¡¢¼«Ê¬¤Î³Ú¤·¤ß¤Î¤¿¤á¤Ë»È¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Â©»Ò¤ÏÊì¤Î´é¿§¤òÌµ°Õ¼±¤Þ¤ÇÆÉ¤ß¼è¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ»Ò¤É¤â¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î»Ò¤ÏËÜÅö¤Ë²¿¤ò¤·¤¿¤¤¤«¡©¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤È¤«¤Á¹ç¤¤¤Þ¤¹¤è¡£·ë¹½¡£¤Ç¤â¤»¤á¤ÆÈ¾Ê¬¤Ï¤æ¤º¤Ã¤Æ¡¢¤·¤¿¤¤¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¯ÉÕ¤¹ç¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È»×¤¦¡£
ÅÄÞ¼¡Ë¤È¤Ï¤¤¤¨»þ´Ö¤ÈÂÎÎÏ¤Î¸Â³¦¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡£
ÉÊÅÄ¡ËÁ´Éô¤ÏÌµÍý¤À¤«¤é¡¢Äø¤è¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤Í¡Ê¾Ð¡Ë
²È¤ÇÂ©»Ò¤È»þ´Ö¤¬¤Ç¤¤Æ¡Ä¡¡ÉÊÅÄ¡Ë¤Ç¤â¡¢Â©»Ò¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤³¤Ã¤Á¤¬¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤Î¤ÇµÕ¤Ë³Ú¤ÊÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
¤¢¤È¡¢Êì¤¬Íê¤ëÀè¤Ï¡¢Â©»Ò¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢É×¤«¼«Ê¬¤À¤È¶¯¤¯Ç°¤¸¤Æ¤¤¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼«Ê¬¤Ï¼«Ê¬¤Ç¼«Î©¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£¼«Ê¬¤Î³Ú¤·¤¤¤â¤Î¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤Ï¤ªÍ§Ã£¤È¤Î¸òÎ®¤¬À©¸Â¤µ¤ì¤Æ¤Ä¤é¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£
¾¾Àî¡Ëº£¤Î»þ´ü¤Ï¡¢²ÈÂ²°Ê³°¤Î¿Í¤ÈÍ·¤Ö¤Î¤âÂçÊÑ¡£¤½¤ì¤ÇÍ¾·×¤ËÂ©»Ò¤È¤Ù¤Ã¤¿¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤â¡£
ÉÊÅÄ¡Ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡ª¤³¤Î´Ä¶¡¢´í¸±¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤µ¤é¤Ë°ìÃÊ³¬¶¯¤¯µ¤¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¡£¥³¥í¥Ê¤ÇÈèÏ«¤â¸Â³¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤ò¤È¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ò¡ÖÊì¤ÈÂ©»Ò¤Î´Ø·¸¡×¤ò¤è¤ê¿¼¤¯¹Í¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¡¢ÉÊÅÄ¤µ¤ó¤Î¤ª¤¹¤¹¤áºîÉÊ¡Ó
¡¦±Ç²è¡ÖMOTHER ¥Þ¥¶¡¼¡×¡ÊÂç¿¹Î©»Ì´ÆÆÄ¡¢Ä¹ß·¤Þ¤µ¤ß¼ç±é¡Ë
¡¦¡ÖÃ¯¤â¥Ü¥¯¤ò¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤: ¤Ê¤¼17ºÐ¤Î¾¯Ç¯¤Ï¡¢ÁÄÉãÊì¤ò»¦³²¤·¤¿¤Î¤«¡×¡Ê¥Ý¥×¥éÊ¸¸Ë¡¢ ±Ç²è¤Î¸µ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë»ö·ï¤ò¼èºà¤·¤¿ËÜ¡Ë
¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡ÚÂ©»Ò¤È¥Ç¡¼¥È¡Á¿Æ»Ò¤Îµ÷Î¥´¶¹Í¤¨¤¿¡Á¡Û
º£Ç¯5·î¡¢¡Ö¥Þ¥Þ¤ÈÂ©»Ò¤Î½é¤á¤Æ¤Î¤ªÇñ¤Þ¤ê¥Ç¡¼¥È¡×¤ò¤¦¤¿¤Ã¤¿¥Û¥Æ¥ë¤Î½ÉÇñ¥×¥é¥ó¤¬¡¢SNS¾å¤ÇÈãÈ½¤òÍá¤Ó¤¿¸å¡¢ºï½ü¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
CM¤äSNS¤Ç¿È¶á¤Ë¸«¤«¤±¤ë¡Ö»Ò¤É¤â¤È¥Ç¡¼¥È¡×¤È¤¤¤¦É½¸½¡£»Ò¤É¤â¤Ø¤Î°¦¾ð¤«¤é¤¯¤ë¤â¤Î¤À¤«¤éÌÜ¤¯¤¸¤é¤òÎ©¤Æ¤ë¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤ä¤â¤ä¤òÊú¤¨¤¿»Ò°é¤ÆÃæ¤Îµ¼Ô¤¿¤Á¤¬¡¢ÀìÌç²È¤È¤È¤â¤Ë²þ¤á¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢»Ò°é¤Æ¤Îºß¤êÊý¤ä¡¢¼Ò²ñ¤¬»Ò¤É¤â¤È¤É¤¦¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¸½Âå¤Î¡Ö¿Æ»Ò¤Îµ÷Î¥´¶¡×¤ò¤Ò¤â¤È¤¯¥Ò¥ó¥È¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£8·î15Æü¤Þ¤ÇÏ¢Æü¡¢µ»ö¤òÇÛ¿®¤·¤Þ¤¹¡£¤´°Õ¸«¤äÂÎ¸³¤ò¤ª´ó¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£Ï¢ÍíÀè¤òÌÀµ¤Î¾å¡¢ dkh@asahi.com ¤Ø¡£¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤´°Õ¸«¤Ï¡¢Ä«Æü¿·Ê¹»æÌÌ¤Ë·ÇºÜ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£