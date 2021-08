チームを多様性に富んだ異なる特徴を持つ者で構成することには、パフォーマンスを向上させるメリットがあります(写真:fizkes/iStock)

約3000人が死亡したアメリカ同時多発テロから9月で20年になります。

このCIAが犯した「史上最大級の失敗」の原因の1つに、「組織の多様性のなさ」を挙げる声があります。

新著『多様性の科学』では、CIAやGoogleなどのグローバル企業などの事例をとり、同じ特徴の者ばかりを集めた多様性に欠けるチームでは、致命的な失敗を未然に見つけ、高いパフォーマンスを発揮することはできない、と説いています。

CIAが「9.11の反省」から変わったこと

9.11のあとしばらくして、CIAは自分たちが致命的な画一的集団であることにやっと気づき始めた。その兆候は、アフリカ系アメリカ人のムスリム、ヤヤ・ファヌーシを職員に採用したことからもわかる。ファヌーシはアメリカの西海岸で生まれ、カリフォルニア大学バークレー校で経済学を専攻し、その後フルブライト奨学金を得てコロンビア大学大学院を修了した。イスラム教に改宗したのは20代前半で、現在も敬虔な信者だ。私はある春の朝、ファヌーシに取材を行った。CIAでの体験について、彼はこんなことを話してくれた。

2005年にCIAに入った当時は、テロ対策ではなく経済分析を担当していました。経済学のバックグラウンドがあったので当然と言えば当然でしょう。ムスリムだからテロ対策、と単純にはいきません。しかしそのうち私ならではの貢献ができるのではないかと思い始めました。それで7月7日のロンドン同時爆破事件のあと、アルカイダのテロ対策に関わる部署に異動したいと申し出たんです。

ファヌーシはすぐに頭角を現した。ホワイトハウスのシチュエーションルーム(緊急対応室)で諜報関連のブリーフィングが行われたあと、彼はアメリカ人のイスラム教伝道師、アンワル・アウラキに疑念を抱いた。

アメリカのニューメキシコ州でイエメン人の両親のもとに生まれたアウラキは、1990年代中盤から2001年にかけて、コロラド州デンバー、カリフォルニア州サンディエゴなどのモスクでイマーム(イスラム教の指導者)を務めていた。9.11の実行犯の中には彼のモスクに通っていた者もいた。

2002年になってアメリカを出たアウラキは、まずイギリスへ、その後イエメンへ向かった。その間、彼の説教はそれまでにも増して過激になっていった。ファヌーシは言う。

「アウラキはアメリカ英語とアラビア語を巧みに操りました。しかも優れたストーリーテラーで、彼の説教は何時間にも及ぶことがありました。彼は2006年に、誘拐事件に関与した容疑で逮捕されています。ちょうど私がテロ対策部署に異動したばかりのときでした。当時アウラキが、特に西側諸国の若いムスリムに接触しようとしていたのは明らかでした」。

ファヌーシはアウラキのそれまでの説教の内容などを徹底的に調査し、やがて危険な兆候を見つけた。

ブログを「人材確保」の手段に

アウラキはムスリムたちにジハードに加わるよう説いていました。しかも予想以上に戦略的にやっていました。イスラム教の説教の形をとりながら、西側諸国に住む若い世代のムスリムの心理に合わせて実に巧妙に勧誘していたんです。アウラキは釈放されたあと、ブログを始めました。完全に人材確保の手段に用いるためです。彼はアメリカやヨーロッパから若いムスリムたちをイエメンに呼び寄せ、文字通り「兵器」に仕立て上げていきました。

アウラキの信奉者の1人だったナイジェリア人は、あるクリスマス・イブにデトロイトに向かう航空機を爆発させようとしました。しかし自身の下着に仕込んだ爆発性物質に火をつけたところで、ほかの乗客に取り押さえられました。

一方、テキサス州の陸軍基地でも、ニダル・マリク・ハサンという少佐が銃乱射事件を起こしましたが、このときはまだ米陸軍の少佐とアウラキとの関連は明確につかめていませんでした。しかしこの事件で同僚の兵士らが13人殺害され、そのほか数十人も負傷したことが明らかになると、アウラキは「ニダル・マリク・ハサンは正しい行いをした」と自身のブログに投稿したのです。

