ÀéÍÕ¸©¤ÇÅÚº½ºÒ³²¤Î´í¸±ÅÙ¹â¤¤¡¡ÂæÉ÷10¹æ¤Î±Æ¶Á¤ÇÂç±«¤Ë
2021/08/08 14:02 ¥¦¥§¥¶¡¼¥Ë¥å¡¼¥¹
º£Æü8Æü(Æü)¤Î´ØÅì¤ÏË¼ÁíÈ¾Åç¤Î²¤òÄÌ²áÃæ¤ÎÂæÉ÷10¹æ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢ÃÇÂ³Åª¤Ë·ã¤·¤¤±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÀéÍÕ¸©¤Ç¤Ï±«ÎÌ¤¬Â¿¤¯¡¢ÅÚº½ºÒ³²¤Î´í¸±ÅÙ¤Î¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀéÍÕ¡¦Ë¼ÁíÈ¾Åç¤ÏÅÚº½ºÒ³²¤Î´í¸±ÅÙ¹â¤¤
ÂæÉ÷10¹æ¤ÎÈ¼¤¦³èÈ¯¤Ê±«±À¤¬ÀéÍÕ¸©¤«¤é°ñ¾ë¸©¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÎÂÀÊ¿ÍÎ±è´ß¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë±«¤¬·ã¤·¤¯¹ß¤Ã¤¿ÀéÍÕ¸©¤Î³°Ë¼¤Ç±«ÎÌ¤¬Â¿¤¯¡¢13»þ50Ê¬¤Þ¤Ç¤Î24»þ´Ö¤ËÀéÍÕ¸©¾¡±º»Ô¤Ç244.0mmm¡¢ÂçÂ¿´îÄ®¤Ç214.5mm¤ò´ÑÂ¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£±«ÎÌ¤ÎÁý²Ã¤ËÈ¼¤Ã¤ÆÅÚº½ºÒ³²¤Î´í¸±ÅÙ¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢ÀéÍÕ¸©¤Î³°Ë¼¤òÃæ¿´¤Ë·Ù²ü¥ì¥Ù¥ë¤ÎÀÖ¤¤¥¨¥ê¥¢¤¬¹¤¬¤ê¡¢»³±è¤¤¤Î°ìÉô¤Ç¶Ë¤á¤Æ´í¸±¤ò¼¨¤¹»ç¿§¤Î¥¨¥ê¥¢¤Î¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£13»þ50Ê¬¤Î»þÅÀ¤Ç¾¡±º»Ô¤ä³ûÀî»Ô¡¢ÂçÂ¿´îÄ®¡¢¤¤¤¹¤ß»Ô¤Ê¤É¤ËÅÚº½ºÒ³²·Ù²ü¾ðÊó¤ÏÈ¯É½Ãæ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤â¤Ê¤¯±«¤ÎÆ½¤ÏÄ¶¤¨¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤ÏÅÚº½ºÒ³²¤Î´í¸±À¤Î¹â¤¤¾õÂÖ¤¬Â³¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢µÞ¤Ê¼ÐÌÌ¤Ë¤Ï¶á¤Å¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÂæÉ÷¤Ï¼¡Âè¤ËËÜ½£¤«¤éÎ¥¤ì¤ëÍ½ÁÛ
ÂæÉ÷10¹æ¡Ê¥ß¥ê¥Í¡Ë¤Ï¡¢8Æü(Æü)12»þ¸½ºß¡¢ÀéÍÕ¸©¾¡±º»Ô¤ÎÆîÅìÌó130km¤Î³¤¾å¤òËÌÅì¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¸å¤Ï¼¡Âè¤ËÆüËÜ¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¡¢±Æ¶Á¤Ï¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¢§ÂæÉ÷10¹æ¡¡8·î8Æü(Æü)12»þ¡¡Â¸ºßÃÏ°è¡¡¡¡¡¡¾¡±º»Ô¤ÎÆîÅìÌó130km¡¡Âç¤¤µ³¬µé¡¡¡¡¡¿¡¿¡¡¶¯¤µ³¬µé¡¡¡¡¡¡¡¿¡¿¡¡°ÜÆ°¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ËÌÅì¡¡25 km/h¡¡Ãæ¿´µ¤°µ¡¡¡¡¡¡980 hPa¡¡ºÇÂçÉ÷Â®¡¡¡¡¡¡23 m/s (Ãæ¿´ÉÕ¶á)¡¡ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®¡¡35 m/s
ÂæÉ÷¤ÎÌ¾Á°
ÂæÉ÷¤ÎÌ¾Á°¤Ï¡¢¹ñºÝµ¡´Ø¡ÖÂæÉ÷°Ñ°÷²ñ¡×¤Î²ÃÌÁ¹ñ¤Ê¤É¤¬Äó°Æ¤·¤¿Ì¾¾Î¤¬¤¢¤é¤«¤¸¤á140¸ÄÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢È¯À¸½ç¤Ë¤Ä¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÂæÉ÷10¹æ¤ÎÌ¾Á°¡Ö¥ß¥ê¥Í¡ÊMirinae / 미리내¡Ë¡×¤Ï´Ú¹ñ¤¬Äó°Æ¤·¤¿Ì¾¾Î¤Ç¡¢¡ÖÅ·¤ÎÀî¡×¤Î¤³¤È¤ò¤µ¤¹¸ÀÍÕ¤«¤é¤È¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£