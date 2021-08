異例の1年延期開催となった東京2020オリンピック。コロナ禍や開会式スタッフの解任など直前までトラブルが相次ぎましたが、日本選手団は大健闘し、史上最多となる58個のメダルを獲得しました。そんな4年に1度の祭典は今回もドラマ&珍事件が盛りだくさん。17日間の熱戦の、さまざまな舞台裏をお届けします。



①トラブル相次ぐも視聴率は56.4% 開会式ではゲーム音楽やピクトグラムが話題に



東京2020オリンピック開会式(写真:getty)

・「お姫さま」のようなカザフスタン旗手



カザフスタン選手団の入場(写真:getty)

7月23日、コロナ禍で1年延期となった東京五輪がいよいよ開幕。直前にトラブルが相次いだ開会式は、蓋を開けてみれば平均視聴率56.4%(ビデオリサーチ調べ、関東地区)という驚異の数字を叩き出しました。

開会式で盛り上がったのは日本のゲーム音楽をBGMにした選手入場のシーン。とくにカザフスタン代表の女性騎手は、民族衣装風のきらびやかさと、ゲーム「ファイナルファンタジー」のBGMがマッチし「お姫さまみたい」と話題になりました。

・実写版「ピクトグラム」はSNSでバズ量産

また1964年の東京五輪で日本が考案した「ピクトグラム」の”進化系”も大きな注目を集めました。パントマイムアーティスト「が〜まるちょば」のHIRO-PONとその弟分「GABEZ」のMASA、hitoshiが「ピクトグラム」になりきって五輪の全50競技を解説。SNSを中心にさまざまなパロディ作品が投稿されるなど、”バズ”を生み出しました。



②話題の新競技、スケートボードは競技の舞台裏も大盛り上がり



瀬尻稜氏(写真:YUTAKA/アフロスポーツ)

・「ゴン攻め」「ビッタビタ」…独特なワードセンスが光る解説

東京五輪から新たに採用された新競技・スケートボードは、全4種目中3種目で日本人が金メダルを獲得するという結果に。競技を通じ、プロスケートボーダー・瀬尻稜氏の独特のワードセンスが光る解説も話題を呼びました。「ゴン攻め」はTwitterでトレンド入りし、一部では2021年の「新語・流行語大賞」を期待する声も上がっているそうです。



堀米雄斗(写真:エンリコ/アフロスポーツ)

・金メダル獲得の堀米雄斗、サッカー選手と間違える人も?

スケートボード・ストリートで金メダルを獲得した堀米雄斗ですが、なぜかその直後にアルビレックス新潟の堀米悠斗のTwitterフォロワーが増える珍事件が発生。どうやら「雄」と「悠」の漢字違いに気が付かず、多くの人が勘違いしてしまったそう。

名前の勘違いは女子スケートボードでも。金メダルを獲得した13歳西矢椛と、阪神タイガースの西純矢を間違えそうになる人が現れ、阪神・西は「僕は金メダル取っていません」とツイートしていました。

・スケボー女子2人が盛り上がった「ラスカル」、正体はアニメ?ラッパー?YouTuber?



西矢椛&中山楓奈(写真:getty)

女子ストリートで金メダルを獲得した西矢椛と、銅メダルを獲得した中山楓奈。2人の共通の話題となっていた「ラスカル」の正体をめぐり、SNSではさまざまな意見が飛び交いました。アニメの「あらいぐまラスカル」を想像する人がいる一方で、2人が「ラスカルの曲」と表現したことにより「ラッパーではないか」と推測する人も。真相が判明する前にアニメ制作会社がイラスト付きで祝福していましたが、翌日のテレビ出演でアニメの「ラスカル」が正解だったと判明。主題歌が歌詞検索で1位になるなどしていました。



③ソフト日本代表が五輪”連覇”、「金属バット破壊」や「いろはす卑弥呼」が話題



上野由岐子(写真:getty)

・上野由岐子の2度目の「金属バット破壊」に衝撃

2008年の北京五輪以来、13年ぶりの”連覇”を果たしたソフトボール日本代表。7月25日の予選リーグ・カナダ戦では、エース上野由岐子の投げた球が相手選手の”金属バット”をへし折るという衝撃のシーンが生まれました。SNSでは「恐るべし」「どんな球威」といった驚きの声が上がるも、本人は「また折れちゃった」と何食わぬ顔。実は2006年の世界女子ソフトボール選手権でもバットを折っており、今回は2度目だったそうです。

・アメリカ代表選手、「いろはす」の斬新な活用法がネット騒然

決勝の対戦相手となったアメリカ代表が「いろはす」のペットボトルの斬新な使い方を発掘したことも話題を集めました。サンバイザーの両サイドに「いろはす」をはさみ、角のように生やしていたのです。日本ファンからは「卑弥呼みたい」「斬新すぎて、気になりすぎる」と好意的なツッコミが相次いでいました。