敬虔なイスラム教徒で、アメリカの愛国者でもあるファヌーシは、引き続きアウラキの説教を分析した。するとアウラキが仕掛けた西側諸国への脅威が徐々に浮かび上がってきた。「アウラキはブログやメディアへのインタビューを通して信者に密かにメッセージを伝えていました。(中略)しかしそれを読み取るには、まずさまざまな状況を把握する必要がありました。何が起こっているのか、何を起こそうとしているのかをつかまなければ、彼の狙いを阻止することはできません」。

2010年4月、オバマ大統領の承認を受けて、アウラキはCIAの暗殺リストに挙がった。そして2011年9月30日、イエメン南西部に潜伏中だったアウラキは、CIAの指揮のもと、米統合特殊作戦軍(Joint Special Operations Command)の無人機(ドローン)攻撃によって殺害された。この頃には、アメリカ政府はアウラキを世界でもっとも危険な人物の1人と認識していた。あるサウジアラビアのラジオ局は、彼を「インターネットのビンラディン」と呼んでいたという。

いわば「英語を話す人材スカウト」

2015年、『ニューヨーク・タイムズ』紙の国家安全保障担当記者、スコット・シェーンは、アウラキに関する著書『Operation Troy: A Terrorist, a President, and the Rise of the Drone(トロイ作戦─テロリスト、大統領、ドローンの台頭)』で次のように指摘している。

アウラキはアルカイダにおいて、ひいてはジハードという大義名分のもとで、英語を話す人材スカウトとしてもっとも有名で影響力のある人物だった。(中略)彼は何よりも説得術に長けていた。(中略)そしていわゆるDIY戦略のパイオニアだった。(中略)スカウトした人材が爆弾の作り方を知りたいと言えば、アウラキがマニュアルを提供した。ちょうど今イスラム国(ISIS)がやっているようなことの先駆者だった。つまり西側で暗躍する人材に、細かい指示を待つのではなく、自分たちでどんどん攻撃方法を考えて実行しろと奨励していたのだ。

私はファヌーシに、情報機関における多様性について聞いてみた。するとこんな答えが返ってきた。

情報機関の関係者の間ではよく言われていますが、まずCIAに志願するマイノリティの数が少なすぎます。また志願者の親族に外国籍(非アメリカ市民)の人物がいると、スパイ活動などの懸念が出て採用プロセスに影響する場合があります。一方で採用担当者には、文化や経験やものの見方など自分たちに近い背景の候補者を選ぶ傾向が見られます。私の採用を決めたのが黒人女性だったことも偶然ではありません。

多様な人材を採用するとCIA職員の質を下げるリスクがあるか、という質問にはこう答えてくれた。

もちろん文化的、民族的な背景が違うという理由だけで職員を採用するべきではありません。それは危険な過ちです。しかし採用の幅を広げれば、才能の幅も広がるでしょう。「優秀かつ多様」な人材を採用するチャンスになって、そのあとは連鎖的な効果が生まれます。マイノリティの優秀な人材を雇えば、新たな出願者が増えて、才能の幅がさらに広がっていくはずです。

人材の多様化は道半ば

9.11以降、CIAは有意義な多様性に向けて前進を始めた。しかし問題はまだなくなってはいない。2015年の内部報告書では、上級職の多様性が乏しいとの指摘がなされている。それについて、当時の長官ジョン・ブレナンはこう発言した。「調査チームはCIAの内情を厳しい目で検討し、明白な結論に達した。CIAはさらに多様性に富んだ、包括的な環境作りの努力をしなければならない。それが我々の今後の使命である」。





ファヌーシは現在、民主主義防衛財団〔アメリカの保守系シンクタンク〕の経済金融力センターで上級研究員を務めるほか、諜報活動の専門家、国際会議の定例講演者としても活躍している。またポッドキャストも開設しており、アメリカ人で黒人のムスリムである自身の生い立ちから、地球規模の安全保障問題まで熱く語っている。2012年にCIAを辞職した際には、国家テロ対策センターの元所長、マイケル・E・ライターの署名が入った記念の盾を贈られた。

盾にはファヌーシへの感謝の言葉が刻まれていた。「貴殿の絶え間ない活動が、アメリカ政府の最高レベルに常に寄与し続けたことをここに表する」。