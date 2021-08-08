»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¸åÇ¤´ÆÆÄ¤Ë¹â¶¶Í³¿»á¤¬µÞÉâ¾å¡ª °ðÍÕÆÆµª»á¤Ï¶â¥á¥À¥ë¤Ç¡ÈÍ½ª¤ÎÈþ¡É
¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï£·Æü¡¢ÊÆ¹ñ¤È¶â¥á¥À¥ë¤ò¤«¤±¤Æ·è¾¡¤òÀï¤¤£²-£°¤Ç¾¡Íø¡¢¸«»ö¤Ë¶â¥á¥À¥ë¤Ëµ±¤¤¤¿¡£ÆüËÜ¤Î¶â¥á¥À¥ë¤Ï¸ø³«¶¥µ»¤À¤Ã¤¿1984Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ°ÊÍè37Ç¯¤Ö¤ê¡¢Àµ¼°¶¥µ»¤È¤·¤Æ¤Ï92Ç¯¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¸ÞÎØ¤«¤é¼Â»Ü£¶Âç²ñÌÜ¤Ç½é¤á¤Æ¤À¡£
»øJ¤Ë¸ÞÎØÊó¾©¶â1.5²¯±ß¤â¡ª¶â¥á¥À¥ëÅö¤¿¤êÁ°¤Ê¤Î¤Ë¡ÈÂÀ¤ÃÊ¢¡É¤Ç¹ñÌ±´¶¾ð¤òµÕ¤Ê¤Ç
¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡°ðÍÕÆÆµªÂåÉ½´ÆÆÄ¡Ê49¡Ë¤Ïº£²ó¤ÎÅìµþ¸ÞÎØ¸Â¤ê¤ÇÇ¤´üËþÎ»¡£¸ÅÁã¡¦ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î·ª»³±Ñ¼ù´ÆÆÄ¡Ê60¡Ë¤Ï£±Ç¯·ÀÌó¤À¤±¤Ë¡¢µåÃÄ¤Î°Õ¸þ¤Ï¤È¤â¤«¤¯¡¢°ðÍÕ´ÆÆÄ¤Ï¤½¤Î¸åÇ¤¤Ë¿§µ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¸ÞÎØ½ªÎ»¸å¡¢¸åÇ¤¤ÎÁªÄê¤ËÆþ¤ë¡£¿·´ÆÆÄ¤ÏÂåÉ½¤¬¾ïÀß²½¤µ¤ì¤¿Á°Ç¤¤Î¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤«¤é¤ÎÂÎÀ©¤ò°ú¤·Ñ¤®¤Ä¤Ä¡¢£²Ç¯¸å¤Î23Ç¯¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂè£µ²ó£×£Â£Ã¤Î»Ø´ø¤ò¼¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡ÖÍÎÏ¸õÊä¤Ë¤Ï¡¢Á°µð¿Í´ÆÆÄ¤Çµð¿Í·³ÆÃÊÌ¸ÜÌä¤Î¹â¶¶Í³¿¡Ê46¡Ë¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤È¤Ï¡¢¥×¥íÌîµåOB¡£
¡ÖÁª¼êÁª¹Í¤äºÓÇÛ¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¸½Ìò¤Î¥×¥íÌîµå´ÆÆÄ¤¬¤ä¤ë¤Ë±Û¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£06Ç¯¡¢09Ç¯WBC¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤äÃæÆîÊÆ½ô¹ñ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¼êÇö¤À¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î²¦Äç¼£´ÆÆÄ¡¢µð¿Í¤Î¸¶Ã¤ÆÁ´ÆÆÄ¡Ê63¡Ë¤ÇÀ¤³¦°ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢²¦¤µ¤ó¤ä¸¶¤µ¤ó¤¬ºÆ»°¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¸½Ìò´ÆÆÄ¤Ï¼«Ê¬¤Î¥Á¡¼¥à¤È¤Î³Ý¤±»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤áÉéÃ´¤¬Âç¤¤¤¡£¤«¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢ÂåÉ½Áª¼ê¤Ï³ÆµåÃÄ¤Î¼çÎÏÁª¼ê¤Î´ó¤»½¸¤á¡£¤É¤ÎµåÃÄ¤Ë¤â½êÂ°¤»¤º¡¢»ØÆ³¼Ô·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤´ÆÆÄ¤¬Áª¼ê¤ÎÇ½ÎÏ¤òÇÄ°®¤·¡¢Å¬ºàÅ¬½ê¤Çµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤ÌÌ¤â¤¢¤ë¡£°ðÍÕ´ÆÆÄ¤â17Ç¯¤«¤é»Ø´ø¤ò¼¹¤êÂ³¤±¡¢°ìÄê¤Î·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÀèÈ¯Åê¼ê¤òÂ¿¤¯¾·½¸¤·¤¹¤®¤Æ·ÑÅê¤¬¤¦¤Þ¤¯¥Ï¥Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢Ìî¼ê¤â¥»¥ó¥¿¡¼¤ò¼é¤ì¤ëÁª¼ê¤¬ÌøÅÄ¤·¤«¤ª¤é¤º¡¢µ¯ÍÑ¤Ë¶ì¿´¡£Áª¼ê¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡Ø¸½¾ì´¶³Ð¡Ù¤ò½Å»ë¤¹¤ë¾å¤Ç¡¢¡Ø¥×¥íÌîµå´ÆÆÄ·Ð¸³¼Ô¡Ù¤ò¿ä¤¹À¼¤¬¤¢¤ë¡£Ãæ¤Ç¤â¡¢¸½¾ì¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ»þ´Ö¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿ÍÊª¤¬Å¬Ç¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢16Ç¯¤«¤é18Ç¯¤Þ¤Çµð¿Í´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¹â¶¶Í³¿¤¬¥ê¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
¡¡¼ÂºÝ¡¢13Ç¯WBC¤Ï¸µ¹Åç´ÆÆÄ¤Î»³ËÜ¹ÀÆó»á¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¤¬¡¢½à·è¾¡¤ÇÇÔÂà¡£Âç²ñ³«ºÅ¤ÎÈ¾Ç¯Á°¤Î½¢Ç¤¤Ç½àÈ÷´ü´Ö¤¬Ã»¤¯¡¢»³ËÜ»á¼«¿È¤â¸½¾ì¤«¤éÄ¹¤¯Î¥¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤ò¤¦¤Þ¤¯¤Þ¤È¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢¾¡Íø¤ËÆ³¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£17Ç¯WBC¤òÎ¨¤¤¤¿¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤äº£²ó¤Î°ðÍÕ´ÆÆÄ¤Ï¡¢²áµî¤Î¸ÞÎØÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤ÈÆ±ÍÍ¤ËÂåÉ½¤ò¾ïÀß²½¤·¡¢¹ñºÝ»î¹ç¤Î·Ð¸³¤òÀÑ¤ß¡¢»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¥Á¡¼¥à¤Å¤¯¤ê¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç·Ð¸³ÉÔÂ¤òÊä¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¡Ö´ÆÆÄ·Ð¸³¼Ô¤ÎÊý¤¬¤è¤ê¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¹Ô¤¯¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¤¢¤ë¡£
µð¿Í¤Î´ÆÆÄ¿Í»ö¼¡Âè¤Ç
¡¡¹â¶¶»á¤Ï03Ç¯¤Î¥¢¥Æ¥Í¸ÞÎØ¥¢¥¸¥¢Í½ÁªÄÌ²á¡¢04Ç¯¥¢¥Æ¥Í¸ÞÎØÆ¼¥á¥À¥ë¤Ë¹×¸¥¡£ÂåÉ½ÄÌ»»¤Ï14»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨.322¡¢£³ËÜÎÝÂÇ¡¢11ÂÇÅÀ¤È¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£·ÄÂç»þÂå¤ÏÆüÊÆÂç³ØÌîµåÁª¼ê¸¢¤Ë£²ÅÙ½Ð¾ì¡¢¥×¥íÆþ¤ê¸å¤Î01Ç¯¤Ë¤âIBAF¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ñºÝÂç²ñ¤Î·Ð¸³¤ÏËÉÙ¤À¡£
¡¡º£²ó¤ÎÅìµþ¸ÞÎØ¤ò½ä¤Ã¤Æ¤â¡¢ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤«¤é¤ÎÉü¶½¤Î°ÕÌ£¤ò¹þ¤á¤ÆÌîµå¡¢¥½¥Õ¥È¥Ü¡¼¥ë¤Î½éÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿Ê¡Åç¤Ç¸ÞÎØ´ØÏ¢¤ÎÌîµå¶µ¼¼¤ä¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¡£¸ÞÎØ³«Ëë100ÆüÁ°¤ËÅö¤¿¤ë£´·î14Æü¡¢¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ê¥¤¥¿¡¼¡×¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿µð¿ÍÂÐÃæÆüÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç¤Ï»Ïµå¼°¤òÌ³¤á¡¢£··î£²Æü¤Ë¤ÏÀéÍÕ»ÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿À»²Ð¥ê¥ì¡¼ÂåÂØ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£ÂåÉ½´ÆÆÄ¤Ï¡¢¾¯Ç¯¾¯½÷¸þ¤±¤ÎÌîµå¿¶¶½»ö¶È¤Ê¤É¤Î¡Ö´é¡×¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤âÃ´¤¦¡£ÅìµþÏ»Âç³Ø¡¢µð¿Í¤Î¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤À¤Ã¤¿¹â¶¶»á¤Ï¿Íµ¤¡¢ÃÎÌ¾ÅÙ¤¬¹â¤¤¾å¤Ë¡¢ÂåÉ½´ØÏ¢¤Î»Å»ö¤Î°ÕÍß¤â¹â¤¤¡£Ìîµå³¦¤Î¡Ö¥Õ¥í¥ó¥È¥Þ¥ó¡×¤È¤·¤Æ¤â¤¦¤Ã¤Æ¤Ä¤±¤Î¿ÍÊª¤È¤¤¤¨¤ë¡£µð¿ÍOB¤¬¸À¤¦¡£
¢£Ä¹Åè¡¢²¦¡¢¸¶¤Î·ÏÉè
¡Öµð¿Í´ÆÆÄ»þÂå¤Ï½¢Ç¤£³Ç¯´Ö¤Ç£Á¥¯¥é¥¹£²ÅÙ¤â¡¢Í¥¾¡¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤ÎÊªÂ¤ê¤Ê¤µ¤ò´¶¤¸¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¸½Ìò°úÂàÄ¾¸å¤Ë¤¤¤¤Ê¤êÂçÌò¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿¡£¾¡¤Ä¤³¤È¤òµÁÌ³ÉÕ¤±¤é¤ì¤Ä¤Ä¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÀ¤Âå¸òÂå¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤¤¤¦Æñ¤·¤¤ÂÉ¼è¤ê¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ëÃæ¡¢²¬ËÜÏÂ¿¿¤ò£´ÈÖÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ°ìËÜÎ©¤Á¤µ¤»¤¿¡£µð¿Í¤Ï¶á¤¤¾Íè¤Î´ÆÆÄºÆÅÐÈÄ¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤ÎÍ¦Âà¤¬Óñ¤«¤ì¤ë¸¶´ÆÆÄ¤Î¸åÇ¤¸õÊä¤Î°ì¿Í¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¹â¶¶»á¤ÎÂåÉ½´ÆÆÄ½¢Ç¤¤Ï¡¢º£¥ª¥Õ¤Îµð¿Í´ÆÆÄ¿Í»ö¤ÎÆ°¸þ¼¡Âè¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ò±¿±Ä¤¹¤ëNPB¥¨¥ó¥¿¡¼¥×¥é¥¤¥º¤Ï¡¢ÆÉÇä¥°¥ë¡¼¥×¤Î¼Ò°÷¤¬¼ÒÄ¹¤È¤·¤Æ½Ð¸þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥°¥ë¡¼¥×Åª¤Ë¤â¡Ø¹â¶¶¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ù¤¬¼ý¤Þ¤ê¤¬¤¤¤¤¤³¤È¤Ï³Î¤«¤Ç¤¹¡×¡¡¹â¶¶»á¤Ï¡¢ÀìÂ°·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊóÃÎ¤äÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÅìµþ¸ÞÎØ¤Î»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î»î¹ç¤ò²òÀâ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¡ÈÍ½½¬¡É¤â½ª¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤Î¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤¬¥ª¡¼¥ë¥×¥í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ°Ê¹ß¡¢Ä¹ÅèÌÐÍº¡¢²¦Äç¼£¡¢¸¶Ã¤ÆÁ¤Èµð¿Í´ÆÆÄ·Ð¸³¼Ô¤¬ÂåÉ½´ÆÆÄ¤Ë¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤ÏÂ¿¤¤¡£¹â¶¶»á¤â¤½¤ÎÎ®¤ì¤ò¤¯¤ß¡¢¥¢¥Æ¥Í°ÊÍè¤È¤Ê¤ëÆü¤Î´Ý¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ËÂµ¤òÄÌ¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡½¡½¡£