µÞÀÂ¤·¤¿ÌÚ²¼Íº²ðÅê¼ê¤ØÃæÆü¤ÈÀ¾Éð¥Ê¥¤¥ó¤¬»î¹çÁ°¤ËÌÛ¤È¤¦¡¡
¡¡¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Á¡¦ÃæÆü¡¼À¾ÉðÀï¡Ê£¸Æü¡¢¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¡Ë¤Î»î¹çÁ°¤Ë£³Æü¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÃæÆü¡¦ÌÚ²¼Íº²ðÅê¼ê¡ÊµýÇ¯£²£·¡Ë¤ò¤·¤Î¤ó¤ÇÎ¾·³¥Ê¥¤¥ó¤¬¥Ù¥ó¥ÁÁ°¤ËÀ°Îó¤·¡¢ÌÛ¤È¤¦¤¬¤µ¤µ¤²¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Ä¤°Õ¤ò¼¨¤¹¤¿¤á¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¾å¤ÎµåÃÄ´ú¤ä¹ñ´ú¤Ê¤É¤Î¾åÉô¤Ë¤Ï¹õ¤Î±ï¼è¤ê¤¬»Ü¤µ¤ì¡¢µå¾ì³°¤Ë¤ÏÈ¾´ú¤¬·Ç¤²¤é¤ì¤¿¡£ÃæÆü¥Ê¥¤¥ó¤ÏÁÓ¾Ï¤òº¸¸ª¤Ë¤Ä¤±¤Æ»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£ÃæÆü¥Ù¥ó¥Á¤Ë¤ÏÌÚ²¼Åê¼ê¤ÎÇØÈÖ¹æ¡Ö£¹£¸¡×¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤¬¾þ¤é¤ì¡¢ÌÛ¤È¤¦¸å¤Ë¤Ï¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥º¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤âÌÚ²¼Íº²ðÅê¼ê¤È¶¦¤ËÀï¤¤Â³¤±¤Þ¤¹¡£¤´Ì½Ê¡¤ò¤ªµ§¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¾ìÆâ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤¬Î®¤ì¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿ÃæÆüÀèÈ¯¤Î¾®³Þ¸¶¿µÇ·²ðÅê¼ê¡Ê£²£³¡Ë¤ÏÌÚ²¼Åê¼ê¤ÎÅÐ¾ì¶Ê¤Ç¤¢¤ë¾ÅÆîÇµÉ÷¤Î¡Ö²«¶âº²¡×¤òÎ®¤·¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£