・名古屋の河村たかし市長が金メダルを噛む 非常識な行動に批判殺到

8月4日、名古屋市出身のソフトボール日本代表・リリーフエース後藤希友が同市役所を表敬訪問し、河村たかし市長と面会。その際、河村市長が突然マスクを外し、後藤が持参した金メダルを噛むという行動に出ました。後藤本人は苦笑いで受け流したものの、SNSなどで批判が殺到。後藤の所属先であるトヨタ自動車が「不適切かつあるまじき行為」とコメントを発表するなど、大炎上しました。



④侍ジャパンが”初”の金メダル 大野雄大と亡き後輩の約束、選手村のベッド破壊などに注目

・大野雄大が表彰式で天に金メダル掲げる 亡き後輩・木下雄介さんへの優勝報告

侍ジャパンは8月7日、決勝戦でアメリカ代表を破り、金メダルを獲得しました。これは公開競技だった1984年のロサンゼルス五輪以来37年ぶり2度目、正式競技となってから初めての快挙です。

表彰式では中日・大野雄大が空に向けて掲げ、8月3日に亡くなった後輩・木下雄介さんに優勝を報告するシーンも。大野は「金メダルをとったら見せる」と木下さんに約束していたそうで、報道陣の取材に対し「あいつに報告できたんで、よかったと思います」と語っていました。



・日本対メキシコの一戦でボールボーイの”美技”炸裂

7月31日に実施された野球のオープニングラウンドA組第2戦で、日本代表はメキシコ代表と対戦しました。初回でいきなり”好プレー”が飛び出しましたが、主役となったのは選手ではなくボールボーイ。一塁側ファウルゾーンへの痛烈な打球をショートバウンドで華麗にキャッチすると、ネットも大盛り上がり。「ロッテのショートとして来てほしい」といった声も出ていました。

ボールボーイの正体は、元高校球児の大学4年生で、普段は横浜スタジアムのボールボーイとして働いているそう。五輪での仕事については「毎日幸せだなと思って働いています」と話していました。



・イスラエルの野球選手が選手村のベッドを破壊し謝罪

今回の東京五輪、競技場外で注目を浴びていたものの1つが、選手村の段ボールベッド。なかでもイスラエル代表の野球選手が耐久度を試そうと、9人で飛び乗るなどし、破壊してしまったことは記憶に新しいでしょう。批判を受けた選手は騒動について謝罪し、その後、静岡県熱海市で起きた土石流災害への復興支援活動を開始。およそ4日で目標金額の3000ドル(約33万円)を達成していました。



⑤増えるコロナ感染者、五輪会場と東京都は「パラレルワールド」?

・IOC広報部長の「パラレルワールド」発言に批判殺到

東京都では7月28日に3177人の新型コロナウイルス感染が確認され、初めて1日の感染者が3000人を突破しました。その後も感染者は増えていき、8月5日には5000人を超えています。感染拡大についてはIOCの広報部長が、選手村と東京都の関係について「パラレルワールド」と表現したことで批判を浴びました。



⑥水谷隼や村上茉愛、選手たちへの誹謗中傷が問題に

・誹謗中傷被害を訴えた水谷隼

伊藤美誠とペアを組み、卓球混合ダブルスで卓球日本勢に初めての金メダルをもたらした水谷隼。熱戦から一夜明けた28日、Twitterで誹謗中傷DMがたくさん届いていることを明かしました。水谷の投稿は29日昼までに削除されたものの、今回の五輪における選手への誹謗中傷被害の実態を知らせる1つのきっかけになりました。

誹謗中傷を受けたのは水谷だけではありません。体操の村上茉愛や橋本大輝、サッカーU-24日本代表も心ない言葉を向けられていました。また、韓国でも女子アーチェリー選手が「短髪」ということが理由で批判されたというニュースもありました。



⑦注目浴びる日本のコンビニグルメ…おにぎり開封に苦戦、セブンの虜になった記者も

・カナダの元五輪選手がコンビニおにぎりの開封に苦戦

レポーターとして東京2020五輪に参加したカナダの元スピードスケート選手アナスタシア・バクシス氏。7月27日に自身のTwitterに動画を投稿し、コンビニおにぎりの開封に苦戦していることを伝えました。ビニールの指示通りに開けようとするもうまくいかず、海苔で白米を包み込むことができません。日本語で「助けてください」とつづると、多くの日本人からアドバイスが殺到。29日に投稿した動画では、無事におにぎりを開封することができるようになっていました。



・海外記者を魅了したコンビニグルメ、セブンの虜になってしまった人も

五輪期間中、海外メディアの記者たちを魅了したのは競技だけではありませんでした。コンビニグルメもその1つ。NYタイムズ紙の記者とカナディアンプレス社の記者はローソンの「たまごサンド」に夢中になり、シンガポールの放送局CNAの記者は「チョコモナカジャンボ」を「最高のコンビニアイス」と紹介していました。

なかでもカナダのテレビ局CBCの記者はセブン−イレブンの虜になったことが話題を呼びました。毎日セブンへの思いをTwitterに投稿し、セブンの入り口を「黄金の門」と表現するほど。日本人からは「どんだけ日本のセブンにはまってるんやww」といった反応も出ていました。



Where it all began.

One last coffee.

And a thank you to the staff who have become friends. pic.twitter.com/VnqjB9Ag1s