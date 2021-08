米ワシントンD.C.は、若者の新型コロナウイルス感染症(COVID-19)ワクチン接種を促すため、12歳〜17歳のワクチン接種者に対してAirPodsを贈呈するキャンペーンを行っているようです。

ワシントンD.C.のミュリエル・バウザー市長(@MayorBowser)は現地時間8月7日、Twitter投稿でワクチン接種キャンペーンについて告知しました。



本日午前10時から、D.C.の12歳〜17歳の若者で、



Brookland MS

Sousa MS

Johnson MS



のいずれかの場所で1回目のワクチン接種を受けた人はAirPodsを受け取ることができ、25,000ドルの奨学金とiPadとヘッドホンが当たるチャンスも得られます。

— Mayor Muriel Bowser (@MayorBowser) August 7, 2021