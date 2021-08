アニメ『ARIA』シリーズ最新作『ARIA The BENEDIZIONE(アリア ザ ベネディツィオーネ)』の公開日が12月3日に決定。併せてキービジュアルと本予告が解禁された。

【動画】姫屋の知られざるエピソードも 『ARIA The BENEDIZIONE』本予告

天野こずえによる未来形ヒーリングコミックをアニメ化した『ARIA』シリーズは、2005年に『ARIA The ANIMATION』がスタート、06年に『The NATURAL』、07年に『The OVA 〜ARIETTA〜』、08年に『The ORIGINATION』、15年に完全新作アニメーション『ARIA The AVVENIRE』が制作された。そして、テレビアニメ放送開始15周年の記念作品として、3月に公開された『ARIA The CREPUSCOLO』に続き、『ARIA The BENEDIZIONE』が最終章を飾る。

長い冬を迎えたネオ・ヴェネツィア。寒空の下、合同練習をしていたアイ、あずさ、アーニャの3人は、いつもと様子が違う晃の後をつけたことをきっかけに水先案内人ミュージアムを訪れることに。出迎えた館長の明日香は、姫屋の伝説的なウンディーネとして知られる晃の大先輩。2人は姫屋の創業時から大切に乗り継がれてきた1艘のゴンドラの継承者でもあるが、晃の話によると、次の乗り手として期待される藍華にはその気がないという。納得がいかないあずさは理由を探ろうとするが…。

オープニングテーマ、エンディングテーマは共に『ARIA』のアニメシリーズでオープニングテーマを歌いあげてきた牧野由依が担当することも発表された。今回のエンディングテーマ「ウンディーネ〜2021 edizione〜」は、シリーズ1作目『ARIA The ANIMATION』のオープニングテーマを本作のために新録したもの。

牧野は「作曲の窪田ミナさん、作詞の松浦有希さんが生み出してくださった優しくて美しい世界の中に希望の光が降り注ぐようなそんな曲にしたいと思いながら歌いました」とコメントしている。

キービジュアルは、灯里を中心にARIAカンパニー、オレンジぷらねっと、姫屋の面々やゆかりのあるキャラクターが集合。『ARIA The ANIMATION』の宣伝ポスターをオマージュしたデザインで物語のフィナーレを彩る。

本予告には、藍華と晃の過去を中心に、知られざる姫屋のエピソードを描いた本作の見どころが盛りだくさん。藍華のプリマ昇格試験、乗り継がれてきたゴンドラ、そして、涙の理由は? アニメ映画『ARIA The BENEDIZIONE』は、12月3日より公開。