『第93回アカデミー賞』で、脚色賞(クリストファー・ハンプトン、フロリアン・ゼレール)、主演男優賞(アンソニー・ホプキンス)の2部門での受賞を果たした映画『ファーザー』が、各動画配信サービスにて14日からの4週間限定のプレミアム先行配信、及び、デジタルセル配信されるのにあわせ、これまで未公開だったメイキング映像が解禁された。

【動画】映画『ファーザー』メイキング映像

ロンドンで独り暮らしを送る81歳のアンソニーは記憶が薄れ始めていたが、娘のアン(オリヴィア・コールマン)が手配する介護人を拒否していた。そんな中、アンから新しい恋人とパリで暮らすと告げられショックを受ける。だが、それが事実なら、アンソニーの自宅に突然現れ、アンと結婚して10年以上になると語る、この見知らぬ男は誰だ? なぜ彼はここが自分とアンの家だと主張するのか? ひょっとして財産を奪う気か? そして、アンソニーのもう一人の娘、最愛のルーシーはどこに消えたのか? 現実と幻想の境界が崩れていく中、最後にアンソニーがたどり着いた〈真実〉とは──?

本作は、認知症の症状が進み、現実と幻想の境界が曖昧になっていくアンソニーの混沌とした脳内を再現し、観客に認知症の感覚を追体験させる、画期的な表現を実現させた。

解禁されたメイキング映像に映っているのは、アンソニーとルーファス・シーウェル演じるアンの夫ポールが会話するシーンの撮影風景。緊迫した空気の中、A・ホプキンスはカメラから離れてもアカデミー賞受賞に輝いた圧巻の演技を続ける。また途中には、本作の脚本も務めたフロリアン・ゼレール監督が、「あなたは少し戸惑っている」と主人公の複雑な心境を説明しながら、演出する場面も。普段見ることができない撮影の様子を見られる貴重な映像だ。

本作の撮影はほとんどこのアパートのみで進み、同じ場所でも色や家具を変えることで異なる雰囲気になり、細かい変化で時間も場所も正確に分からなくなるような映像体験に誘う。何度も観たくなる緻密な仕掛けが満載の映画であることをおうちで楽しんで。

10月6日にはBlu-ray&DVDも発売される。

■期間限定プレミアム先行配信(レンタル)

配信期間:8月14日(土)〜9月10日(金)※4週間限定

料金:1000円(税抜)

配信サービス:Amazon Prime Video、U-NEXT、Huluストア、dTV、FOD、シネマ映画.com、クランクイン!ビデオ、ひかり TV、Rakuten TV、ビデオマーケット、DMM.com、music.jp、GYAO!ストア、TSUTAYA TV

■デジタルセル配信

配信開始日:8月14日(土)〜

配信サービス:Amazon Prime Video、iTunes、Google Play、TSUTAYA TV、クランクイン!ビデオ、Rakuten TV、ビデオマーケット、DMM.com、ほか

※配信サービスによって配信日時が異なる場合あり

※詳細は公式サイト https://thefather.jp/

