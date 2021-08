ファッションデザイナーとして活躍するヴィクトリア・ベッカムが、故ダイアナ妃を思わせる最新作のドレスを発表した。写真を見たフォロワーからは称賛の声があったものの、多くが「酷いドレス」「誰が着るんだ?」と批判するコメントで溢れ返った。

現地時間2日、ヴィクトリア・ベッカムが自身のInstagramを更新し、彼女が展開するファッションブランド「ヴィクトリア・ベッカム」の2021年秋冬コレクションから最新作のドレスを公開した。

投稿には「今シーズンのドレスは、ミリタリー風のディテールと、繊細なフリルやプリーツなどの組み合わせを取り入れたものです」と記された。

さらに同日、サングラスにマスク姿のヴィクトリアがこのドレスを着て街を闊歩する姿も公開、「私のお気に入りのニューヨーク・ルックのひとつ。デヴィッド・ベッカムも気に入っています」との言葉に泣き笑いの絵文字を添えた。

ヴィクトリアが披露した最新作ドレスに対し、フォロワーからは「素晴らしい」「ゴージャス」と称賛の声があったものの、ほとんどが批判のコメントで溢れ返ってしまった。

「一体誰が着るんだ?」

「今まで見た中で、最も醜いドレスだ。」

「これは酷い。まるで変り者のおばあさんが着る服みたいだ。」

「写真の撮り方が問題なのかな? あなたを変なシェイプに見せてるわね。」

「何かのジョークか?」

ブランドの公式サイトによると、ドレスは「Ruffle Detail Pleated Midi Dress in Vanilla(フリル付きのプリーツ・ミニドレスのバニラ色)」で価格は1,450ポンド(約22万円)とのことだ。フリルの切り替えが70年代からインスパイアされたデザインで、背中には大きなシャンクボタン、スカート全体にはプリーツが施されている。

ふわりとした長袖とフリルが付いた襟のドレスには、別売りの赤いスタンドカラーを合わせている。英誌『Hello!』は、このスタイルは故ダイアナ妃が愛用していたブラウスを思い出させると伝えている。

ダイアナ妃は80年代に、パイクラストカラー(パイ生地の襟)と呼ばれるブラウスを着ていることで有名だった。パイクラストカラーとはフリルが付いたスタンドカラーのことだ。パティシエが親指で作るような完璧なフリルが全周に渡って施され、パイ生地をカットしたようなシルエットに見える。

ダイアナ妃はこのデザインのブラウスに、スカートスーツやミディスカート、ピンストライプのパンツなどをコーディネートしていた。

パイクラストカラーが最初に流行したのは、ヴィクトリア女王が逝去後である1900年代初頭のエドワード朝時代だった。当時は身分の高い男女が昼間に着用していたが、胸元が開いたドレスに合わせて夜にも着用された。

キャサリン妃もこのタイプの襟の服をたびたび着用していることから、亡き義母のスタイルに敬意を払っていることがうかがえる。

