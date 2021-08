iOS15の公開が近づいていますが、AppleがiOS14.8の開発を進めていることが分かりました。iOS13の「.7」を超える、初の「.8」アップデートになりそうです。

Xcode13に、iOS14.8についての記述があると、開発者のブレンダン・シャンクス氏が発見してツイートしています。米メディア9to5Macも、サイトのアクセス解析からiOS14.8の存在を確認したと伝えています。



Spotted in Xcode 13 beta 4:

iOS 14.8 on the way? pic.twitter.com/X771UEiNF8

— Brendan Shanks (@realmrpippy) August 6, 2021