»æÌÌËä¤á¤ë1Ëü4Àé¤ÎÅÀ¡ÖÄ»È©¤¬Î©¤Ã¤¿¡×Ä¹ºê¿·Ê¹¡¢8·î9Æü¤Ø¤Î»×¤¤¡Ö¥¹¥ë¡¼¡×¤µ¤»¤Ê¤¤¤¿¤áà°ãÏÂ´¶á±é½Ð
»æÌÌ¤òËä¤á¿Ô¤¯¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢¤Ó¤Ã¤·¤ê¤ÈÊÂ¤ó¤ÀÌµ¿ô¤ÎÅÀ¡½¡½¡£Ä¹ºê¿·Ê¹¤¬·ÇºÜ¤·¤¿¸«³«¤¹¹ð¤¬¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¹½À®¤Ë¿´¤ò¤Ä¤«¤Þ¤ì¡¢¡Ö»×¤ï¤ºÄ»È©¤¬Î©¤Ã¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤ëÆÉ¼Ô¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¡ÖÊ¿ÏÂ¤Îµ§¤ê¡×¤ÎÈ¯¿®¤Ë°ìÌòÇã¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¡Ö°ú¤Ã¤«¤«¤ê¤Î¤¢¤ë°ãÏÂ´¶¡×¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿Ã´Åö¼Ô¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊwithnewsÊÔ½¸Éô¡¦¿À¸Í°ê¿Í¡Ë
¡Ú²èÁü¡Û°ÕÌ£¤¬Ê¬¤«¤ë¤ÈÇØ¶Ú¤¬Åà¤ë¡Ä¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤Î¤Ë¡¢Ê¿ÏÂ¤Î²ÁÃÍ¤ò¿¼¤¯¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤ë¹¹ð¤Ç¤¹
1ËüÄ¶¤Î¹õ¤¤ÅÀ¤È¡¢¤¿¤Ã¤¿Æó¤Ä¤ÎÀÖ¤¤ÅÀÏÃÂê¤ò¤µ¤é¤Ã¤¿¹¹ð¤Ï¡¢8·î9Æü¤ÎÄ«´©¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£14¡Á15ÌÌ¤Ë¤«¤±¡¢30ÃÊ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢¹õ¤¤ÅÀ¤¬µ¬Â§Àµ¤·¤¯ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
º¸Â¦¤Ø¤ÈÌÜ¤ò°Ü¤¹¤È¡¢¹õÃÏ¤ËÇòÈ´¤Ê¸»ú¤Ç¡¢¤³¤ó¤Ê°ìÊ¸¤¬¤Ä¤Å¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö³ËÊ¼´ï¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¡¢¤½¤ì¤¬»È¤ï¤ì¤ë¥ê¥¹¥¯¤âÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
»æÌÌ¤Ë»¶¤é¤Ð¤Ã¤¿ÅÀ¤Î°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢À¤³¦Ãæ¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë³ËÊ¼´ï¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¿ô¡¢¼Â¤Ë13865¸Ä¤Ë¤â¾å¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤ÆÊ¸¾Ï¤Î²¼¤Ë¡¢Æó¤Ä¤À¤±¡¢ÀÖ¤¯À÷¤Þ¤Ã¤¿ÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤¬¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢1945Ç¯8·î6Æü¤È9Æü¡¢¹Åç¡¦Ä¹ºê¤ËÅê²¼¤µ¤ì¤¿¸¶»ÒÇúÃÆ¤Ç¤¹¡£¹¹¤Ëµ¾À·¼Ô¤Ø¤ÎÄ¤°Õ¤ò¹þ¤á¡¢º¸¾å¤ËÇÛ¤µ¤ì¤¿¡ÖÄ¹ºê¿·Ê¹¡×¤ÎÂê»ú¤Ï¥â¥Î¥¯¥í¤Ç°õºþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤³¤Î¤¦¤Á°ì¸Ä»È¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¡¢À¤³¦¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡×¡Ö¤Þ¤À¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â³ËÊ¼´ï¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÃÎ¤ê¡¢»×¤ï¤ºÄ»È©¤¬Î©¤Ã¤¿¡×¡£¹¹ð¤ò¸«¤¿¿Í¡¹¤«¤é¤Ï¡¢¶²¤ì¤ä¸ÍÏÇ¤¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
1¥Ú¡¼¥¸2Ëü»ú·ÇºÜ¡¢¿·Ê¹¤Î¶¯¤ß³è¤«¤¹¡ÖÁÛÁüÎÏ¤³¤½¤¬¡¢³Ë»ÈÍÑ¤ÎºÇÂç¤ÎÍÞ»ßÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤Î¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£Ä¹ºê¿·Ê¹¼Ò¥á¥Ç¥£¥¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¶ÉÃÏ°è¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥óÉô¤Î¡¢Ê¡²¬°ìËá¤µ¤ó¡Ê47¡Ë¤¬¡¢¹¹ð¤ÎÀ©ºî¼ñ»Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇÆ±¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¸¶Çú¤¬Åê²¼¤µ¤ì¤¿Æü¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¹¹ðÆÃ½¸¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯1·î17Æü¤Ë¤Ï¡¢³ËÊ¼´ï¤ÎÊÝÍ¡¦»ÈÍÑ¤òÁ´ÌÌÅª¤Ë¶Ø¤¸¤ë¡¢³ËÊ¼´ï¶Ø»ß¾òÌó¤¬È¯¸ú¡£Îò»ËÅª¤ÊÀáÌÜ¤ËÈ¯¿®¤¹¤Ù¤¾ðÊó¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö³ËÊ¼´ï¿ô¤Î²Ä»ë²½¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬Éâ¾å¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö°ìÈÌÅª¤Ê¿·Ê¹µ»ö¤Ï¡¢¼Ì¿¿¤È¥Æ¥¥¹¥È¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤¤Ê¤êÅÀ¤À¤±¤¬ºÜ¤Ã¤¿¥Ú¡¼¥¸¤¬¸½¤ì¤¿¤é¡¢ÆÉ¼Ô¤Ï¡Ø²¿¤À¤³¤ì¤Ï¡©¡Ù¤È»×¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤¦¤·¤¿°ãÏÂ´¶¤ò±é½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¤¤Á¤ÉÎ©¤Á»ß¤Þ¤ê¡¢ÎäÀÅ¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È´¶¤¸¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
Ê¡²¬¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿·Ê¹»æÌÌ¤Ë¤Ï¡¢1¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤Ä¤2Ëü»ú°Ê¾å¼ý¤á¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£³ËÊ¼´ï¤Î¼Â¿ô¤òÅÀ¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢À½Â¤¾õ¶·¤ÎÁ´ÂÎÁü¤ò¾ÝÄ§Åª¤ËÉ½¤»¤Þ¤¹¡£¼¡À¤Âå¤òÃ´¤¦»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¡¢¿Æ¡¦ÁÄÉãÊìÀ¤Âå¤¬¡¢Ê¿ÏÂ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤é¤¦¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤â¤Ê¤ë¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿·ÇºÜÁ°Æü¤Ë¤¢¤¿¤ë8·î8Æü¡¢Åìµþ¸ÞÎØ¤¬ÊÄËë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤¬¿·Ê¹¤ËÌÜ¤òÄÌ¤¹¤È¤ÎÍ½ÁÛ¤â¡¢¤³¤Î°Æ¤ò¸å²¡¤·¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö»þ´ü¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢Âç²ñ¤Î´ØÏ¢¾ðÊó¤ò¾Ò²ð¤¹¤Ù¤¤È¤³¤í¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£°ìÊý¤Ç¡¢À¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ï»÷¤¿¤è¤¦¤Ê»æÌÌ¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥¹¥ë¡¼¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤¢¤¨¤Æ°ú¤Ã¤«¤«¤ê¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
Ä©ÀïÅª¹¹ð¤ÇÌä¤¤Â³¤±¤ë¡Ö³Ë¤Îºá¡×Æ±¼Ò¤ÎÄ©ÀïÅª¤Ê»Üºö¤Ë¤Ï¡¢ÀèÎã¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£2015Ç¯¡¢½ªÀï70Ç¯´ë²è¤È¤·¤ÆÀ©ºî¤·¤¿¡¢»æÌÌÁ´ÂÎ¤òÊ¤¤¦¡Ö¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¹¹ð¡×¤Ç¤¹¡£
¸©Ì±¤ä¡¢¸©½Ð¿È¤ÎÃøÌ¾¿Í¤é¤«¤éÆÏ¤¤¤¿¡¢Ê¿ÏÂ¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÎ¾ÌÌ¤Ë°õºþ¡£¤½¤ì¤¾¤ì¡¢¥«¥é¥Õ¥ë¤ËÅÉ¤êÊ¬¤±¤Þ¤·¤¿¡£¥â¥¶¥¤¥¯¥¢¡¼¥È¤ÎÍ×ÎÎ¤Ç¡¢±óÌÜ¤«¤é¸«¤ë¤È¡¢ÀÞ¤êÄá¤äÆú¤Î·Á¤¬Éâ¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¸«¤¨¤ë»ÅÍÍ¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤ÆºòÇ¯8·î9Æü¤Ë¤Ï¡¢¹¹¤Ë»Â¿·¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¹¹ð¤ò´ë²è¤·¤Þ¤¹¡£Ä¹ºê»ÔÆâ¤Ë¤¢¤ë¡¢Ê¿ÏÂ¸ø±à¤ÎÀÐ¾ö¤Î¼Ì¿¿¤ò¡¢ÆóÌÌ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÂç¤¤¯·ÇºÜ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¸ø±à¤Ç¤ÏÎãÇ¯¡¢Æ±Æü¤ËÊ¿ÏÂµ§Ç°¼°Åµ¤¬³«¤«¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤ÎÎ®¹Ô¤ò¼õ¤±¡¢ºòÇ¯¤Ïµ¬ÌÏ¤ò½Ì¾®¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£²ñ¾ì¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¤¿Í¡¹¤â¼«Âð¤Î¾²¤Ë»æÌÌ¤òÉß¤¡¢¤½¤Î¾å¤ÇÌÛ¤È¤¦¤òÊû¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤Î´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Öµ§¤ê¤Î¾ì¤òºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¡¢ÎÞ¤¬Î®¤ì¤¿¡×¡£Ê¡²¬¤µ¤ó¤¿¤Á¤Î¤â¤È¤Ë¤Ï¡¢ÆÉ¼Ô¤«¤é´¶¼Õ¤ÎÀ¼¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿·Ð°Þ¤¬¡¢º£²ó¤Î¹¹ð¤ÎÃÂÀ¸¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÊ¿ÏÂ¸ø±à¤ä¡¢Ä¹ºê¸¶Çú»ñÎÁ´Û¤ËÂ¤ò±¿¤Ù¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤â¡¢Æü¾ï¤ÎÂº¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Î¼ê½õ¤±¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÅÀ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢28¤â¤Î´ë¶È¤Ë¤â¶¨»¿¤·¤ÆÄº¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èó¾ï¤ËÁ¡ºÙ¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤Ê¤¬¤é¡¢ÎÏ¤òÂß¤·¤ÆÄº¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡×
¡ÖÊ¿ÏÂ¤Ï¶õµ¤¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×Âç¿Í¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤³¤½¸«¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£º£²ó¤Î¹¹ð¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê´ê¤¤¤â¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÅÀ¡×¤ò³èÍÑ¤·¤¿»æÌÌ¤Î¤Û¤«¡¢¹Åç¡¦Ä¹ºê¤Î¸¶Çú¤È¡¢Àï¸å³«È¯¤µ¤ì¤¿³ËÇúÃÆ¤ÎÇúÉ÷¤ò¥¤¥é¥¹¥È²½¤·¡¢°ÒÎÏ¤òÈæ³Ó¤Ç¤¤ë¿Þ¤Ê¤É¤â·ÇºÜ¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾ðÊó¤«¤é¡¢ÀïÁè¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¡¹¤Ë¤â¡¢¤½¤Î¶²¤í¤·¤µ¤Ë»×¤¤¤ò¤Ï¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¡¢Ê¡²¬¤µ¤ó¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÆÃ¤Ëº£¤Î¾®³ØÀ¸¤Ë¤Ï¡¢ÈïÇú¼Ô¤ÎÀ¸¤Î¾Ú¸À¤òÊ¹¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ª»Ò¤µ¤ó¤â¡¢¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢µÒ´ÑÅª¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤òÀ¹¤ê¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£Ã¯¤Ç¤âÅö»þ¤ÎÍÍ»Ò¤òÍý²ò¤·¡¢ÅÁ¤¨¹ç¤¨¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤½¤³¤Ë¸ì¤êÉô¤ÎÊý¤ÎÀ¼¤¬²Ã¤ï¤ì¤Ð¡¢¹¹¤Ë¸úÎÏ¤¬¹â¤Þ¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
º£¸å¤ÏÄ¹ºê»ÔÆâ¤Î¾®³Ø¹»¤Ë¹¹ð¤ò»ý»²¤·¡¢¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤ä´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦»þ´Ö¤ò¤Ä¤¯¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¸©Æâ¤ÎÁ´¾®³Ø¹»¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¹¹ð¤òÄó¶¡¤·¡¢¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Î¤è¤¦¤ËÅ½¤ê½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤¦¼è¤êÁÈ¤ß¤âÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Ï·¼ãÃË½÷¤òÌä¤ï¤º¡¢¹¹ð¤¬¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ê¡²¬¤µ¤ó¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÊ¿ÏÂ¤Ï¶õµ¤¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°Õ¼±¤·¤Ê¤¤¤È¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤¦¼Â´¶¤·¤ÆÄº¤±¤¿¤Ê¤é¡¢¤³¤ì¤Û¤É¤¦¤ì¤·¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡ÖÀïÁè¤¬¤Ê¤¤»þÂå¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢ÀïÁèÂÎ¸³¼Ô¤Èº£¤ÎÀ¤Âå¤È¤ò·ë¤Ó¤Ä¤±¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×