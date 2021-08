構造物が旭日旗を模していると言うが

韓国は東京五輪で「旭日旗」をめぐって難癖をつけ続けた。開会式の移動経路に始まってゴルフ代表のユニフォーム、そして五輪終盤で行われたスポーツクライミングのボルダリング決勝でもひと悶着があった。羽田真代氏によるレポート。

【写真】韓国の女帝とは

今大会から正式種目に加えられたスポーツクライミングのボルダリング。その決勝で韓国が言いがかりのような異議申し立てを行った。5日に行われた男子複合決勝で使用された第3課題のホールド(構造物)が、旭日旗を模しているというのだ。

決勝戦の映像や写真を見ると、韓国側が問題視しているホールドの形状は確かに中心から放射線が伸びている。しかし色も形も旭日旗とは全く異なるもので、どうしてこれが旭日旗だと指摘されなければならないのか筆者には理解ができない。さらに、旭日旗に似ているからと言って問題視されるいわれはそもそもないはずだ。

問題視された構造物

この問題提起をしたのは、韓国の登山家でスポーツクライミングの女帝と呼ばれる金慈仁(キム・ジャイン)氏だ。彼女は、韓国の公共放送局であるKBSで東京五輪・スポーツクライミング解説委員を担当している。

金氏は公式インスタグラムのアカウントを通じて「what do you think about this design of boulder problem3 ?(ボルダリング第3課題のこのデザインについてどう思う?)」と英語で発信した。第3課題と旭日旗のイメージを共に掲載したことにより、「旭日旗だ」と回答されやすいように誘導している感じがある。

この投稿は購読者らの間で瞬く間に拡散された。

「イカれた猿ども」「誰が見ても旭日旗を参考に配置したようだ……偶然だとは到底思えない」「多くの人達にこの事実を知ってもらいたい」と、ナチスドイツのハーケンクロイツの写真と共にリアクションをする韓国民までいた。

「旭日旗を広報することを許してはならない」

そういった批判が殺到したために、競技団体の運営側は事態収拾に乗り出し、SNSで「我々はこのデザインを愛している。金慈仁解説委員は第3課題が旭日旗を表現していると言及しているが、我々が旭日旗を模していないことは明らかだ」と主張した。

この投稿に対し、金氏は「私は日本のクライマーたちが好きだが、旭日旗問題は韓日間で常時問題視されている。それなのに、なぜあえて旭日旗デザインを課題に使用したのか」と反論。

もっとも、運営側は「このデザインを愛している」とは述べたものの、と同時に「旭日旗を模していない」と断言している。運営側の意図を汲み取る気がないのだろうか。

これに対して韓国からは「見た目を重視しこのホールドを設置したのに、どれだけ皮肉を言うんだ」「このデザインを愛してるって? 旭日旗を広報することを許してはならない。関連の書き込みを削除しろ」と、反論の声が相次いで上がっている。

欧州のスポーツ専門チャンネルであるユーロスポーツなど、いくつかの海外メディアの間では、この第3番課題のことを“Rising Sun(朝日)”と呼んでいるそうだ。“Rising Sun Flag(旭日旗)”ではないものの、“Rising Sun=旭日旗”だと認識する韓国民らは、“第3番課題=旭日旗”を裏付けるものとして拡散に利用している。

批判する者の中には「これが本当の問題、明らかに政治的意思表示だ」「国際オリンピック委員会(IOC)は何をしているんだ? IOCが問題視する政治的意思の基準が曖昧すぎる」「選手らがあの前で記念撮影するように展示用として作られた課題だ」と述べる者もいる。

開会式の移動経路も「旭日旗」認定

韓国側が東京五輪に関し、旭日旗を問題視するのはこれが初めてではない。開会式時に入場行進した選手たちのために移動経路が作られたのだが、それについても、「超大型の旭日旗を形象化したのではないか」と韓国メディア各社がこぞって報じていた。

空中写真では、中央に大きな円形のスペースが設けられており、そこから放射線状に人員が配されているように見える。これが「中央の大きな円とその円に向かって複数の方向から直線的に集まる形は、旭日旗のパターンと同じである」「全世界の選手一人ひとりを集め、大旭日旗の形を作ったという疑惑だ」と指摘されたのだった。

加えて、ゴルフ代表などのユニホームに旭日旗を模したデザインを使用していると難癖もつけていた。今回の五輪は無観客に終わったため、観客らが会場内に旭日旗を持ち込むことはなかったが、これが有観客であれば連日、議論が繰り広げられていたことだろう。

韓国の“旭日旗センサー”は優れ過ぎているのか、はたまた故障しているのか……とにかくイチャモンが多すぎる。日本側の行動に対し逐一アラ探しをし、放射線の形状が確認された途端、反射的に旭日旗と指弾する。五輪は閉幕してもパラリンピックが続く。そこでまた新たな旭日旗騒動が巻き起こる気がしてならない。

羽田真代(はだ・まよ)

同志社大学卒業後、日本企業にて4年間勤務。2014年に単身韓国・ソウルに渡り、日本と韓国の情勢について研究。韓国企業で勤務する傍ら、執筆活動を行っている。

デイリー新潮取材班編集

2021年8月10日 掲載